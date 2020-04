COVID-19: ¿qué enfermedades aumentan el riesgo del contagio viral?

COVID-19: qu enfermedades aumentan el riesgo del contagio viral?





Ha sido comprobado cómo determinadas enfermedades aumentan el riesgo de una infección grave por la COVID-19. Entre ellas se encuentra el asma, la diabetes, o problemas cardíacos y pulmonares.



Informaciones científicas



Científicos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos hallaron que entre los 457 pacientes ingresados en las salas de cuidados intensivos, 78 por ciento tenían otras afecciones de la salud, mientras que 71 por ciento, aproximadamente tres cuartas partes de los que fueron ingresados en el hospital, aunque no a cuidados intensivos, tenían al menos otro problema de salud.



Lamentablemente fallecidos



Las cifras sobre sobre la mortalidad, según la revista de los Centros, Morbidity and Mortality Weekly Report, demostraron una correlación incluso más fuerte, pues hubieron 184 fallecidos entre todos los pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 que tenían una información completa sobre las enfermedades asociadas o sus factores de riesgo. De ellas 173, un 94 por ciento fueron en pacientes con al menos una enfermedad asociada, donde se incluían enfermedades que afectan a personas de todas las edades, como asma, diabetes, o problemas cardíacos y pulmonares y por desgracia, esas mismas enfermedades son bastante comunes entre casi todos los países del mundo, incluido el nuestro. En primer lugar estaban los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular y diabetes; tenían un riesgo más alto de ser ingresados, sumada la insuficiencia respiratoria debida al coronavirus. Los pacientes con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y apnea del sueño, también tenían un riesgo elevado de resultados adversos, que incluyen neumonía más la virosis actual y la intubación subsiguiente. Por eso hasta ahora las personas con un riesgo alto deben tomarse la cuarentena muy en serio para evitar contraer el coronavirus.







Algo alentador digno de ser tomado en cuenta



Eso de ningún modo significaba que todo el que tenga esas afecciones estuviese sentenciado a sufrir una COVID-19 grave pues para estos investigadores estadounidenses aun no está claro si los pacientes con enfermedades crónicas asociadas pero que mantienen un buen control sobre las mismas observando tratamientos y estilos de vida apropiados, tienen un riesgo más bajo de complicaciones y resultados adversos, incluso similar al observado en personas sanas.



Todos podemos hacerlo en Cuba



Resulta obvio que en base a estas consideraciones nadie se debe dejar llevar por un pesimismo o fatalismo impropio en estos momentos; a todo trance y con una tenaz disciplina, debe fortalecer sus defensas tenga o no una enfermedad asociada, manteniendo estilos de vida adecuados para elevar sus defensas y su salud en cuanto a tratar de alcanzar un peso adecuado, mantener en lo posible una dieta saludable visitando con más frecuencia nuestros bien surtidos a mercados agrarios con variedad de ofertas de frutas y vegetales, practicar ejercicios físicos en la propia casa según edad y estado de salud y según se enseñan en nuestros programas televisivos, además de dormir las horas reglamentarias y mantener el estrés bajo control; al mismo tiempo debe eliminar radicalmente el tabaquismo y el alcohol, factores debilitantes de nuestro sistema inmune, que es decir nuestras defensas.

Del Autor