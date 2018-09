Cuba asistirá a los Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires (+Audio)





Julián Morales, metodólogo de la dirección nacional de Alto Rendimiento del INDER, dio a conocer este jueves en Conferencia de prensa, de que Cuba concursará con 19 atletas en siete deportes en los III Juegos Olímpicos de la Juventud, del seis al 18 de octubre en Buenos Aires, Argentina.



El directivo explicó que la delegación cubana la conformarán 28 personas, 19 atletas, que competirán en atletismo, lucha, judo, arquería, triatlón, remo y voleibol de playa, y nueve entrenadores, y no será más numerosa por lo engorroso que resultan las clasificaciones para estos Juegos, surgidos en Singapur en 2010.





Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



“Los certámenes que dan plazas para estos Juegos son muy costosos, y la mayoría se desarrollan en el continente europeo, significativamente coinciden en el año de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que para el movimiento deportivo cubano es el evento de mayor relevancia, y los recursos los destinamos a la clasificación y participación en los Juegos Regionales”, señaló Morales.



En la venidera cita, que por primera vez se efectuará fuera de Asia, se espera la asistencia de cerca de 4000 atletas de 206 naciones, y se pondrán en disputa 241 títulos en 32 deportes, cuatro de nueva incorporación con respecto a la cita precedente, y se cambia el futbol once por el de sala.





Olímpicos de la Juventud. Fotos: Del autor.



En su estreno en Singapur 2010, Cuba con 43 atletas, conquistó diez medallas de oro, tres de plata y dos de bronce, en tanto en Nanjing 2014, con solo 13 participantes se alcanzaron dos de oro, una de plata y otra de bronce.



El boxeo, que no estará presente en la capital argentina, al no asistir al evento clasificatorio, es la disciplina que más títulos le ha dado a Cuba con cinco, los otros metales dorados se los han agenciado la gimnasia artística, el canotaje, pentatlón moderno, el equipo masculino de voleibol de sala, y el atletismo que ganó dos coronas en Singapur.



En video, el emblema oficial de los III Juegos Olimpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina.







Del Autor