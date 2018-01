Crónicas para vivir otras vidas (+Audio y Fotos)





Sabe Orlando Carrió que aún tenemos muchas deudas con la historia de nuestro país. Por eso se ha dedicado a investigar la vida, la obra, los valores y las pasiones de hombres y mujeres comunes que han sido la base de nuestra cultura, casi desde el anonimato.





Hace años el escritor asumió esta aventura. De su perseverancia y talento como investigador nacieron inicialmente dos volúmenes: Hijos de la luna y La isla del buen humor. Ahora la Editorial José Martí publica Relatos de Occidente para completar esta trilogía de crónicas costumbristas.



La crónica es un género difícil por la sensibilidad y la objetividad que exige al mismo tiempo. ¿De dónde proviene su interés por ella?



"En los años en que colaboraba con la revista Opina, el periódico Juventud Rebelde, el Tribuna de La Habana, la revista Verde Olivo, no solo hacía entrevistas, sino que empecé a colocar, poco a poco, crónicas de costumbre sobre personajes que me parecían interesantes".



"Pero el verdadero origen de estos libros está en Radio Taíno, porque allí escribí durante más de 14 años el programa Estampas. Duraba cinco minutos solamente, pero se hablaba tanto de Mazzantín, el Torero como de la historia de la guayabera".



"Un día en la Biblioteca Nacional me proponen ampliar uno de esos temas y así nace el primer libro: La isla del buen humor".



¿Cuál es la diferencia entre los libros que conforman esta trilogía?



"Todos se caracterizan por ser libros que rescatan el cubano invisible, el que está en la calle y que quizás nunca va a ser recogido por un libro de historia, ni por una biografía. Pero ese ser tiene muchos valores. Ahí está la Macorina, Matías Pérez, Cueto (el hombre que hizo los tabacos más grandes del mundo y tiene varios Records Guinness), el Médico Chino…"





Cueto durante la confección de uno de sus tabacos. Foto: EFE



"Poco a poco fui rescatando personajes hasta que nace entonces mi segundo libro: “Hijos de la Luna”, una metáfora que se refiere a los que no tienen casa. Ahí están Papá Montero, Chacumbele… En mi diccionario de personajes populares hay 99, pero todos tienen un valor, todos han enseñado algo, todos tienen una moraleja".



"Después de publicar estos dos libros, me planteo hacer uno de mayor hondura. Sabía que me iba costar algunos años en los archivos, en las bibliotecas, pero lo logré. Relatos del Occidente tiene capítulos mucho más extensos que pueden llegar a las 35 páginas y tienen una característica muy peculiar: aunque en el Archivo Nacional tuve acceso a importantes documentos, en muchos casos usé fuentes orales, estrategia que es aún más difícil".



"Hice un recorrido por varias provincias: me fui a Pinar del Río a buscar la historia de los pregoneros pinareños; en Artemisa investigué sobre un tal Epifanio, por la famosa frase popular que decía: Le tengo más miedo que a la cuña de Epifanio (era un político que tenía tantos cargos públicos y tantas reuniones que en su afán de llegar temprano, andaba en su cuña a altas velocidades); la historia del teatro Vicente Mora…"





Diseño: Laura Barrera Jerez



"El tema más arriesgado de todos fue el de La Comparsa del Alacrán, del barrio El Canal, en el Cerro. Por eso entrevisté a Beneranda, de 101 años, y a Papa Puñengue de 83 años, figuras emblemáticas de la agrupación. Cuando la comparsa se arma, antes de montarse en el autobús, todos sus integrantes van a la casa de Beneranda y bailan con ella, es un ritual".



"Relatos del Occidente es mi libro mayor, con más hondura investigativa y aunque no renuncia al piropo, al refrán, a lo anecdótico, a lo pintoresco, posee una mayor solidez histórica. Los dos libros anteriores son más cortos".



Estos libros son una prueba, sin dudas, de estrategias que se pueden emplear para enseñar la historia de nuestro país de una manera más amena, como lo exigen los tiempos que vivimos...



"Sí, claro, por eso invito a los jóvenes a acercarse a estos libros porque es una manera de vivir otras vidas. Muchos piensan que la cotidianidad de sus abuelos y bisabuelos fue aburrida. ¡No! Están cometiendo un error. Fue quizás más entretenida y aventurara que esta. Esos viejitos de ahora fueron jóvenes muy valientes y muy hermosos, muy dados a las búsquedas y las conquistas. Entonces, yo llamo a los jóvenes a acercarse a esa historia, pero lo hago pensando en su edad, pensando en cómo pueden asimilarla".





Diseño: Laura Barrera Jerez



En su afán de continuar este camino, actualmente Orlando Carrió está inmerso en el proceso editorial de su libro Habanerías que saldrá en el 2019 como homenaje al aniversario 500 de la capital cubana.



“El libro se publicará en Cuba por la Editorial Extramuros. Antes fue publicado en España bajo el sello Samarcanda y acaba de venderse en la Feria Internacional de Guadalajara y en la de Miami. Pero yo quiero compartirlo también con los cubanos y ahora estamos preparando una versión para el público nacional”.



Escuche en audio otros detalles de la labor artística e investigativa del escritor Orlando Carrió, en una entrevista concedida el pasado mes de diciembre a la Revista Cultural Así:

