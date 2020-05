Cuarentena y el daño de beber en casa

Cuarentena y el dao de beber en casa





Un riesgo evidente de la situación actual de confinamiento en el hogar puede ser el comenzar a consumir alcohol o a incrementar de forma significativa una adicción que ya existía en grado variable. Beber en casa, además de un mal ejemplo para los más pequeños y otra preocupación añadida a los mayores, instaura conductas tóxicas para la salud en esta época del confinamiento. El consumo de alcohol es nocivo para la salud en cualquier momento y lugar, y en esta época de cuarentena es posible hallar nuevos pacientes con consumo de alcohol problemático no solo por la cantidad que beben, sino por haber comenzado a desarrollar la conducta de beber para aliviar el malestar psíquico asociado al confinamiento como son el estrés o la ansiedad, sumado a otros problemas como los económicos. Aunque no sea un consumo muy elevado, esa conducta, una vez aprendida durante esta situación excepcional, pudiera clasificarse como un trastorno por consumo de alcohol capaz de requerir tratamiento.



El alcohol y las defensas

Pero es conocido por la ciencia que el alcohol afecta negativamente al sistema inmunitario a distintos niveles, y al deprimirlo puede aumentar el riesgo de infección, incluid la Covid-19. Es un hecho comprobado que el alcohol puede aumentar el riesgo de neumonía al limitar la función de los macrófagos a nivel pulmonar, células clave en la protección contra las infecciones. El organismo de quien bebe sistemáticamente por cualquier excusa se encuentra debilitado y lleno de vulnerabilidades.



Las causas de beber más

En todo el mundo son varias las razones por las que podría estar aumentando el consumo de bebidas alcohólicas en casa durante el confinamiento provocado por la pandemia de la Covid-19. Una de ellas es que el alcohol tiene un mecanismo de acción a nivel cerebral igual a medicamentos contra la ansiedad o los sedantes como el diazepam. Al principio, produce esos efectos ansiolíticos y placenteros que pueden llevar a su consumo en épocas de crisis o periodos complejos como el actual. Pero en realidad el consumo de alcohol mantenido agrava el problema, porque a la larga provoca estrés, insomnio, ansiedad, dependencia, etc., precisamente estimulando o agravando las causas que se pretendían combatir. Otras razones para consumir alcohol de forma aumentada sería por el solo aburrimiento que puede llevar consigo el confinamiento. Además, se debe de tener en cuenta, sobre todo en otros países, es que en situaciones como la actual no es sencillo conseguir otro tipo de drogas ilegales y los individuos adictos a estas sustancias pueden aumentar el consumo de alcohol para tratar de aliviar en sus debilitados organismos, la falta de aquellas.







¿Buscan ayuda?

Es probable un aumento de pacientes que busquen ayuda una vez eliminada la pandemia de duración impredecible, por haber desarrollado un trastorno por consumo de alcohol durante el confinamiento que luego les sea difícil eliminar a cabalidad. En aquellos con alcoholismo previo, el confinamiento puede empeorar su adicción pues se debe tener en cuenta que esos pacientes, infelices adictos, tienen mayor probabilidad de experimentar problemas emocionales durante el confinamiento y eso llevaría a un empeoramiento de su adicción. Todo lo anterior dependerá de muchas variables individuales y ambientales, pero ha sido demostrado tanto en modelos animales o en estudios aplicados en humanos cómo situaciones de estrés prolongado puede conducir no solo al aumento del consumo de alcohol, sino a la dependencia del mismo.



Es posible de evitar

En cuanto a las actitudes aconsejables para idealmente evitar o, en el peor de los casos reducir a un mínimo el consumo de alcohol en el hogar, es ocupar el día con actividades previamente planificadas desde rescatar hobbies hasta la creación de un espacio de lectura adecuada, otro de trabajo, de ejercicio, de tocar un instrumento musical, para teletrabajo, etcétera, y si con lo que se hace se incrementan los ingresos, pues muchísimo mejor.



Buscar ayuda

Tanto para los nuevos habituados con el alcohol como con aquellos adictos conocidos, es recomendable que se pongan en contacto con las múltiples consultas de sicología creadas en todo el país funcionando por vía telefónica o cualquier otra asociación de ayuda. Hasta pudiera suceder que una persona con este trastorno del alcoholismo ya en tratamiento de deshabituación, habiéndolo dejado por las razones actuales, pueden tomar esta época de confinamiento con el objetivo de resistir y salir de ella muy reforzado y hasta deshabituado.

