¿Cuándo se puede dejar el tratamiento médico contra la hipertensión arterial?

Cundo se puede dejar el tratamiento mdico contra la hipertensin arterial?





Quienes reciben el diagnóstico de hipertensión arterial pueden sentir una desagradable impresión, muy grande para algunas personas. No solo es el hecho de saber la existencia de una enfermedad en su querido organismo, sino de no saber si algún día se volverá a estar recuperado totalmente de la misma. Cuando se comienza el tratamiento algunas descuidadas personas toman el medicamento sólo un par de meses; consideran ya pasado un tiempo suficiente para desaparecer el problema como si hubiese sido un tratamiento transitorio como en el caso de las infecciones; otras personas se preguntan si tendrán que tomar el medicamento de por vida o si es posible algún día poder dejarlo definitivamente gracias a haber alcanzado una regresión definitiva de la hipertensión.



Repasando la hipertensión arterial



En el caso de la hipertensión, recordemos rápidamente que es una enfermedad crónica necesitada de cuidado y de la observación estricta de estilos de vida saludables sin excusas, ni pretextos llenos de complacencia hacia sí mismo, donde el corazón puede resultar notablemente dañado de no tomarse las medidas requeridas en cada caso. Cuando en este camino de control se suman los medicamentos a los imprescindibles buenos estilos de vida, esfuerzos difíciles de cumplir para algunos, entonces surge el riesgo de tener un accidente cerebrovascular o un infarto cardiaco, sólo por nombrar algunas de las más graves y mortíferas complicaciones de la hipertensión mal controlada.



Acción de los medicamentos



El tratamiento con medicinas ayuda a disminuir y controlar la presión arterial, y mientras se está tomando, la presión se mantiene en rangos "normales". Quien dejas de tomar el medicamento así de porque sí, la presión se eleva nuevamente y se regresa bastante rápido al estado inicial en el que se encontraba antes, lo cual puede ser extremadamente peligroso.



El espejismo del tratamiento con medicinas



Solo las personas ingenuas consideran que al estar utilizando los medicamentos y sentir una falsa sensación de bienestar, se encuentran ya sanos del todo y sin la necesidad de tener que cambiar sus malos hábitos, pues mientras toman el medicamento la presión se mantiene "normal" sin hacer dieta, ni hacer ejercicio, ni bajar de peso, o eliminar las adicciones toxicas como el tabaquismo o el alcoholismo, y por lo menos controlar los múltiples y variados factores de estrés. Quien no ha hecho ningún ajuste positivo en su estilo de vida, entonces si deja de tomar sus medicamentos, el organismo retrocede a su anterior descontrol.







Una parte esencialísima



Casi todos los casos de hipertensión arterial se resuelven con peso adecuado, dieta sana, eliminación de adicciones tóxicas y ejercicio, pues se ha demostrado que son cosas indispensables en la vida de toda persona. Unos cuantos necesitan mantener el tratamiento con medicamentos a pesar de observar los mejores estilos de vida. Quien en verdad quiere dejar de usar los medicamentos, lo que se debe hacer es complementar el uso de los mismos con los cambios adecuados en su modo de vivir para que el organismo empiece a cambiar poco a poco hacia un equilibrio verdaderamente normal y regrese a un estado saludable. Quien es hipertenso o padece de alguna otra enfermedad capaz de provocar desagradables complicaciones y poner en riesgo su calidad de vida o la vida misma, creer que todo se va a resolver únicamente tomando unas cuantas pastillas, se engaña a sí mismo de forma tal que a la larga puede perjudicar seriamente su salud.





