Cuando soñemos, soñemos Cuba

Cuando soemos, soemos Cuba





Pensar como país, pensar Cuba, es que todos nos entreguemos en cuerpo y alma al servicio de la nación. Así lo dijo el Presidente Miguel Díaz-Canel, pero ¿cómo hacerlo desde el lugar donde nacimos, donde trabajamos, donde desplegamos fuerzas y creatividad? ¿Cómo no caer en la modorra, en la rutina, en la apatía que nos conducen a no pensar como país, a no sentir Cuba?



Con esas interrogantes llegué al Cardiocentro Ernesto Che Guevara de Santa Clara. Allí conversé con su director, el doctor Jesús Satorre Ygualada, fundador de la brigada Henry Reeve creada por Fidel en septiembre de 2005 y quien además ha cumplido misión en varios países como Guinea Bissau, Guatemala, Venezuela y Yemen.



Aquí algunas de sus reflexiones.



“Pensar Cuba es pensar como nación con conceptos integrados, en el caso nuestro que es la salud formamos parte de un gran sistema que nace en el consultorio del médico de la familia que puede estar en las montañas de la Sierra Maestra, del Escambray o de la Sierra del Rosario, y ese facultativo tiene una interrelación directa con nosotros que estamos en un salón de operaciones devolviendo a la vida un corazón dañado.



Porque esa persona que estamos atendiendo viene de una comunidad, donde antes fue tratada por un médico y un equipo de cardiólogos y llegó a nosotros gracias a esa labor, pero además va a reinsertarse nuevamente en su comunidad para hacer útil a su país”.







El doctor Satorre Ygualada dice que es un fidelista convencido y por eso evoca el pensamiento y legado del líder de la Revolución cubana.



“Él nos enseñó a no rendirnos ante las dificultades, por eso cuando le hablamos a nuestros trabajadores sobre todos los problemas que tenemos, muchos de ellos debido al bloqueo genocida que es muy cruel con los niños por ejemplo por la falta de medicamentos, entonces les recuerdo a Fidel, cómo aprendimos de sus consejos para que la calidad en la atención al paciente no se deteriorara”.



De manera que pensar como país, dice el director del prestigioso centro médico de Villa Clara, es un concepto holístico, enorme y hermoso que nace del corazón de cada ciudadano de este país hasta las entrañas de la tierra cubana que nos permite afirmar que no importan los desafíos, la crudeza de estos tiempos, la crueldad de los que no entienden nuestro proyecto humanista y único en el mundo, esta isla avanzará.



El pensamiento como país, finaliza, es que cada cubano sabrá hacer lo que le toca desde su más humilde campo o ciudad hasta toda esta geografía hermosa, cuando soñemos, soñemos Cuba.

