Cuba combate a la COVID-19 y se alista para cuando inicie la recuperación

Un día después de la amplia información ofrecida por el gobierno cubano acerca de cómo se implementará en el país -cuando se decida- la primera etapa de la recuperación post COVID-19, el Grupo temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, realizó este viernes su habitual análisis acerca del comportamiento de la epidemia en el territorio nacional.



En el encuentro, encabezado por el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, correspondió como cada día al Titular de Salud Pública José Angel Portal Miranda ofrecer una información actualizada acerca de la situación de la enfermedad en Cuba y en el mundo.



En su intervención, Portal Miranda significó que los 14 casos confirmados durante esta última jornada fueron asintomáticos, y con estos, se acumulaban mil 189 contagiados que no presentaban síntomas en el momento de confirmarse la enfermedad, los que representan el 53,2 por ciento de los casos positivos hasta la fecha en el país.



El Ministro de Salud Pública también informó que se abrió un nuevo evento de transmisión local en la provincia de La Habana, por lo que ahora suman 45 todos los sucesos abiertos en el territorio nacional durante todo el enfrentamiento a la pandemia.



En ese sentido, precisó que hasta la fecha, de un total de 45 eventos abiertos, se han cerrado 42 y se mantienen activos en el país 3, en dos provincias, La Habana (municipios Centro Habana y La Lisa) y Ciego de Ávila, en el municipio Morón (Turiguanó).



El Ministro de Salud Pública puntualizó que “se abre un nuevo evento en la Empresa Constructora # 4, del Consejo Popular Arroyo Arenas, municipio La Lisa, provincia La Habana. Con 12 casos nuevos, acumulando 24”.







Portal Miranda acotó que “esta es una empresa donde se han venido estudiando todos sus contactos, solamente quedan 52 resultados de los 496 contactos que han sido estudiados. La institución está en cuarentena”.



Específicamente acerca de la situación en La Habana, la provincia con la mayor cifra de casos confirmados, el gobernador Reinaldo García Zapata se refirió a la especial atención que presta el Consejo de Defensa Provincial al control de foco ubicado en el Centro Comercial Carlos III.



Apuntó que “se trabajó intensamente en ese control de foco y se logró tomar las muestras de los 520 trabajadores. De ellos ya se han estudiado 161, y han resultado negativos 158. Los resultados del resto de los trabajadores se conocerán en las próximas horas para cerrar el estudio integral”.



El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, confirmó que en las últimas horas no se habían reportado nuevos casos de la COVID-19 relacionados con el evento de transmisión local de Centro Habana, uno de los tres que permanecen abiertos en Cuba.



Durante la reunión, también a través de videoconferencia, el gobernador de Matanzas Mario Sabines Lorenzo, subrayó que en este momento la provincia intensifica las pesquisas activas a los sectores más vulnerables de la población y la vigilancia permanente a importantes centros sanitarios, sociales y económicos del territorio matancero.







En el encuentro de trabajo, que cada día se realiza en el Palacio de la Revolución, también intervino Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de Santiago de Cuba, provincia que en los últimos 43 días se ha mantenido sin reportar ningún caso positivo de la COVID-19.



A ese dato alentador se suma que todas las personas que en ese territorio padecieron la enfermedad, ya se encuentran de alta clínica y epidemiológica.



La gobernadora explicó que en la etapa actual, además de mantener las medidas de enfrentamiento a la COVID-19, Santiago de Cuba no se detiene y potencia el desarrollo de priorizados objetivos económicos, como los programas de la agricultura.



Al concluir el intercambio, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz compartió dudas y preocupaciones presentadas por la población, a propósito de la reciente emisión de la Mesa Redonda donde se anunciaron medidas que de manera gradual y asimétrica se implementarán en el país, cuando inicie la primera etapa de la recuperación post COVID-19.



En ese sentido, el Primer Ministro destacó que existe un respaldo popular mayoritario a estas medidas, y ahora corresponde al gobierno ir respondiendo las inquietudes de las personas para ofrecer una solución.

