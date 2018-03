Cuba está hecha de hombres de Baraguá (+Audio y Fotos)



El Acto Político y Ceremonia Militar se realizó en mañana de lluvia junto al obelisco que recuerda la histórica Protesta de Baraguá. Fotos: Carlos Sanabia Marrero





Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en iVoox:



Mangos de Baraguá.- El arraigado sentimiento patriótico cubano fue ratificado este 15 de marzo por el integrante del Secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Cuevas Ramos, al resumir el Acto Político y Ceremonia Militar por los 140 años de la viril protesta de Antonio Maceo, ante el Pacto del Zanjón firmado por fuerzas militares del Camagüey y el general español Arsenio Martínez Campos.



“Recordemos siempre con admiración al Mayor General Antonio Maceo y a los hombres, que junto a él, pusieron a la altura del firmamento el honor nacional, tengamos siempre en ristre sus ideas y ejemplos, pues cantos de sirenas de vez en cuando intentan en vano otro zanjón entre nosotros y hoy no hay lugar para nuevos zanjoneros… Cuba socialista, revolucionaria, marxista, martiana y fidelista está hecha de hombres de Baraguá”.





El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Cuevas Ramos, pronunció las palabras centrales en el 140 Aniversario de la Protesta de Baraguá.



En otro momento y refiriéndose a los que ignoran la historia de nuestro pueblo, les recordó:



“Para los que intentan actualizar la Doctrina Monroe desde el imperio revuelto y brutal, para los que a pesar de la fallida política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba insisten en su reforzamiento, para los que ignoran la historia de nuestro pueblo, aquí en esta tierra heroica santiaguera el 19 de febrero del año 2,000, se pronuncia el Juramento de Baraguá cuya vigencia es total”.



Argumentando esta afirmación dijo que “en momentos que la agresividad imperialista se acentúa contra Cuba y los países progresistas de América Latina y el Mundo, nuestro pueblo acaba de protagonizar otro Baraguá en las elecciones de delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular y de diputados a la Asamblea Nacional el pasado once de marzo.



Los revolucionarios cubanos ratificamos la fidelidad a los principios de Maceo y los hombres de Baraguá, demostramos que la independencia del país y los principios no se negocian, que la unidad hay que salvaguardarla como la garantía de esta revolución victoriosa, la misma que se inicio en Demajagua, la que se enalteció en Baraguá, la que entró victoriosa a Santiago de Cuba con Fidel al frente el primero de enero de 1959, la que marcha invicta hacia el futuro en hombros del pueblo trabajador y dirigida por el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Partido Comunista de Cuba”.





Integrantes de una brigada de tanques del Ejército Oriental presentes en la conmemoración.



El Acto Político fue antecedido por ceremonia militar en la que sargentos y oficiales de una brigada de tanques del Ejército Oriental, depositaron una ofrenda floral en nombre del Pueblo de Cuba ante el obelisco que recuerda la Protesta de Baraguá, con 21 salvas de artillería disparadas en honor al Mayor General Antonio Maceo y los oficiales de la División Cuba que le acompañaron y respaldaron en la Protesta de Baraguá, ante la imposibilidad de aceptar la paz sin la independencia y abolición de la esclavitud por lo que se había luchado durante casi diez años.



Además de Jorge Cuevas, la conmemoración fue presidida por el Primer Secretario del Partido en Santiago de Cuba, Lázaro Fernando Expósito Canto, la Presidenta del Gobierno en la Provincia, Beatriz Johnson Urrutia y el General de División, Rafael Hernández Delgado, Jefe del Ejército Oriental, junto a otros altos Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, además de dirigentes del partido y el gobierno en el santiaguero municipio Mella, quienes encabezaron la amplia representación de la población del Consejo Popular de Baraguá.



Escuche en audio el reporte:









Presidencia del Acto por los 140 años de la Protesta de Baraguá, realizado en su autentico escenario.







