Cuba al Mundial Sub-21 de Voleibol (+Audio)





La Habana-. El equipo cubano de voleibol masculino se tituló en el torneo NORCECA Sub-21 tras vencer en la final a República Dominicana. Con este resultado los de la mayor de las Antillas consiguieron el cupo que otorgó el evento para el Campeonato del Mundo de la FIVB del 2019.



Los criollos superaron por el cetro a los quisqueyanos en tres mangas, con marcadores de 25-16, 25-15 y 25-20 donde la principal arma de los campeones fue el servicio. Consiguieron 9 puntos por directo desde la línea de saque y en más de una ocasión el recibo de los dominicanos resultó deficiente y como consecuencia no pudieron aprovechar bien los K-1 (K-1, nombre que se utiliza para describir la secuencia de jugadas que inicia con la recepción del saque, continúa con un pase y culmina con un ataque).



En la cancha los voleibolistas ganadores mostraron la superioridad que poseen sobre sus rivales y el puntaje es muestra de ello. Jesús Ángel Cruz, el entrenador principal de las promesas voleibolistas de Cuba, tuvo en su conjunto varios talentosos jugadores que dotaron de posibilidades ofensivas al elenco, no siendo así entre sus rivales, que tuvieron a Bayron Valdés como carta de triunfo durante todo el torneo. El capitán de los perdedores recibió 30 pelotas por partido o más para rematar, y la final no fue la excepción, solo que en esta oportunidad no pudo la individualidad quisqueyana sobre el colectivo cubano.



El tercer puesto lo logró el conjunto de Canadá venciendo en la discusión del bronce a Estados Unidos y repitiendo lo conseguido hace 2 años cuando eran la sede el evento. Cuatro parciales necesitaron los de más al norte en el continente para llevarse el último metal en juego con tanteadores finales de 25-22, 25-23, 25-27 y 25-17. Xander Ketrzynski con 18 puntos fue el hombre que más consiguió por los terceros del torneo, un atleta de 2,08 metros de estatura y una gran potencia en el servicio y el ataque, que no extrañaría verlo en la selección nacional de la hoja de maple.



Por los estadounidenses el mejor, otra vez, terminó siendo Jaylen Jasper con un total de 22 unidades, aunque vale destacar que no estuvo en su mejor forma. Jasper formó parte del elenco que compitió hace un tiempo en La Habana en el NORCECA Sub-19 y regresó, ahora en la categoría superior, y tampoco extrañaría que en poco tiempo juegue con el equipo absoluto de las barras y las estrellas.





En este torneo se aplicó el sistema NORCECA donde se discuten todos los lugares de la competencia, por ello buscando el quinto puesto se midieron Guatemala y Haití donde los hispanohablantes consiguieron la victoria 3-0. El opuesto Edgar Maldonado con 22 unidades fue el que más anotó por los ganadores y por los perdedores lo hizo el de la misma posición, Jean Bayol, con igual cantidad de puntos. Por el séptimo escaño jugaron Nicaragua y Barbados donde los primeros vencieron en tres parciales y los 19 puntos de Jonny Zeledón culminaron siendo lo más llamativo.



La gran actuación de los cubanos les valió no solo el título del evento, sino también la clasificación al Campeonato del Mundo de la FIVB (Fédération Internationale de Volleyball por su nombre en francés, Federación Internacional de Voleibol) a celebrarse en el 2019. Además, varios atletas antillanos destacaron individualmente por lo que se llevaron premios, como José Carlos Romero que consiguió la distinción de Jugador Más Valioso y Mejor Opuesto o Julio César Cárdenas que obtuvo el reconocimiento como mejor primer rematador.





Premios Individuales del NORCECA Sub-21.



Jugador Más Valioso: José Carlos Romero, CUB

Mejor Primer Rematador: Julio César Cárdenas, CUB

Mejor Segundo Rematador: Bayron Valdéz, DOM

Mejor Primer Bloqueador: Akeil Williams, BAR

Mejor Segundo Bloqueador: Fynnian McCarthy, CAN

Mejor Receptor: Erick Villar, DOM

Mejor al Servicio: Jaylen Jasper, USA

Mejor Pasador: Blake Crisp, USA

Mejor Anotador: Bayron Valdéz, DOM

Mejor Opuesto: José Carlos Romero, CUB

Mejor Líbero: Erick Villar, DOM



Con la victoria obtenida por Cuba en este certamen, los criollos aseguran presencia en tres de los cuatro Campeonatos Mundiales de Voleibol en diferentes categorías entre hombres. Estarán en el sub-19, sub-21 y el senior, faltando solo la clasificación al sub-23 que se disputará en el Campeonato Panamericano programado para octubre próximo en Guatemala. Los resultados obtenidos hacen pensar en un futuro halagüeño para el deporte de la malla alta en Cuba y que el equipo de mayores regrese a los planos estelares donde por mucho tiempo estuvo.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox las declaraciones de Jesús Ángel Cruz, entrenador principal del equipo cubano, quien conversó con Radio Rebelde.

Del Autor