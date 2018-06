Cuba lista para CubaIndustria 2018





La III Convención y Exposición Internacional de la Industria Cubana, CubaIndustria 2018, tendrá lugar entre el 18 y el 22 del presente mes con sedes compartidas en el Palacio de las Convenciones y los salones expositivos de PABEXPO, en La Habana.



Simultáneamente sesionarán nueve Congresos que abarcan las áreas de reciclaje, envases y embalajes, metalúrgica, metánica, electrónica y automática, fuentes renovables de energía, equipos médicos, química, industria, ligera, servicios profesionales y el II Fórum de Diseño Industrial.



Así lo confirmó a Radio Rebelde el coordinador de CubaIndustria 2018, Jorge Luís Suárez Rodríguez, quien agregó que se alistan las sedes y se acometen tareas organizativas por estos días para asegurar el éxito del evento y remarcó que no solo estarán presentes las entidades del Ministerio de Industria (MINDUS), de Cuba, pues estarán allí los representantes y actividades específicas de la amplia gama industrial cubana, dispersa en sus diferentes organismos, tales como la agricultura, la alimentaria, construcciones, fabricación de medicamentos y otras.





Momento de la comparecencia de directivos del Ministerio de Industrias en el programa Haciendo Radio. Fotos: Gabdiel Silva



A la cita asistirán 1550 especialistas, investigadores y ponentes nacionales y 400 de 28 países, la misma será un marco propicio para continuar ampliando y promoviendo negocios que contribuyan al desarrollo de la economía cubana y a la sustitución de importaciones.



Varios directivos explicaron en la revista informativa Haciendo Radio, de Radio Rebelde, lo que se ha avanzado en la industria cubana, luego de las dos convenciones anteriores. En tal sentido Fidel Miranda Luís, director de mantenimiento y energía, del MINDUS, explicó que ese organismo cuenta con unos 80 mil trabajadores en toda la nación, agrupados en 115 empresas estatales, 3 Unidades Presupuestadas y 21 empresas mixtas, distribuidos en varios Órganos Superiores de Dirección Empresarial, que atienden las principales ramas productivas del sector.







De igual manera la especialista principal de envases y embalajes, Juana Iris Herrera Fuentes, explicó que, aún cuando es insuficiente y se precisa hacer mucho más atendiendo a los crecimientos productivos agroalimentarios del país, en el 2012 se destinaban unos 160 millones de pesos a la producción nacional de esos insumos y ya en el año 2018 la cifra se ha elevado a más de 400 millones, con un marcado crecimiento anual.





En el 2012 se destinaban unos 160 millones de pesos a la producción nacional de esos insumos y ya en el año 2018 la cifra se ha elevado a más de 400

millones, apuntó en Radio Rebelde Juana Iris Herrera Fuentes, especialista principal de envases y embalajes.



Por otra parte, la vicedirectora de la Unión de Empresas Recuperadoras de Materias Primas, Estela Domínguez Ariosa, explicó lo que ha avanzado Cuba en materia del reciclaje, no exentos de dificultades, mala gestión en algunos casos y mentalidades no acordes a las circunstancias actuales que exigen usar más de una vez los envases disponibles que así lo permiten.







La funcionaria comentó igualmente la concreción y fase de aplicación progresiva del proyecto de cooperación internacional para la recogida de residuos sólidos que beneficiará a las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Villa Clara y Matanzas, que en su primera fase deberá concluir en el 2020 y dotará al sistema de equipamiento moderno para la recogida de basura y fábricas para procesar los desechos sólidos y convertirlos en valores y aportes a la economía.







