Cuba: Círculos infantiles mantendrán medidas de distanciamiento luego de su reapertura

Cuba: Crculos infantiles mantendrn medidas de distanciamiento luego de su reapertura

2020-05-26 08:54:57 / web@radiorebelde.icrt.cu

A pesar de la decisión de suspender las actividades docentes para frenar la propagación de la COVID-19, cerca de 200 círculos infantiles (de los mil 85 que existen en el país) se han mantenido dando servicio para aquellas madres que lo han necesitado por pertenecer a sectores priorizados de la Isla.



Cuando la situación epidemiológica permita reanudar las actividades docentes, en los círculos infantiles y en el grado prescolar se van a continuar sistematizando diferentes contenidos, refiere una publicación del diario Granma.



Una vez reiniciadas las clases también se dará atención al público para la entrega de la planilla de solicitud. Se retomará el proceso de adaptación de los niños a los que se les había entregado la matrícula, pero no pudieron comenzar, aclara la nota.



Refiere el texto también que se dará el otorgamiento a algunos niños nacidos en los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2019 para poder realizar el completamiento del año de vida correspondiente, que en este caso es el segundo, y ejecutar este beneficio social a la madre trabajadora.



En esta misma etapa del reinicio del curso escolar se realiza el otorgamiento masivo, para que cuando inicie el periodo lectivo comiencen las nuevas adaptaciones de los niños.



Expertos aclaran que en el grado prescolar existen determinados contenidos que no se han dado, fundamentalmente, en Análisis Fónico, Preescritura y en Nociones Elementales de Matemática, que son contenidos importantes para el inicio del primer grado. Estas materias serán impartidas en el reinicio del curso por las maestras del grado.



El diagnóstico, que siempre se ha realizado finalizando el curso, en esta oportunidad no se va a efectuar. Se va a tener en cuenta la evaluación final del niño, la cual es realizada por los educadores, las maestras y por las ejecutoras y promotoras del programa Educa a tu Hijo.



(Haciendo Radio)

Artículos relacionados