Coyuntural o no el ataque, la última palabra la pone el pueblo

Coyuntural o no el ataque, la ltima palabra la pone el pueblo





¡Resistiendo, luchando, estamos venciendo! Con estas palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz-Canel Bermúdez inició en la Isla de la Juventud el análisis del impacto de las medidas orientadas para mantener la estabilidad de la vida económica y social en esta ínsula.



Con este encuentro concluye su recorrido por el país para constatar el cumplimiento de las estrategias orientadas para hacer frente a la actual situación energética, donde directivos en el territorio pinero precisaron cómo se afecta lo menos posible a la población, priorizándose la producción de alimentos y servicios básicos como el transporte, educación, salud, abasto de agua y otras actividades económicas.



“Estamos llamados a incorporar la austeridad y el ahorro en el ámbito económico y social de la nación. Hay mucho que sembrar y cultivar, mucho que aportar en la campaña anti vectorial, y mucho que embellecer y limpiar”, expresó Díaz-Canel.



Se refirió además al recrudecimiento del bloqueo y la persecución al comercio del combustible hacia nuestro país e instó en tierra pinera a persistir y a no permitir subidas de precios ni acaparamientos, y la especulación.







“Hay que lograr exportar más, con calidad. Disminuir las importaciones, priorizar el combustible, reducir gastos, producir más alimentos, hay que ahorrar, ser más eficientes, potenciar desarrollo local para asegurar la economía del país”, aseguró.



Por su parte, Eduardo Rodríguez, Ministro del Transporte, exhortó a un mayor esfuerzo para mejorar la comunicación entre los puertos de Nueva Gerona, Batabanó y Cienfuegos, para de esta manera hacer un uso racional del combustible que permita la vitalidad del servicio.



¡Ahorrar, no dejar de hacer! Fue la convocatoria de Alejandro Gil, Ministro de Economía y Planificación para los pineros, quien constató la importancia de que ningún camión regrese de su destino vacío, porque esto asegura el doble de la eficiencia energética.







“Hay que cumplir el plan de circulación mercantil minorista y todo eso hacerlo con el mínimo de combustible”, subrayó.



El presidente cubano hizo referencia a la participación de los jóvenes que con su energía, aportan entusiasmo y creatividad, y son un contingente de apoyo.



Exhortó a una mayor austeridad y ahorro en todos los ámbitos, aunque mejoren las disponibilidades de combustible en el país.



Díaz-Canel concluyó el intercambio expresando que “coyuntural o no el ataque, la última palabra la pone el pueblo”.

