Crece el respaldo en el Mundo al pedido del Premio Nobel de Paz para médicos cubanos

Crece el respaldo en el Mundo al pedido del Premio Nobel de Paz para mdicos cubanos

2020-06-05 09:06:21 / web@radiorebelde.icrt.cu





En el portal de peticiones francés MesOpinions.com y las redes sociales aumenta a diario el respaldo a la propuesta de entregar el premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos que enfrentan la COVID-19 por el mundo. En las últimas horas, el llamado a reconocer con el Nobel al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve pasó el millar de firmas en el sitio de internet, mientras el grupo de Facebook activado para promoverlo alcanzó los dos mil 500 miembros. Ambas iniciativas son parte de la plataforma lanzada en Francia a finales del pasado mes de abril para impulsar la petición a favor de las brigadas médicas cubanas de la salud presentes en decenas de países de varios continentes, donde apoyan a autoridades nacionales y locales en la batalla contra la pandemia. Además, el sitio digital francés MesOpinions.com acoge más de 300 comentarios de internautas que argumentan su incorporación a la campaña, con frases de reconocimiento en francés, inglés, español, portugués, ruso y otros idiomas.



Ascienden a seis millones 600 mil 692 las personas contagiadas por la COVID-19 en el orbe



El número de casos confirmados de la COVID-19 a nivel mundial llegó en la noche del jueves a los seis millones 600 mil 692 y el número de muertes alcanzó las 389 mil 620 víctimas, mientras que Estados Unidos se acerca a los dos millones de personas contagiadas por el nuevo coronavirus. De acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, en las últimas 24 horas se registraron seis mil 322 nuevos fallecimientos, y la mayor parte de las víctimas se concentran en Estados Unidos, Brasil, Reino Unido e Italia, mientras que, en relación con el número de contagios, los más afectados son Estados Unidos, Brasil y Rusia. Estados Unidos se ha mantenido como el país más afectado por la pandemia, después de haber registrado este jueves un millón 872 mil 528 casos de la COVID-19, de los cuales, 22 mil 968 fueron registrados en el transcurso del día, y en cuanto al número de muertos, el país norteamericano llegó a los 108 mil 208 decesos. Por su parte, Brasil también ha escalado velozmente en la lista de naciones afectadas por la pandemia y ha superado a Rusia en la tabla tras haber rebasado el medio millón de contagios con 584 mil 016 casos confirmados, en tanto que el número de fallecimientos escaló a 32 mil 548. Mientras tanto, en Rusia, es el tercer país con más contagios por la COVID-19, se espera que Moscú, ciudad capital, levante la mayor parte de las medidas de restricción a la movilidad el próximo primero de julio, aun cuando en el país ya hay reportados 440 mil 538 casos de contagios de nuevo coronavirus.



Honran en Estados Unidos a George Floyd en el primero de los servicios fúnebres



Luchadores por los derechos civiles, legisladores, artistas y familiares asistieron al primero de los servicios fúnebres de George Floyd, el afronorteamericano fallecido bajo custodia policial luego de que un agente se arrodilló sobre su cuello. El Santuario Frank J. Lindquist de la Universidad North Central, en Minneapolis, la ciudad donde murió Floyd el pasado 25 de mayo, fue el escenario del servicio de honra fúnebre en la tarde noche del jueves, el cual tuvo entre sus oradores al reverendo Al Sharpton. 'Quiero que no nos sentemos aquí y actuemos como si tuviéramos un funeral programado. George Floyd no debería estar entre los fallecidos. No murió por problemas de salud comunes. Murió por un mal funcionamiento de la justicia penal estadounidense', expresó el reverendo. Por su parte, el abogado de la familia de Floyd, Benjamin Crump, manifestó que no puede haber dos sistemas de justicia en Estados Unidos, uno para los negros y otro para los blancos. Además de ellos dos, en el servicio fúnebre estuvieron presentes el reverendo Jesse Jackson, el activista Martin Luther King III, la sendora Amy Klobuchar, la representante Ilhan Omar y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, entre otras figuras.



Será hoy Colombia la sede del Día Mundial del Medio Ambiente



Colombia, uno de los países más biodiversos de la Tierra con más de 51 mil especies, es la sede hoy del Día Mundial del Medio Ambiente. Como país anfitrión, el Gobierno preparó para este viernes un conjunto de eventos con expertos en temas de biodiversidad de todo el mundo, y dentro de las actividades sobresale el panel denominado: Uso sostenible de la biodiversidad, negocios verdes y la pandemia de la COVID-19, que contará con la participación de Inger Andersen, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Marco Lambertini, del Fondo Mundial para la Naturaleza; entre otros. También, por medio de videos se presentarán iniciativas destacadas de las campañas ciudadanas de Colombia, actualizaciones de jóvenes y líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes y acciones ambientales con las comunidades. Asimismo, este día tendrá lugar un panel de Cambio climático, organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza.



