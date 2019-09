Critican a Pedro Sánchez por llevar otra vez a España a elecciones

Critican a Pedro Snchez por llevar otra vez a Espaa a elecciones

Diversas fuerzas progresistas criticaron al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, por arrastrar al país a una repetición electoral ante su incapacidad para garantizar la gobernabilidad. El líder del grupo parlamentario de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lamentó el desenlace tras la ronda de consultas del rey Felipe VI con los principales líderes políticos representados en el Congreso de los Diputados. Al término de esos contactos, el monarca informó este martes que desiste de encargar la formación de un Gobierno al comprobar la ausencia de un candidato que reúna los apoyos parlamentarios necesarios para ser designado presidente. Con esa decisión, anunciada en un comunicado por la Casa Real, este país europeo se aboca a unas nuevas elecciones generales, las cuartas en cuatro años tras las celebradas en diciembre de 2015, junio de 2016 y el pasado 28 de abril.



Riad debe ver el ataque a sus refinerías como un aviso para poner fin a la guerra de Yemen



El presidente de Irán, Hasán Rohaní, declaró hoy que Arabia Saudita debería ver el ataque lanzado el pasado sábado contra dos de sus refinerías de petróleo como una advertencia para poner fin a la guerra en Yemen, según informó la agencia AP. Por su parte, el ministro de Defensa iraní, Amir Khatam, también rechazó este miércoles de forma categórica las acusaciones que responsabilizan a Teherán de los ataques contra las refinerías sauditas. El pasado lunes, Rohaní aseveró que el ataque fue lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen en defensa propia, y que cada día Yemen es bombardeado y población inocente es asesinada, por lo tanto, el pueblo de Yemen se vio obligado a responder debido a la afluencia de armas que entra en Arabia Saudita a diario y se utiliza en su contra. Mientras, Washington señaló a Teherán como responsable de los ataques a las refinerías de petróleo de Arabia Saudita, pero Irán negó estar detrás de los mismos y tachó las acusaciones de absolutas mentiras.



Se entrevistó Lula con Consejo de Derechos Humanos de Brasil



El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Brasil se entrevistó con el expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por la denuncia de violación de su derecho de defensa por el caso Lava Jato. Lula denunció ante la comisión la persecución judicial por la operación Lava Jato a cargo del entonces juez, Sergio Moro, ahora ministro de Justicia de Brasil, además de violaciones de derechos humanos, discriminación, selectividad y principios constitucionales. El encuentro de Lula con el Consejo Nacional de Derechos Humanos se realizó en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitibia, en el estado de Paraná, donde se encuentra encarcelado el exmandatario desde el pasado 7 de abril de 2018. Por otra parte, la Justicia de Brasil rechazó la denuncia contra Lula y su hermano José Ferreira da Silva realizada a través de la Operación Lava Jato.



Denuncia el canciller de Venezuela las intenciones de EEUU de boicotear el acuerdo alcanzado entre la oposición y el Gobierno



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció el carácter guerrerista de los Estados Unidos y sus intenciones de boicotear el recién firmado pacto entre una fracción de la oposición y el Gobierno. En su cuenta en la red social Twitter, Arreaza expresó que la administración norteamericana subestima los procesos de diálogo político que se desarrollan de manera soberana en su país. Estas declaraciones del canciller venezolano se suceden luego de que el departamento de Estado, de Estados Unidos publicara la víspera un comunicado de prensa cuestionando los acuerdos adoptados por la oposición y el Gobierno de Venezuela. En el documento de Washington refiere, entre otras cuestiones, que las negociaciones son 'una táctica dilatoria y ha subvertido los esfuerzos de buena fe para encontrar una solución política pacífica’, de igual forma, Estados Unidos reitera el apoyo al autoproclamado presidente Juan Guidó, quien todo el tiempo ha demostrado su lealtad a la administración de Donald Trump, y se ha sumado a cada una de las acciones coercitivas contra Venezuela.

