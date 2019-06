Cuando de amor se trata

Un padre, en algunos casos, juega un papel secundario en la crianza y cuidado de sus hijos, esperando orientaciones de la madre o asumiendo solo las funciones que requieren más fuerza. Pero eso sucede en algunas ocasiones. Hay historias que desafían el dicho popular “padre puede ser cualquiera”.



Nunca imaginé conocer tanta sensibilidad en un hombre cuyo físico se asemeja al de ídolos del baloncesto profesional como Michael Jordan, Lebron James, Stephen Curry, entre otros; sin embargo, Juan Carlos ha usado su tamaño para abrigar el cuerpo de su pequeña y sus fornidos brazos para calmar sus angustias. Su gruesa voz ha sido una fiel consejera. Ni la ausencia de la madre de la niña, ni las carencias de los primeros años de la década de 1990, frenaron la pasión de este padre.



“Traté de que sobreviviera, de que tuviera todo lo necesario para poder alimentarse y vestirse, que era muy difícil en aquellos momentos, y prácticamente renegué a mi autopreparación para salir a la calle y convertirme en un merolico con mi hija en mis brazos. Fue verdaderamente un reto, pero lo disfruté mucho”.



Preguntas como “¿Ya puedo tener novio?”, exclamaciones parecidas a “¡Papá, debemos ir al hospital porque estoy sangrando!”, y una “mentirita piadosa” para escaparse con los amigos aparecieron después, con la llegada de la adolescencia. Pero enseguida Juan Carlos activó su botón de “Súper papá al rescate” y salvó a su hija de un destino que quizá le hubiese pertenecido de no haber sido él su padre.



“Tuve que emplear otras estrategias como apuntarla en ballet, motivarla a que practicara deportes igual que yo, llevarla a la playa, al malecón, conversar mucho con ella, ponerle música. En fin, me convertí en una especie de activista cultural para poder evitar situaciones que hoy ella me agradece. De no ser así, la historia fuera otra”.





En estos casos la mayor parte de la sociedad siempre suele decir “ese hombre tuvo que hacer de mamá y papá al mismo tiempo”, sin embargo, nunca le he escuchado a Juan Carlos tal expresión. Él, a diferencia de algunos estigmas y estereotipos asociados a la maternidad y la paternidad, asume que la participación de madres y padres en la crianza de los hijos debe ser equitativa.



Juan Carlos sólo fue un padre, ¡un buen padre! De los que se necesitan replicar, de los que no se sienten menos por hablar con su hija sobre periodo menstrual, penes y vaginas, relaciones sexuales, amor y amistad, peligro, futuro; de los que se instruyen para poder evacuar las dudas que la vida le imponga a su pequeña; de los que saben llenar vacíos para no hacer notar las ausencias; de los que en terrenos ásperos hace florecer la semilla.



La pequeña de Juan Carlos creció, tiene 25 años, es Licenciada en Lengua Inglesa y Francesa y ya desea tener su propia descendencia, lo cual supone un nuevo reto para el padre de esta afortunada muchacha, que tendrá nuevos alumnos para educar y amar; pero en esa familia no hay nada que temer; Juan Carlos, ahora como abuelo, lo hará bien, y su hija seguirá sus pasos, porque ella, sobre todo ella, sabe quién es la niña de sus ojos y hacia qué horizontes mirar cuando de amar a un hijo se trata.



De esa manera la joven comprenderá el regalo tan grande que es ella para su padre. Y Juan Carlos revivirá las noches de insomnio, las cargadas a su bebita, los regaños, pero sin pesares, ni deseos de arrepentirse, ni remordimientos, porque tras todos los sacrificios estuvo siempre la dicha de decir sobre sí mismo: ¡soy papá!

