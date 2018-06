Cuatro títulos para Cuba en Copa Panamericana de Judo





Cuba logró cuatro medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en la primera jornada de la Copa Panamericana de judo con sede en Lima, Perú.



Las preseas doradas fueron a los cuello de Melissa Hurtado, Maylìn del Toro, Osniel Solìs y Magdiel Estrada.







Este evento otorga puntos para el ranking hacìa los Juegos Panamericanos del año próximo en Lima y sirve de preparación para Los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.



Este sábado en la última fecha del certamen, combatieron por Cuba Onix Cortés (70), Kaliema Antomarchi (78) e Idalis Ortiz (+78), Jorge Martínez (81), Asley González e Iván Silva (90), José Armenteros (100) y Andy Granda (+100).







-48 KG



1) Melissa Hurtado (CUB)

2) Luz Alvarez (COL)

3) Keisy Perafan (ARG)

3) Edna Carrillo (MEX)



-52 KG



1) Luz Olvera (MEX)

2) Nahomys Acosta (CUB)

3) Marie Besson (CAN)

3) Brillith Gamarra (PER)



-57 KG



1) Ana Rosa (DOM)

2) Yandinys Amaris (COL)

3) Wisneybi Machado (VEN)

3) Anailys Dorvigny (CUB)



-63 KG



1) Maylin Del Toro (CUB)

2) Anriquelis Barrios (VEN)

3) Estefania Garcia (ECU)

3) Agustina De Lucia (ARG)



-60 KG



1) Reenan Torres (BRA)

2) Roberto Almenares (CUB)

3) Yandry Torres (CUB)

3) Felipe Kitadai (BRA)



-66 KG



1) Osniel Solis (CUB)

2) Wander Mateo (DOM)

3) Nabor Castillo (MEX)

3) Ricardo Valderrama (VEN)



-73 KG



1) Magdiel Estrada (CUB)

2) Eduardo Araujo (MEX)

3) Lincoln Neves (BRA)

4) Alonso Wong (PER)

