Cristina Fernández denuncia violación de sus derechos

2018-08-29





La expresidenta y senadora argentina Cristina Fernández denunció 'la violación de derechos y garantías sin límites durante el allanamiento de una de las tres viviendas de su propiedad registradas la semana última, informó Prensa Latina. Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos, es una violación de los derechos y garantías sin límite, escribió la exmandataria en un mensaje en la red social twitter que acompaña con la etiqueta #ArgentinaSinEstadodeDerecho. La víspera, en un comunicado, su abogado Carlos Beraldi había denunciado también varias irregularidades en el allanamiento a esa propiedad y en el apartamento de Cristina en el barrio porteño de Recoleta. Además, Beraldi resaltó que en medio de los registros se le impidió controlar, como abogado defensor y única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento en el inmueble de la calle Uruguay, y el registro en El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana. (Prensa Latina)



Lula podría conseguir una histórica victoria en primera vuelta de las elecciones en Brasil



Preso político hace hoy 145 días, Luiz Inácio Lula da Silva está en condiciones de conseguir un histórico triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el próximo 7 de octubre, publicó Prensa Latina. Si los comicios fueran hoy, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) conseguiría alrededor de 54 millones de votos, lo que sería la mayor votación registrada en el primer turno para presidente de la República desde la redemocratización del país, destacó el portal www.lula.com.br. La elección que más se aproxima a ese número es la de 2 mil 10, cuando Dilma Rousseff obtuvo 47 millones de votos en la convocatoria inicial a las urnas, después se situa el propio Lula que en el 2 mil 6, cuando concurrió a la reelección, y consiguió el respaldo de 46 millones de electores, puntualizó el sitio digital brasileño. Además el sitio digital destacó que no solo el Nordeste garantiza el liderazgo absoluto de Lula en las encuestas de intención de voto, pues éste vence en todas las regiones del país y en 23 de las 27 entidades federativas, y solamente en cuatro de éstas se muestra un empate técnico con el segundo, el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro. (Prensa Latina)



Advierte Rusia que los Cascos Blancos suministraron un cargamento de sustancias químicas a los terroristas en Siria



Un gran cargamento de sustancias tóxicas, acompañado por ocho representantes de los Cascos Blancos, fue trasladado desde la aldea de Afs al asentamiento de Saraqib, a un depósito utilizado por los milicianos del grupo terrorista Ahrar Al Sham para almacenar armas y suministros de combustible, reportó el sitio digital Russia Today. El cargamento de los productos químicos fue recibido por dos comandantes de alto rango del mencionado grupo armado terrorista, denunció el jefe del Centro ruso para la reconciliación de las partes en conflicto en Siria, Alexéi Tsigankov. Además, el Centro ruso para la reconciliación continua instando a los comandantes de las formaciones armadas terroristas e ilegales a que abandonen las provocaciones armadas y tomen el camino de la solución pacífica de la situación en las zonas bajo su control del Gobierno sirio. Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general Ígor Konashénkov, afirmó el pasado domingo que los Cascos Blancos planean filmar en Siria unos videos para los medios de comunicación de habla inglesa y de Oriente Medio, tras organizar un supuesto ataque con armas químicas para desestabilizar la situación en Siria, devastado por la guerra. (RT)



Se mantiene sin cambio la tercera cumbre entre las dos Coreas



Asimismo Radio Habana Cuba indicó que la tercera cumbre intercoreana prevista para septiembre se mantiene sin cambios de agenda, aseguró el portavoz de la oficina presidencial surcoreana, Kim Eui-kyeom. El vocero subrayó que la cancelación de la visita del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) no afectará el encuentro entre los presidentes Moon Jae-in y Kim Jong-un, que está programado para el venidero mes de septiembre. Para el gobierno surcoreano, la cancelación del viaje de Pompeo fue desafortunada debido a la importancia de ese hecho para contribuir al progreso sustancial en el establecimiento de un régimen de paz permanente en la península Coreana, destacó a su vez la agencia norcoreana Yonhap. (RHC)



Firman Bolivia y España memorando de entendimiento en temas de justicia y cooperación



El mandatario boliviano, Evo Morales, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, firmaron en Santa Cruz varios memorandos de entendimiento en temas de cooperación, justicia y el proyecto del tren bioceànico, publicó Prensa Latina. En el contexto de la visita del gobernante europeo a Bolivia, ambos políticos rubricaron los respectivos documentos con los cuales afianzan las relaciones bilaterales. De esta forma, los dos países cooperarán en asuntos como la reforma a la justicia y la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Por otro lado, Pedro Sánchez, quien es el primer gobernante español en visitar Bolivia en 20 años, fue condecorado con la Orden Nacional del Cóndor de Los Andes en el grado de Gran Collar, distinción que otorga el Gobierno del país suramericano a personalidades relevantes. (Prensa Latina)



Atentado con coche bomba deja 21 muertos en Irak



Además el sitio digita Hispantv reportó que al menos 21 personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un atentado con coche bomba en la provincia de Al-Anbar, en el oeste de Irak. Según informaron los medios locales, el incidente tuvo lugar hoy cuando un coche cargado de explosivos fue detonado ante un puesto de seguridad ubicado en el distrito de Al-Qaim, cerca de la frontera siria. Entre los fallecidos se encuentran varios miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes y se teme que el balance de muertos aumente, ya que algunos de los heridos están en estado crítico, precisaron las fuentes locales. Hasta el momento ningún grupo ha asumido la autoría del atentado, pero es muy probable que el autor sea el grupo terrorista del Estado Islámico, que ya ha perpetrado múltiples ataques de este mismo tipo en Irak. (HispanTv)



