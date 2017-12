Famoso economista de EE.UU. critica duramente a Trump y los Republicanos

2017-12-28 13:26:13 / web@radiorebelde.icrt.cu



Paul Krugman



"Donald Trump ha sido tan horrible como lo esperábamos: día a día sigue demostrando que no está preparado para el cargo, ni moral ni intelectualmente", comentó el economista estadounidense Paul Krugman, al sintetizar la opinión de no pocos estadounidenses, pero también de muchos en el Mundo, a casi un año de que el magnate asumiera la presidencia.



En una reflexión publicada en el diario The New York Times, Krugman arremetió no solo contra Trump, sino también contra el Partido Republicano, por ser todavía peor de lo que podría esperar.



Para Krugman, es evidente que la formación republicana está compuesta en su totalidad de esbirros cínicos, dispuestos a vender cada uno de sus principios y cada fibra de su propia dignidad, siempre y cuando sus donantes obtengan grandes beneficios fiscales.



Krugman alertó que Estados Unidos sigue estando bajo un peligro mortal, porque los republicanos aún controlan toda la influencia del poder federal y el país nunca había sido gobernado por las personas menos confiables en toda la historia de la nación.



En su cruda valoración del escenario político actual en el país norteño, Krugman calificó a Trump como un remedo de dictador que no tiene el más mínimo respeto por las normas democráticas.



También criticó a los republicanos en el Congreso, por demostrar una y otra vez que no harán nada para limitar las acciones del mandatario y lo han respaldado mientras utiliza su cargo para enriquecerse él y a sus compinches, al tiempo que fomenta el odio racial e intenta realizar una purga en cámara lenta del Departamento de Justicia y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).



En sus reflexiones para el diario The New York Times, Krugman censura también a los medios de prensa conservadores, por renunciar a la pretensión de hacer periodismo verdadero y volverse órganos descarados de la propaganda del Partido Republicano.







No obstante, Krugman escribió que termina el año con una sensación de esperanza, porque decenas de millones de estadounidenses se han mostrado a la altura de la situación, con el surgimiento de una resistencia muy activa, visible prácticamente desde el día que Trump asumió la presidencia.



Entre las acciones de resistencia anti-Trump, Krugman recordó las enormes marchas de las mujeres que tuvieron lugar el 21 de enero, las cuales hicieron que las diluidas multitudes de la inauguración de la presidencia del magnate ese día parecieran ridículas.



Krugman destacó también que la resistencia continuó con la gente que en los ayuntamientos confrontó a los legisladores republicanos cuando intentaron derogar la Ley de Atención Médica Asequible u Obamacare.



El famoso economista puso de relieve igualmente cómo las multitudes anti-Trump y las encuestas negativas relacionadas con el presidente, se tradujeron en acción política, con una serie de elecciones especiales, culminación de una gigantesca ola demócrata en Virginia y una derrota sorpresiva e impactante de los republicanos en Alabama.



En su evaluación para el New York Times, y de cara al 2018, el Premio Nobel de Economía en el 2008 subrayó que todo recae en el pueblo estadounidense, porque es probable que otra vez tenga que levantar su voz en las calles y, por supuesto, hacer sentir su peso en las casillas electorales.



(Noticiero Nacional de Radio)