Exige China a Washington de dejar de interferir en los asuntos de Hong Kong



El mayor partido político de la isla china de Hong Kong rechazó las intromisiones del Congreso de los Estados Unidos y el apoyo de legisladores de ese país a la violencia que perturba hoy la vida de esa región. Al respecto, la Alianza Democrática para el Mejoramiento y el Progreso de Hong Kong indicó que el intento de interferir en los asuntos internos de China con la propuesta de Ley de Derechos Humanos y Democracia es una práctica 'inapropiada'. Al respecto, la presidenta de la Alianza, Starry Lee Wai-king, declaró que el mensaje fue transmitido al cónsul general de los Estados Unidos en Hong Kong y Macao Hanscom Smith, en una reunión. Por otro lado, legislador Holden Chow Ho-ding declaró que ese hecho tiene como objetivo presionar tanto al gobierno de Hong Kong como al de China y que podría conducir a una escalada de la tensión entre Beijing y Washington.



Llevará Irán a EEUU a la Corte Penal Internacional



Medios de prensa internacionales reflejan hoy que el secretario del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán, Mohsen Rezai, informó que la reciente decisión del presidente, Donald Trump, de despedir a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton no es suficiente, ante las agresiones que padece el pueblo persa. Rezai agregó que, aunque Bolton era conocido por su hostilidad contra Teherán, el anuncio de su despido no significa que la Casa Blanca levante las ilegales sanciones contra Irán. Aseguró que "llegará el día en que llevemos a Trump ante la justicia”. El secretario afirmó que todo es un teatro político manejado por Trump al expresar que la Casa Blanca intenta negociar con el presidente iraní, Hasan Rohani, pero manteniendo las ilegales sanciones que afectan el dinamismo económico del país. Después de que EE.UU. acusara a Irán de apoyar a los rebeldes yemeníes del ataque a las dos refinerías saudíes el pasado sábado, Teherán reiteró que los infames señalamientos buscan generar una guerra.

Permite Bolsonaro a criminales destruir la Amazonía



La organización no gubernamental Observatorio de Derechos Humanos dio a conocer en un informe que la deforestación en la Amazonía brasileña es provocada, mayormente, por redes delictivas que recurren a violencia e intimidación contra quienes intentan detenerlas, mientras el gobierno no adopta medidas para proteger ni a los defensores ni a la propia selva amazónica. Daniel Wilkinson, director de derechos humanos y medio ambiente denunció que el Ejecutivo ultraderechista de Bolsonaro incumple abiertamente la ley y se abstiene en proteger comunidades y poblaciones indígenas, que son, según el activista, los verdaderos defensores de la Amazonía. El informe documenta 28 asesinatos de defensores de la selva en Brasil, cuyos responsables están involucrados en la tala ilegal de madera y acusa al Gobierno de Bolsonaro de no investigar y no llevar ante la justicia a los criminales. El documento denuncia el aumento sin precedentes de la cifra de la deforestación de la Amazonía brasileña durante el mandato de Bolsonaro. La tala de árboles, agrega el informe, en esta zona se duplicó entre enero y agosto



Reconoce Temer complot contra Rousseff, pero niega participación



Michel Temer, aunque reconoció el golpe de Estado contra el Gobierno de Dilma, declinó comentar que ese complot fue para enrumbar a Brasil en el neoliberalismo y negó su participación. Por primera vez, Temer calificó la asonada parlamentaria judicial contra Rousseff en 2016 de golpe de Estado, durante una entrevista transmitida por Televisión. Rousseff escribió en la red social Twitter, 'Temer cometió un nuevo acto de sinceridad en Roda Viva, programa de TV Cultura. Admitió que sufrí un golpe de Estado y dijo que si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva hubiera ido a mi Gobierno no habría juicio político. Sin embargo, añadió la ex jefa de Estado, 'Temer no dijo que el golpe de 2016 fue para enmarcar a Brasil en el neoliberalismo. Y, por supuesto, negó haber participado directamente en el golpe'.



