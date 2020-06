🎬 Cuba informa 9 casos nuevos positivos a la Covid-19

2020-06-08 09:50:05 / web@radiorebelde.icrt.cu

Ingresados en hospitales 499 pacientes, en vigilancia nueve, sospechosos 243 y confirmados 247. Vigilancia en la atención primaria de salud mil 642.



Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 048 muestras, resultando 9 muestras positivas. El país acumula 120 mil 536 muestras realizadas y 2 mil 200 positivas (1,8%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 9 nuevos casos, para un acumulado de 2 mil 200 en el país.





Los 9 casos confirmados fueron cubanos. De ellos 6 (66,7%) fueron contactos de casos confirmados, en dos (22,2%) no se precisa la fuente de infección y uno (11,1%) con fuente de infección en el extranjero.



De los 9 casos diagnosticados, cinco (55,6%) fueron masculinos y cuatro (44,4%) femeninas. Por grupos de edades fueron: menores de 40 años, 4 (44,4%), de 40 a 60 años tres (33,3%) y mayores de 60 años 2 (22,2%). El 66,7% (6) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Detalles de los 9 casos confirmados:



La Habana:



Ciudadana cubana de 53 años de edad. Reside en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadano cubano de 36 años de edad. Reside en el municipio Guanabacoa, provincia La Habana. No se precisa la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 39 contactos.



Ciudadano cubano de 41 años de edad. Reside en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadano cubano de 46 años de edad. Reside en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 8 contactos.



Ciudadana cubana de 75 años de edad. Reside en el municipio 10 de octubre de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente, relacionado al evento de los Laboratorios AICA. Se mantienen en vigilancia 11 contactos



Ciudadano cubano de 16 años de edad. Reside en el municipio 10 de octubre de la provincia La Habana. Contacto de caso positivo. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadano cubano de 33 años de edad. Reside en el municipio La Lisa de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Ciudadana cubana de 77 años de edad. Reside en el municipio La Lisa, de la provincia La Habana. Contacto de caso confirmado. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Holguín:



Ciudadano cubano de 28 años de edad. Reside en el municipio cabecera de la provincia Holguín. Viajero procedente de México. Se mantienen en vigilancia 172 contactos.





De los 2 mil 200 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 247 y de ellos 244 (98,7%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 83 fallecidos (ninguno del día de ayer), dos evacuados y mil 868pacientes recuperados (85%) (6 en el día de ayer). Se reportan tres pacientes en estado grave.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadana cubana de 87 años de edad. Procede del municipio Cerro. Antecedentes de Cardiopatía Isquémica. Comenzó con falta de aire y bradicardia sinusal, por lo que se decide pasar a Terapia Intensiva. Se encuentra estable con evolución favorable, afebril, ventilando espontáneamente con O2 suplementario. Estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con bloqueo completo de rama izquierda y bloqueo Aurículo Ventricular de primer grado. RX de tórax con empeoramiento radiológico, lesiones inflamatorias que ascienden a tercio medio de hemitórax derecho. Reportada de grave.



Ciudadano cubano de 84 años de edad. Procede del municipio Habana Vieja. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Cardiopatía Isquémica y Enfermedad Renal Crónica. Comenzó con vómitos, diarreas y manifestaciones de deshidratación, por lo que se traslada hacia la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, con ventilación no invasiva, estable hemodinámicamente. RX de tórax con mejoría de las lesiones inflamatorias que ocupan el hemitórax derecho y base izquierda. Reportado de grave.



Ciudadana cubana de 73 años de edad. Procede del municipio Playa. Antecedentes de Hipertensión Arterial y Cardiopatía Isquémica. Después de un vómito, comienza con bradicardia e hipotensión arterial por lo que se traslada hacia la Terapia Intensiva. Se encuentra asintomática, ventilando espontáneamente sin O2 suplementario, estable hemodinámicamente. Electrocardiograma con ritmo sinusal y patrón de isquemia antigua. Ecocardiograma con bloqueo intraventricular resuelto con necrosis de la pared inferior. Mejoría clínica y radiológica, RX de tórax negativo. Reportada de grave.



Hasta el 7 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 con 6 millones 835 mil 723 casos confirmados (+ 129 mil 721) y 398 mil 635 fallecidos (+ 3 mil 923) para una letalidad de 5,83% (-0,05).



En la región de las Américas se reportan 3 millones 280 mil 132 casos confirmados (+ 73 mil 640), el 47,99% del total de casos reportados en el mundo, con 180 mil 803 fallecidos (+ 2 mil 530) para una letalidad de 5,51% (-0,05).



(Ministerio de Salud Pblica )

