Critican negligencia del gobierno de Puerto Rico tras los terremotos

2020-01-13 08:47:09 / web@radiorebelde.icrt.cu

La organización Proyecto Matria acusó a los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos de violar los derechos humanos de los damnificados de los terremotos que afectaron al país. 'No tenemos gobierno, sólo burócratas negligentes, pues la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la Legislatura, la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal de Estados Unidos han demostrado un total desprecio hacia la vida y dignidad de nuestra gente, violando así los derechos humanos', expresó la directora de ese proyecto de mujeres, Amárilis Pagán. También, la activista feminista señaló que luego de los terremotos de 6,4 y 5,8 grados en la escala de Richter del pasado 7 de enero quedó demostrado que los puertorriqueños viven una situación de caos. La actual administración de Puerto Rico comete los mismos errores del pasado, no da información, no consulta con las comunidades afectadas, no activa planes concertados, usa el dolor para hacer campaña mediática y abandona a la gente, destacó la directora de la organización Proyecto Matria, Amárilis Pagán.



Confirman el MAS y otras organizaciones sociales de Bolivia que realizan nuevas protestas contra el Gobierno de facto



El Movimiento al Socialismo (MAS) recupera la iniciativa, tras confirmar el reinicio de nuevas protestas contra el Gobierno de facto el próximo 20 de enero, tras la aprobación del parlamento una ley contra la represión reinante. En una reunión ampliada entre el MAS y otras organizaciones sociales, se aprobó realizar ese día movilizaciones pacíficas en contra de la prórroga que pretende el gobierno de la autoproclamada Jeanine Áñez para seguir al frente de Bolivia. El Gobierno de facto ha pedido al Tribunal Constitucional la extensión de su mandato y el del parlamento, que culmina constitucionalmente el próximo 22 de enero. La asamblea del Movimiento al Socialismo y de las organizaciones sociales se realizó en un clima de unidad y optimismo en el centro minero de Uyuni, en el sureño departamento de Potosí, y señaló que ni la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento) ni Áñez deben prorrogar sus mandatos más allá de esa fecha.



Culpa el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán a EEUU y sus aliados de desestabilizar el Medio Oriente



El líder supremo de la Revolución Islámica de Irán, ayatola Ali Khamenei, culpó a Estados Unidos y sus aliados por la desestabilización en Medio Oriente. Durante un encuentro con el emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, de visita en el país, Khamenei llamó a la consolidación de lazos entre los países de la región y evitar influencias de los enemigos. También, ayatola Ali Khamenei, señaló que en todo caso, Irán está dispuesto a aumentar sus relaciones con los Estados de su entorno y rebajar tensiones en la región. Mientras, el emir de Qatar agradeció la disposición de Teherán y abogó por ampliar las relaciones económicas bilaterales que centrarán los diálogos de la reunión conjunta prevista para dentro de tres meses en la capital iraní de Teherán.



Se unen las organizaciones juveniles chilenas por una nueva constitución



Organizaciones estudiantiles y agrupaciones políticas juveniles chilenas de varios partidos de oposición, lanzaron una campaña para estimular la participación de la juventud a favor de una nueva constitución en el plebiscito previsto para el próximo mes de abril. Con ese objetivo constituyeron la Plataforma Generación Constituyente, agrupación conformada por dirigentes sociales y organizaciones políticas para realizar a nivel nacional una campaña de respaldo al voto favorable a la nueva carta magna. Bajo la consigna 'Por un Chile digno, si no pa'qué' el movimiento juvenil prevé desplegarse de norte a sur del país y por las redes sociales. Al respecto, presidente de las Juventudes Comunistas Camilo Sánchez, señaló que buscarán sumar cada vez más participantes del mundo juvenil para lograr la participación más amplia y democrática por la nueva constitución, mientras la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios CONES, llamó a los jóvenes a hacer 'una revolución en las urnas'.



