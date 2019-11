Cuba aún respira en el Premier 12 de béisbol

Cuba an respira en el Premier 12 de bisbol

La selección cubana de béisbol, inmersa en un fatídico letargo ofensivo, debió acudir este miércoles a los dictámenes de la Regla Schiller para dejar al campo 3-2 a su similar de Australia, y mantenerse con vida en el grupo C del Torneo Premier 12, con sede en Corea del Sur.



En el Gocheok Sky Dome, de Seúl, la escuadra del mentor Miguel Borroto padeció del mismo mal que en su debut ante Canadá: escaso bateo, pésima selección de lanzamientos para buscar un swing positivo, y conexiones de roletazo, pues no sacaban la bola hacia los jardines.



Los cubanos apenas pegaron siete hits contra cuatro lanzadores, e incluso, la carrera con la que decidieron el cotejo en el final del décimo inning se rubricó sin conectar imparable frente al relevista zurdo Joshua Tolls.



Con los dos corredores en base que incluye este canon beisbolero, Roel Santos tocó la bola y Tolls intentó, infructíferamente, forzar en tercera al corredor Yosvany Alarcón. Así, con las almohadillas congestionadas, Saavedra bateó de emergente por César Prieto y falló en elevado al derecho ante un envío del rescatista Luke Wilkins.



Ya con un out, ancló en la caja de bateo Yurisbel Gracial, nominado Jugador Más Valioso de la liga profesional japonesa, quien llevaba de 8-0 en el actual certamen. El matancero elevó a la pradera central; pero el tiro de Aaron Whitefield al plato no pudo ser retenido por el cátcher Allan de San Miguel, permitiendo la decisiva anotación de Alarcón.

El mejor madero en ristre por Cuba fue el inicialista y séptimo bate Yordanis Samón quien, en cuatro turnos, pegó tres de los siete hits de su elenco, que se engolosinó con nueve ponches. Santos conectó dos imparables.



Este juego había llegado con empate 2-2 a la altura del décimo episodio, en el cual el apagafuegos pinareño Liván Moinelo, con dos hombres en circulación, dominó en elevado al emergente David Kandilas y luego, apoyado en su bola rápida que frisó las 94 millas, le recetó ponches a Robert Glendinning y Mitchel Nilsson.



El picheo cubano propinó 14 ponches a la tanda australiana: Lázaro Blanco (7), que sustituyó en el mismo primer inning al abridor Vladimir Baños con las bases llenas sin out y no permitió carreras; Freddy Asiel (1), Raidel Martínez (3) y Moinelo (3).



Con esta victoria ante Australia y el revés inicial frente a Canadá, la tropa de Borroto se medirá mañana al favorito conjunto de Corea del Sur. Un triunfo, le daría el pase a la Súper Ronda de este Premier 12, a la cual ya accedieron México y Estados Unidos por la llave A, en tanto Japón y Taipéi de China lo consiguieron por el segmento B.



