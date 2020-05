Cuba ensambla aeronaves rusas An-2

2020-05-25 10:02:06 / web@radiorebelde.icrt.cu





Bajo estrictas medidas sanitarias y epidemiológicas de enfrentamiento a la COVID-19, Cuba asume por estos días el ensamblaje de aeronaves rusas modelo An-2, equipos que beneficiarán, entre otros, a dos sectores claves de la economía como la Agricultura y el Turismo.



Las faenas se realizan en un taller perteneciente a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos (ENSA), informa el periódico Trabajadores.



Un despacho de Prensa Latina fechado en noviembre de 2017 hace referencia a un lote de este mismo modelo, ensamblado por la propia ENSA, lo que avala la experiencia de sus técnicos e ingenieros en el manejo de este tipo de aeronaves, destaca el rotativo.



En aquel momento se informó que antes de ser enviados a La Habana, se va al lugar donde se ofertan y se revisan técnicamente, de manera que estos aviones de pequeño porte cumplan con las exigencias que Cuba plantea en estos casos.



Son aviones seguros y estables, pero por su autonomía de vuelo no tienen la capacidad de trasladarse desde Rusia a la mayor de las Antillas, entonces se guardan en contenedores y llegan por vía marítima, relató la agencia de prensa.



En artículo aparecido en la sección Ciencia y Tecnología de Russia Beyond, portal digital, se dice que la Unión Soviética produjo muchos aviones de pasajeros excepcionales, ampliamente utilizados tanto en el país como en el extranjero.



Después de una larga pausa causada por el derrumbe del campo socialista, explica la publicación, Rusia está recuperando las buenas y viejas tradiciones de la construcción aeronáutica.



La propia Russia Beyond divulgó una lista de los 10 mejores aviones civiles soviéticos y rusos de la historia, donde el número uno lo ocupa precisamente el biplano monomotor An-2; se trata, aclara, de un veterano producido desde 1947, que utilizan en la agricultura, los deportes aéreos y la aviación de pasajeros.



Con más de mil 500 unidades en funcionamiento, este avión representa hoy alrededor del 90 por ciento del sector de aeronaves pequeñas existentes en Rusia, nación donde los especialistas lo reconocen como el avión eterno.



Aunque la rama de la Agricultura es su principal cliente, la ENSA brinda servicios al sector empresarial y comunidades, relacionados con la dispersión de productos químicos y biológicos, el mantenimiento a su técnica, patrullaje y extinción de incendios, transportación de cargas, paracaidismo deportivo y servicios de vuelos especiales.



(Agencia Cubana de Noticias)