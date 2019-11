Cuba cae por lechada ante Canadá, en el Torneo Premier 12 de béisbol

Cuba cae por lechada ante Canad, en el Torneo Premier 12 de bisbol

2019-11-06 07:52:26 / web@radiorebelde.icrt.cu

Víctima una vez más de su palidez madero en ristre, la selección cubana de béisbol cayó este martes 0-3 ante Canadá, en el debut por el grupo C del Torneo Premier 12 de béisbol, con sede en Corea del Sur.



En el Gocheok Sky Dome, de Seúl, la escuadra del mentor Miguel Borroto se vio maniatada por un viejo conocido como el derecho Phillippe Aumont, quien ya la había pintado de blanco en su paso por la Liga Can Am. Ahora volvió a combinar su bola rápida que frisaba las 94 millas, con su letal slider, y transitó sin tribulaciones.



Aumont dio un recital sobre la lomita, metió nueve ponches en ocho innings y apenas le pegaron dos hits, del inicialista Yordanis Samón y el receptor Yosvany Alarcón, los únicos que le sacaron la Mizuno fuera del cuadro. El relevista Scott Mathieson se encargó de cerrar el noveno inning con tres ponches.



El derecho tunero Carlos Juan Viera fue la designación de Borroto para abrir el juego, y su actuación en 5.1 entradas fue de tres hits y siete ponches, pero otorgó cuatro boletos.



Viera permitió la carrera en el cuarto capítulo, cuando el jardinero derecho Yurisbel Gracial se vio muy pasivo en busca de un batazo de Eric Wood, que se convirtió en doble, y luego vino el sencillo remolcador del cuarto bate Michael Saunders.



Las restantes dos anotaciones canadienses llegaron en el octavo inning con apenas un hit de Wood, dado el descontrol del apagafuegos pinareño Liván Moinelo, quien propinó un pelotazo y concedió tres boletos, uno de los cuales fue intencional.



El picheo cubano concedió dos pelotazos y nueve bases por bolas: Viera (4), Moinelo (3), Andy Rodríguez (1) y Vladimir García, quien transfirió gratis al único bateador que enfrentó.



La única posibilidad cubana de anotar se dio en el octavo episodio. Luego de un out, Samón recibió boleto y Alarcón pegó su hit; pero falló Raúl González de emergente por César Prieto y, con tres carreras debajo, Borroto dejó batear a Roel Santos, cuando debió enviar del banco a Pavel Quesada en busca de un batazo de grandes dimensiones.



Con esta derrota inicial, Cuba está casi obligada a vencer hoy al conjunto de Australia y el viernes al local Corea del Sur, titular del Premier 12 en el año 2015.



En este certamen intervienen 12 equipos divididos en tres grupos, y los dos primeros de cada llave accederán a la Súper Ronda, que se disputará del 11 al 16 de noviembre en los parques Chiba Marine Stadium y el Tokyo Dome, ambos de Japón.



Por el grupo A ya clasificaron México y Estados Unidos, en tanto en el debut del B, el local elenco de Taipéi de China venció 6-1 a Puerto Rico y Japón a Venezuela (8-4). La justa tributará dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Canada strike first!



Michael Saunders drives in Eric Wood with a single 💪#CANp12 #Premier12 pic.twitter.com/Jrh5RPbg1F — WBSC ⚾ #Premier12 (@Premier12) November 6, 2019



(Agencia Cubana de Noticias)

