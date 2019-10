Cuando pusieron la bomba ¿y qué?

Cuando pusieron la bomba y qu?

El 6 de octubre de 1976, connotados terroristas ocasionaron la muerte a setenta y tres personas, al explotar en pleno vuelo una aeronave cubana.



El libro “Pusimos la bomba… ¿y qué?”, es un texto de denuncia publicado por primera vez en 1981, y cuya edición de 2005 incluyó documentos desclasificados que ratifican la culpabilidad de los asesinos confesos.



En diálogo exclusivo con Radio Rebelde, la periodista venezolana Alicia Herrera relata cómo nace su sobrecogedora obra.



Durante una detallada entrevista, la escritora narra su acercamiento a los criminales cuando se encontraban recluidos en una cárcel de Caracas; cómo los autores materiales del abominable crimen Hernán Ricardo y Freddy Lugo, le confesaron su participación en el atentado y sus nexos con los autores intelectuales, los asesinos confesos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.





Freddy Lugo era fotógrafo, su compañero de trabajo en la Revista Página, de Publicaciones Capriles. Alicia va a la prisión, pero no solo interesada por él. Desea hacer un periodismo menos aburrido y ve la posibilidad de escribir un reportaje diferente.



Cuenta que “él compartía la celda con Orlando Bosh, el connotado terrorista. Este recibía muchísimas visitas no solo de sus amigos de Venezuela, sino de sus cómplices de Miami. Ellos tenían muchos privilegios en la cárcel. Hacían reuniones en aquella celda y Freddy Lugo, en ocasiones, se apartaba para conversar conmigo”.



“Luego se incorporaba Bosh, hombre con una capacidad histriónica impresionante, que le gustaba tener siempre un escenario que lo aplaudiera, acostumbrado a contar sus supuestas hazañas. Ahí me fui yo enterando y dándome cuenta, poco a poco, que era posible que esa gente hubiese estado de alguna manera vinculada al sabotaje”, recuerda con impresionante precisión.



Alicia rememora. A través del cristal de sus espejuelos se percibe el brillo en la mirada. Recuerda que el tiempo transcurrió y llegó la primera confesión.





“Freddy me cuenta que estando él, Orlando Bosh y Hernán Ricardo en el patio del Cuartel San Carlos, donde ellos solían salir unas veces a hacer ejercicios y otras a tomar el sol, ellos se pelearon. Habían discutido fuertemente sobre el tema del avión y Hernán Ricardo, en un arranque de rabia, gritó delante de todos los soldados y oficiales: Pusimos la bomba… ¿y qué?”.



Alicia se sorprendió con la confesión de Freddy Lugo. Confiesa que estaba sumamente asustada.



“Entonces me dijo: mira, en realidad nosotros sí lo hicimos, y me contó cómo estuvieron en el avión. Fue una confesión terrible, un momento horrible en mi vida. El terrorista me contó cómo Hernán Ricardo se fue al baño trasero del avión con su paquete, como llamó a la bomba. Y entonces se quedó encerrado en el baño, no había manera de salir y tuvo que ir alguien de la línea aérea para ayudarlo. Cuando salió, que se sentó al lado de Freddy, le comunicó que todo estaba listo, pero que tenía miedo porque sentía que iba a volar por el aire también. Eso es lo que me dice Freddy y lo que recojo en mi libro como una confesión de culpa de estos terroristas.”



Luego hay otra revelación, la de Orlando Bosh: “En ocasión de una visita que hizo a Venezuela un ex comandante guerrillero cubano Hubert Matos, Orlando Bosh se sintió muy celoso por todas las atenciones que le estaban brindando a ese personaje. Este fue recibido como un jefe de estado por el gobierno de Luis Herrera Campins. Sin embargo, Bosh no lo soportaba. Yo llegué un día a la celda y lo encontré fuera de sí, muy molesto, tirando cosas, y exclamando que cómo era posible que se le rindiera tanto homenaje a un hombre que nunca había luchado por la libertad de Cuba, y él, en cambio, había tumbado un avión lleno de comunistas. Eso dijo Bosh delante de mí”.



“El momento en que yo decido hacer la denuncia es en el medio de un conflicto ético muy serio: o lo digo, o lo callo; o lo digo, o soy cómplice. Yo tomé una decisión. Luego del momento en que Freddy Lugo me confiesa que ellos pusieron la bomba, pasaron meses para que Bosh dijera lo mismo. Yo esperé, necesitaba y quería oír la confesión de ellos. Yo sabía que me lo iban a decir. Y me dije, si voy a hacer una denuncia, tengo que hacerla completa y contundente, donde pueda probar que efectivamente estos son los terroristas que volaron el avión cubano”.



La periodista comenta que “fue muy duro en realidad todo lo que pasó, pero también tuvo la satisfacción de que gente honesta, venezolanos de verdad, la apoyaran”.



“Sin embargo, lamentablemente, no se hizo justicia, el crimen de Barbados continúa impune”, lamenta la periodista y escritora venezolana Alicia Herrera.

