Cuba: medidas laborales, de seguridad social, y de finanzas y precios para la etapa post Covid-19 2020-06-16 06:37:14 / web@radiorebelde.icrt.cu / Alberto Loreydis Pérez Zamora

La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó Cabrera, al comparecer este lunes en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda, informó que una vez se decrete la primera fase se iniciará de forma gradual y regulada la incorporación de los trabajadores a sus puestos laborales, y desde ya se organiza ese proceso por las administraciones.



Feitó Cabrera, precisó que durante las tres fases se mantendrán las medidas especiales implementadas para la protección laboral y salarial de los trabajadores durante la pandemia.

En la @mesaredondacuba la Ministra de @MTSS_CUBA, @MartaEFeito, expone las medidas que se mantendrán en las diferentes fases de recuperación de la #COVID19...Más información en imágenes👇👇👇 pic.twitter.com/pVBbkHmZwr — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) June 15, 2020

La Titular del Trabajo y Seguridad Social, informó que se mantendrán medidas como el pago por resultados en el sector empresarial, y del salario básico donde esto no sea posible con igual tratamiento para el sector no estatal, estos últimos tendrán garantías del salario mínimo siempre y cuando sus servicios se vean afectados o disminuidos.



Los trabajadores que no puedan reincorporarse por enfermedad mantendrán cobrando el 100 por ciento de su sueldo básico, señaló Feitó Cabrera.



Igualmente señaló que se prevé para la tercera fase el restablecimiento de los servicios gastronómicos, y el funcionamiento de los talleres para discapacitados, siempre y cuando dispongan de las materias primas y cumplan con las medidas de higienización.



Remarcó, que en las entidades del sistema empresarial que funcionan como centro de aislamiento, sus trabajadores se mantendrán bajo la protección laboral y se conservará el aumento adicional realizado a quienes laboran en los servicios de lavandería y acondicionamiento de los centros de salud.



Dijo, que los trabajadores que se mantienen en vigilancia epidemiológica cobrarán como hasta ahora el 100 por ciento del salario básico mientras dure su aislamiento.



Así mismo, precisó, que continúa la protección laboral a las madres que no tienen quien les cuide al niño y no pueden incorporarse al trabajo con licencia no retribuida.



Igualmente se extiende también la licencia no retribuida a partir de la solicitud de las personas que se encuentran fuera del país por la pandemia, y su plaza será resguardada, siempre y cuando hagan saber a las administraciones, vía escrita, de su regreso.



En este periodo sigue vigente la medida de mantener la protección a las personas que tienen problemas de ingreso familiar, así como a personas con discapacidad o adultos mayores que viven solos, responsabilidad que recae en la administración de cada localidad.

El trabajo a distancia tiene muchas ventajas para el trabajador y la entidad, por eso se seguirá potenciando, pero:

-Hay que tener definido un sistema de trabajo

-El resultado debe ser medible

-Debe haber un control por parte de los superiores@MartaEFeito en @mesaredondacuba pic.twitter.com/vDfsyZm5d7 — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) June 15, 2020

La titular de trabajo, dijo, que el país alcanza la mayor cifra de empleados laborando a distancia, unos 600 mil, y la política de las administraciones, a partir de esta experiencia, deben potenciar el trabajo a distancia incluido el teletrabajo, también como una solución al envejecimiento de la población de la isla.



Informó que los trámites de las oficinas del INASS, que incluye los procesos de jubilación y otros procesos laborales y de inconformidad se abrirán en la segunda y tercera fase siempre cumpliendo las medidas sanitarias y de distanciamiento social.



Por su parte la Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, dijo que en la etapa de tránsito hacia la normalidad se mantendrán un grupo de medidas generales de carácter financiero, tributario y presupuestario para respaldar la etapa de recuperación.



Entre esas medidas, Bolaños Weiss, enumeró mantener la bonificación para los pagos a cuenta del impuesto sobre las utilidades, consistente en la aplicación de un tipo impositivo del 25 por ciento a las empresas que tienen afectaciones derivadas de la covid-19.



Dijo también mantener, en el sistema empresarial, la aplicación de medidas de contención de los gastos en correspondencias con los niveles de actividad que ejecutan



La titular de Finanzas y Precios informó que para la tercera fase de la recuperación serán resarcidos los gastos en que hayan incurrido durante el periodo de la pandemia las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano con el control certificado que ese proceso requiere.

@MeisiWeiss Ministra @finanzasprecios dijo que se mantienen durante las 3 fases la bonificación para los pagos a cuentas de impuesto sobre utilidades. Se hará solicitud de las empresas, aplicables al sector de la inversión extranjera. pic.twitter.com/AwiuFOm0Is — Minoska Cadalso Navarro 🇨🇺 (@MinoskaCuba) June 15, 2020

En la propia tercera fase la ONAT priorizará la atención diferenciada a los contribuyentes adultos mayores por las vías telefónicas y de correo electrónico con el fin de evitar su traslado a las oficinas, informó Meisi Bolaños.



Destacó además que para la segunda etapa de la recuperación se reactivarán las obligaciones tributarias inicialmente las interrumpidas a la llegada de la pandemia.



Meisi Bolaños, convocó al uso adecuado de los presupuestos y a racionalizar gastos y recalcó el valor de ahorrar ante los necesarios ajustes que se realizan al plan del Presupuesto de este año 2020.

Algunas de las medidas anunciadas en la @mesaredondacuba por la ministra de @finanzasprecios, @MeisiBWeiss, pueden observarse en imágenes aquí👇👇👇 pic.twitter.com/DkbaN1ItsP — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) June 15, 2020

Si bien, una vez declarada las fases de la recuperación, y dar inicio al restablecimiento de las actividades laborales en todos los sectores, incluido el privado, e implementarse medidas de carácter financiero, tributario y presupuestario, las titulares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, llamaron a mantener la disciplina y no resquebrajar ninguna de las conducta exigidas con relación al aislamiento, el distanciamiento físico y las medidas higiénico-sanitarias.