Cuba: lo mejor para la madre trabajadora

A partir de febrero del 2017 hasta la fecha, más de 16 mil madres trabajadoras con dos hijos o más recibieron una matrícula de círculo infantil.



Lo anterior forma parte de un grupo de medidas que se toman en el país para priorizar a las mujeres de larga descendencia. No obstante, con estas características aún están pendientes en la Isla cerca de siete mil madres.



Así lo destacó a Radio Rebelde la máster en ciencias María de los Ángeles Gallo, Directora Nacional de la Primera Infancia en el Ministerio de Educación, quien agregó que ese organismo forma parte de una comisión gubernamental que atiende todos los temas de política demográfica. De esa manera se cumple un lineamiento del Congreso del Partido.



Para cumplir lo anterior, se formuló una resolución ministerial, la número 6 del 2017 que norma todo el otorgamiento de círculos infantiles que refiere que para solicitar un círculo infantil, la madre tiene que ser trabajadora activa y puede ser del sector estatal o no.





La directiva señaló que funcionan comisiones de otorgamiento en cada municipio donde hay círculos infantiles, y está presididas por el director municipal e integrada por otros miembros de la educación preescolar, funcionarias de la Federación de Mujeres Cubanas, de la Central de Trabajadores de Cuba, la dirección de Trabajo y Seguridad Social, encargados de analizar a quienes se les otorga el círculo infantil a partir de los organismos priorizados que fueron seleccionados por el consejo de la administración municipal.



La funcionaria esclareció que los territorios deben de encontrar una solución porque realmente el tema de analizar a la madre con dos hijos es una prioridad para la educación preescolar.



Unido a esta medida también se comenzó a aplicar la Resolución Conjunta No.1 del Ministerio de Finanzas y Precios y el Ministerio de Educación, donde se indicó que se iba a hacer una reducción del pago de círculo infantil.





Consiste en que a las madres que tienen dos niños se le iba a disminuir el pago de Círculo infantil a los dos, por lo tanto una madre trabajadora que pagaba 40 pesos por el primer niño que es el máximo de lo que se paga en el círculo y por el segundo pagaba 20, total 60 pesos, hoy paga sólo 30 pesos porque se le hizo la reducción al primero de 20 pesos y al segundo de 10 , por lo tanto se le rebajó a la mitad de lo que ella pagaba; para la madre trabajadora que tiene tres hijos o más: esa persona que pagaba 80 pesos, ahora por los dos primeros se le realizará la misma disminución de la mitad de lo que ella pagaba, y el tercero se queda exonerado de pago, por lo tanto, la madre con tres hijos o más, a partir de tercero no paga; sólo retribuirá 20 pesos; aquellas madres que tienen partos múltiples, a partir de tres hijos queda exonerada de pago; recibe el servicio que se da en el círculo infantil, pero no lo retribuye.



Otra medida es también la reparación y mantenimiento de círculos que ha sido una prioridad por los gobiernos; se realizaron aperturas de instituciones en algunos locales remodelados y se recuperaron capacidades.



En aquellos cinco municipios, que no tenían círculos infantiles cuando comenzó la comisión de otorgamiento, la situación es la siguiente: en el municipio Guamá, de Santiago de Cuba tienen uno, así como, en Yateras; en el caso de Guantánamo queda pendiente Imías y San Antonio del Sur, y queda sin resolver Cauto Cristo en la provincia Granma; el resto de los municipios del país tienen Círculo Infantil.

