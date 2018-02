Cuando la Filatelia habla en Esperanto

Con la inauguración, este 14 de febrero, de la muestra filatélica El Esperanto a través de los sellos de correos el Museo Postal Cubano José Luis Guerra Aguiarse suma al programa de actividades del IX Congreso Panamericano de Esperanto (TAKE por sus siglas en esperanto) que se desarrolla en La Habana bajo el lema “Idiomas y culturas: educación para un desarrollo sostenible en las Américas”.



La especialista Marta Macías, quien junto a Odalys López realizó la curaduría, explicó a Radio Rebelde que la exposición está compuesta por dos paneles de dieciséis hojas en los cuales se aborda, de manera cronológica, la historia del esperanto en el mundo y en muy en particular en la mayor de las Antillas.



“Sellos cubanos y extranjeros, tarjetas postales, sobres circulados de un país a otro, así como sobres de primer día integran el conjunto que estamos seguros deparará no pocas sorpresas a los visitantes”, señaló Macías..



Estos materiales filatélicos –acotó- dan fe del uso de los servicios de correos para establecer la comunicación entre los esperantistas de diferentes países y la Asociación Cubana de Esperanto.



Especificó la museóloga que la muestra se enriquece con la adición de una vitrina donde se exponen diccionarios, libros y revistas editados en ese idioma internacional.

El esperanto es un idioma aglutinante que asume préstamos y estructuras morfológicas de las lenguas romances y germánicas, y de las lenguas originarias del continente americano. Sus primeras manifestaciones en nuestro país se remontan a principios del siglo XX.



Con la constitución de la Asociación Cubana de Esperanto, en 1979, se han propiciado importantes logros como la celebración de congresos internacionales, conferencias, seminarios, transmisiones radiales y publicaciones literarias.

El IX Congreso Panamericano de Esperanto (TAKE) es organizado por la Asociación Cubana de Esperanto y cuenta con el auspicio de la Asociación Universal de Esperanto y su Comisión Regional para América.

La muestra filatélica El Esperanto a través de los sellos de correos puede ser visitada por el público hasta el 14 de marzo en el horario de 8 de la mañana a cuatro y media de la tarde, de lunes a viernes. El Museo Postal Cubano José Luis Guerra Aguiar está situado en la planta baja del Ministerio de Comunicaciones, en La Habana.