Afirma Jorge Arreaza que Juan Guaidó está en duda con la justicia venezolana



El dirigente opositor Juan Guaidó está en deuda con la justicia venezolana, afirmó el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza en entrevista concedida a la emisora nacional Unión Radio. Además, en sus declaraciones, Arreaza instó a los gobiernos de países que albergan en sus embajadas en Caracas a 'prófugos de la justicia venezolana' a rectificar esa postura, en referencia a la supuesta presencia de Guaidó en la sede diplomática de Francia. También, el canciller venezolano recordó el caso del cabecilla de Voluntad Popular Leopoldo López, que se refugió en la embajada de España en Venezuela desde el fallido intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019, perpetrado junto a Guaidó y un reducido grupo de militares desertores. Al respecto, Arreaza aseveró que Leopoldo López continúa conspirando contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro desde la sede diplomática española; 'él tomó decisiones para llevar adelante la operación Gedeón, él es el jefe de Guaidó, son graves violaciones', reseñó Unión Radio en su portal web. 'Esperamos que esos gobiernos rectifiquen y cumplan con las leyes de Venezuela, y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia', indicó Jorge Arreaza al insistir en el respeto al derecho internacional.



Libre de contagios de la COVID-19 la región china más afectada por el nuevo coronavirus



La provincia de Hubei, la más golpeada por LA COVID-19 en China, se declaró hoy libre de casos confirmados luego de salir de alta médica los últimos tres pacientes que desarrollaron la enfermedad, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Al respecto, la Comisión provincial de salud informó que esas personas residen en la capital Wuhan y dejaron el hospital la víspera al dar negativo las pruebas de ácido nucleido, mantener una temperatura normal y desaparecer los síntomas de la COVID-19. También, las autoridades de salud chinas precisaron que ahora el territorio completo está con bajo riesgo epidemiológico, incluido el distrito Dongxihu de Wuhan, que el mes pasado reinstaló el máximo nivel tras detectar un foco de contagio de la COVID-19 dentro de una comunidad residencial. Datos oficiales detallan que la provincia china Hubei registró 4 mil 512 muertes, 68 mil 135 contagiados y 63 mil 623 recuperados de la afección respiratoria, reportada por primera vez en el pasado mes diciembre pasado en Wuhan.



Podría suspender Twitter el perfil de Trump por incitar a la violencia



El director de estrategia sobre políticas públicas de Twitter, Nick Pickles, afirmó que la red social no descarta suspender la cuenta del presidente estadounidense, Donald Trump, si continúa publicando mensajes amenazantes sobre las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. Durante una audiencia desarrollada de forma virtual desde el Reino Unido, Pickles explicó que la posible medida responde al mismo procedimiento de comprobación que se emplea para todas las figuras públicas que poseen cuentas en Twitter. “Todas las cuentas de Twitter están sometidas a las reglas de la plataforma, y si un usuario en Twitter continúa violando nuestras reglas, continuaremos discutiendo sobre todas las posibilidades que se nos ofrecen”, sentenció Pickles. En los últimos días, el presidente Donald Trump ha usado su perfil en la red social para amenazar y denigrar a los ciudadanos que se manifiestan en las calles contra el racismo y la violencia policial en el país, ha escrito frases como “matones y ladrones” y advertencias como que soltará a los “perros feroces”, y que desplegará “misiles y miles de soldados fuertemente armados en Nueva York para detenerlos"



Inicia la actual temporada ciclónica imponiendo un récord



Apenas unos días después de que empezara la temporada ciclónica en el Atlántico, que se extiende normalmente del Primero de junio al 30 de noviembre, una tormenta tropical, llamada Cristóbal, se formó ya en el Golfo de México. Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tercera tormenta se tenía que haber formado alrededor del 13 de agosto y Cristóbal de formó el 3 de junio; y por otro lado Cristóbal se convirtió en la tercera tormenta tropical más temprana registrada en la cuenca del Atlántico, el récord anterior se lo llevó la tormenta Colin, que se desarrolló el 5 de junio de 2016. Mientras tanto, los dos anteriores se formaron en mayo, ya antes del inicio oficial de la temporada, y fueron la tormenta tropical Arthur, que pasó por las costas de Carolina del Norte, y la tormenta tropical Bertha, que tocó tierra en Charleston, Carolina del Sur.



(Haciendo Radio)