Cuba: avanza recuperación en provincias afectadas por intensas lluvias

En la reunión con las autoridades de las provincias afectadas por las intensas lluvias participaron varios ministros del país. Foto: Estudios Revolución



Con el propósito de evaluar la recuperación de las provincias afectadas a finales de mayo por las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta subtropical Alberto, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dialogó en la tarde de este lunes, mediante una videoconferencia, con autoridades del Partido y el Gobierno de los territorios occidentales y centrales.



Durante la reunión, en la que participaron también el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, y el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, se constató el avance en los trabajos para resarcir los daños, sobre todo en la agricultura, los viales, las viviendas y en el abasto de agua.



En el caso de Pinar del Río se conoció que las mayores dificultades se concentraban en la agricultura, principalmente en el arroz y el tabaco. En estos momentos se trabaja con intensidad para minimizar las posibles pérdidas en alrededor de 5 mil hectáreas de ese cereal que continúan bajo agua. De la misma manera, se realizan labores de saneamiento en las casas de tabaco, cultivo del que se han perdido allí poco más de 150 hectáreas.



Según informaron las autoridades de Artemisa y Mayabeque, no se presentaron grandes daños en la agricultura ni en las viviendas de estos territorios. Aunque se atrasó la siembra a causa de las lluvias, se ratificó el cumplimiento de los planes de entrega de alimentos comprometidos con la capital del país.



De La Habana se explicó que las constantes precipitaciones han ocasionado varios derrumbes, sobre todo en los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, Diez de Octubre y Cerro, en los cuales se concentra el fondo habitacional más deteriorado de la provincia. Las personas vulnerables han sido protegidas, tanto en casas de familias y vecinos como en comunidades de tránsito.



En Matanzas, la situación más complicada se mantenía en la Ciénaga de Zapata, con ocho zonas aún inundadas. Por esta misma causa, en seis centros escolares de Jagüey Grande no se había podido reiniciar el curso lectivo. Las presas de la provincia estaban al 67% de llenado y cuatro de ellas vertían.



Respecto a Cienfuegos se reiteró que el escenario más difícil está en la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos, donde a causa de las intensas lluvias se desbordaron las piscinas de residuales y se produjo la dispersión de aguas oleosas en la bahía. En las labores de saneamiento participan más de 400 personas y se han desplegado 2 mil 200 metros de barrera flotante para contener el derrame.



Además, se supo que los embalses cienfuegueros permanecían al 93,9% de llenado y tres continuaban vertiendo. También fueron dañados 24 sistemas de abasto de agua y al momento de la videoconferencia quedaban dos por solucionar.



Las autoridades de Villa Clara comentaron que a las afectaciones provocadas por la tormenta subtropical Alberto se sumaron los daños de una tormenta local severa ocurrida el domingo en la ciudad de Santa Clara, que causó inundaciones en diez zonas. Este lunes permanecían incomunicadas cuatro comunidades de la provincia. Asimismo, se habían cuantificado perjuicios en más de 200 kilómetros de vías, sobre todo en la montaña. Las presas se encontraban al 98% de llenado y la situación más difícil con el abasto de agua persistía en el municipio cabecera.



Se actualizó, además, que la presa Zaza acumulaba 712 millones de metros cúbicos de agua —el 70% de su capacidad—, y se habían cerrado sus compuertas. Las autoridades de Sancti Spíritus señalaron también que hasta la fecha quedaban nueve lugares incomunicados a causa de afectaciones en más de 500 kilómetros de viales, con el escenario más difícil en el puente sobre el río Zaza del Medio.



El ritmo de la recuperación en Ciego de Ávila estuvo limitado en los últimos días, pues durante el fin de semana se mantuvieron las precipitaciones. En ese territorio no se han podido cosechar 600 toneladas de arroz que continuaban bajo agua y se inutilizaron poco más de 800 de frijol; por otro lado, se habían podido acopiar 271 toneladas de productos agrícolas. También presentan una situación compleja con los viales, entre ellos la vía de Morón a Turiguanó y varios accesos del ferrocarril.



El ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, puntualizó que desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila se contabilizaban de manera preliminar 9 mil 972 afectaciones en la vivienda, de ellas 486 derrumbes totales, y que se han comenzado a enviar recursos a las provincias para resarcir esos daños.



Sobre los viales, precisó que cuentan con las fuerzas y medios para reponerlos en el menor tiempo posible. Específicamente del puente ubicado en el kilómetro 213 de la autopista, afirmó que en las próximas horas debe quedar restituido.



Más adelante, la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María Chapman Waugh, detalló que el agua embalsada luego de las sostenidas precipitaciones asciende a 5 mil millones de metros cúbicos. Se constatan roturas en algunos canales y en losas de las cortinas de las presas, que no representan peligro; en tanto, el nivel de agua de cinco presas subió por encima de sus cálculos de diseño y 136 acueductos sufrieron daños que poco a poco se han ido solucionando.



Alertó que se pronostican intensas lluvias en los próximos días por lo cual se mantiene en el país una estricta vigilancia hidrológica.



El viceministro primero de la Agricultura, Julio García Pérez, precisó que se han perdido mil 500 hectáreas de frijoles y han sido afectadas unas 10 mil de viandas. En la actualidad se cosecha todo lo posible y se lleva directamente a los mercados.





Díaz-Canel insistió en que el país se debe mantener alerta ante los pronósticos de intensas lluvias para los próximos días. Foto: Estudios Revolución



Refirió que se le está dando un seguimiento continuo al cultivo de tabaco y se le ponen todos los recursos para que el moho no prolifere. Acerca de la producción y entrega de leche manifestó que con la mejoría del clima se han ido estabilizando. En el caso puntual de 2 mil 200 toneladas de fertilizantes humedecidas en la provincia de Matanzas, aseguró que se adoptan las medidas para recuperarlas.



Alfredo López Valdés, ministro de Energía y Minas, dijo que ya está restablecido el servicio eléctrico, aunque permanecen algunas zonas a las que no se ha podido acceder a causa de las inundaciones, entre ellas, el municipio de Ciénaga de Zapata. Aseguró que se cuenta con todos los recursos materiales y humanos para llevar la energía a estos lugares en cuanto el nivel de las aguas lo permita.



Sobre la canasta familiar normada, Mary Blanca Ortega Barredo, ministra del Comercio Interior, confirmó que se entregó en tiempo a las bodegas y la venta de productos liberados mantiene estabilidad al comenzar junio con buenos niveles de inventarios.



La titular de la Industria Alimentaria, María del Carmen Concepción González, precisó que los perjuicios en el sector se concentran fundamentalmente en la acuicultura de la región central.



Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, apuntó que el curso escolar se ha ido reiniciando en todas las provincias, para lo cual se han adoptado diferentes alternativas.



Igualmente, informó que ya fueron liberados los 43 centros educacionales que sirvieron como albergue para los evacuados, lo cual permitió acelerar el comienzo de las clases.



Respecto a la situación epidemiológica, el ministro de Salud, Roberto Morales Ojeda, reiteró que está bajo control y hasta el momento no ha surgido ningún brote de enfermedades. Insistió en que se deben incrementar las medidas de prevención.



El general de división (R) Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, explicó que se continúan puntualizando los datos para conformar el informe final de las afectaciones. Detalló que a causa de las lluvias provocadas por la tormenta subtropical Alberto, 115 comunidades quedaron aisladas y 62 mil personas tuvieron que ser protegidas. Alertó que el pasado 1ro. de junio comenzó la temporada ciclónica, por lo cual se debe prestar la mayor atención a los planes de peligro, vulnerabilidad y riesgo.



Finalmente, el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, ministro del Interior, comunicó que hasta el momento se reportan una persona desaparecida y ocho fallecidas como consecuencia de este evento meteorológico.



Al respecto, Díaz-Canel Bermúdez indicó realizar un análisis detallado, caso a caso, para determinar las causas que provocaron esos lamentables hechos. Consideró que, aun con los constantes llamados al orden que se hacen a nuestra población, subsisten hechos de indisciplina social e imprudencia.



Insistió en que el país ha de mantenerse alerta pues se han pronosticado intensas lluvias en los próximos días, para lo cual debemos estar preparados.