Entra hoy el paro en Francia en su jornada 40



El paro convocado en Francia por sindicatos contra la reforma de la jubilación entró hoy en su 40 jornada con nuevas acciones, mientras el gobierno insiste en establecer el sistema universal por puntos, en su reforma de jubilaciones. Tras el anuncio el sábado del primer ministro Edouard Philippe del retiro de la edad de equilibrio de 64 años del proyecto, una medida reclamada por la reformista Confederación Francesa Democrática del Trabajo, la Intersindical liderada por la Confederación General del Trabajo ratificó que sigue la huelga y su exigencia de eliminación total de la reforma de jubilaciones. Además de la continuación del paro en el servicio del transporte público, aunque en los últimos días mejoró la circulación de trenes en el país y del metro en Paris, el movimiento que se opone de manera radical a la reforma llamó a incrementar la presión sobre el ejecutivo. En ese sentido, la Confederación General del Trabajo realiza hoy a una huelga en centros fiduciarios del Banco de Francia, que podría interrumpir el suministro a cajeros automáticos.



Denuncia expiloto de Evo Morales la persecución política del Gobierno de facto en su contra



El exjefe de la Fuerza Aérea boliviana, Celier Arispe, denunció lo que considera como una persecución política, ya que el piloto del legítimo presidente de Bolivia Evo Morales, fue retenido injustificadamente en el aeropuerto Jorge Wilstermann, de la ciudad central de Cochabamba. El piloto, que arribó a suelo boliviano precedente de Madrid, señaló que la policía de Migraciones del aeropuerto de dicha ciudad lo detuvo por dos horas cuando se preparaba para abordar un avión con destino a La Paz a fin de declarar ante la fiscalía como parte de una investigación abierta por presuntos hechos delictivos durante su gestión como general de Aeronáutica Civil. Pero, la hija del excomandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Eliana Arispe, presentó ante los medios de comunicación los documentos de descargo de su padre, entre los cuales consta uno del abogado de Migración, Mauricio Julio, en el que desmiente que haya una orden de aprehensión contra Arispe, y señaló “No es posible que lo detengan cuando él viene a presentarse, pedimos que haya una justicia imparcial y basta de atropellos, de denigrar a las personas sin justificativo".

Crece a 18 la cifra de muertos por erupción volcánica en Nueva Zelanda



El número de muertos por la erupción volcánica del mes pasado en Nueva Zelanda aumentó este lunes a 18, tras fallecer una persona que se encontraba en un hospital en Australia, según informó la policía. El comisionado adjunto de policía de Nueva Zelanda, John Tims, reportó que otra persona murió en un hospital australiano como resultado de las lesiones sufridas en la erupción del volcán Whakaari. El pasado 9 de diciembre se encontraban al menos 47 personas en la Isla Blanca, en su mayoría ciudadanos australianos, cuando entró en erupción el volcán Whakaari, y aquellos que sobrevivieron todavía son tratados en hospitales en Nueva Zelanda y Australia por quemaduras graves. Hasta el momento los cuerpos de otras dos personas permanecen desaparecidos desde el incidente y se presume que están muertos. Nueva Zelanda redujo las operaciones de búsqueda y ha reconocido que los cuerpos de las dos personas nunca se encontrarán.



Continúa los socialistas venezolanos su campaña en rechazo a la violencia



El Partido Socialista Unido de Venezuela continúa hoy la campaña de rechazo a la violencia generada por la oposición en el seno de la Asamblea Nacional en desacato. Ante los vergonzosos hechos protagonizados por diputados de la derecha, las fuerzas revolucionarias se movilizan y desarrollan jornadas en favor de la paz y la estabilidad del país, según informó la vicepresidenta del Partido, Tania Díaz. En la tarde de este lunes se desarrollará la conferencia de prensa del Partido y mañana se realizará una marcha hasta la sede del Parlamento. “En la semana vamos a darle un respaldo a nuestros diputados y diputadas y en función de la paz y la estabilidad', aseguró el vicepresidente sectorial para el Socialismo Territorial y Social, Aristóbulo Istúriz. Además, Istúriz exhortó a todo el pueblo revolucionario a consolidar la paz, tarea que valoró como una de las más importantes para este año, junto a las elecciones parlamentarias.



(Haciendo Radio)