Cuba al Mundial de Voleibol: retos y realidades

Este 9 de septiembre inicia el XIX Campeonato Mundial de Voleibol que, por primera vez en la historia, se realizará en dos países, Italia y Bulgaria. Los italianos ya poseen la experiencia de 1978 y 2010, cuando organizaron el evento cuatrienal. Por su parte los búlgaros saben qué significa preparar un torneo de esta magnitud, porque en 1970 la pelota fue rematada en su suelo. Cuba estará presente por decimocuarta ocasión consecutiva, pues desde 1966 ha sido habitual entre los mejores del mundo. La nómina antillana presenta hombres muy jóvenes y poco experimentados. Entonces, ¿qué esperar de los cubanos?



La mayor de las Antillas clasificó al evento, junto con Puerto Rico, en el NORCECA que hospedó la ciudad Pinar del Río y desde ese momento se constató que a pesar del talento que poseían los atletas, aún había camino por recorrer. Tras ceder ante los boricuas en un partido donde el nivel presentado por los criollos fue bajo, los locales quedaron en una situación complicada y debieron vencer en extremo a México. Un partido que culminó en tres sets y era necesario que los aztecas no ganaran un parcial, si no por desempate avanzarían ellos. El boleto se consiguió con trabajo por la inestabilidad en la cancha cubana en los partidos importantes, que ha sido una constante para esta generación.



En la cita que se efectúa cada cuatro años, los del verde caimán están ubicados en la llave D junto con Polonia, actual campeón. También estará Bulgaria, elenco renqueado entre los 10 mejores de Europa. Competirá Irán, sexto en Italia 2010 donde llegaron a la tercera fase del evento, además de ser el mejor conjunto de Asia en la actualidad. Otro de los países que jugará en el grupo será Puerto Rico, campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, pero víctimas de Cuba en más de una oportunidad este año, la más reciente, en la Copa Panamericana a finales de agosto. Por último Finlandia, conjunto que avanzó a la segunda etapa en la anterior cita del orbe y victimario de Cuba en esa instancia.



Ante polacos, búlgaros e iraníes las posibilidades son escasas por la alta calidad de estos. Los tres elencos participaron en la primera edición de la Liga de las Naciones efectuada este año, sustituto de la Liga Mundial, y los monarcas del orbe llegaron a la fase final donde culminaron en el quinto escaño, los persas en el décimo y los búlgaros en el onceno. Por su parte, lo mejor de los cubanos en la última temporada a nivel mundial es luchar por el único cupo en disputa a la Liga del 2019 y donde fueron inferiores a Portugal, República Checa y Estonia. Equipos estos, de segunda línea en el viejo continente, ante los cuales los criollos no encontraron respuestas dentro de la cancha. Con este precedente, es difícil pensar que puedan ganar a algunos de los mejores equipos del mundo.



Ante los otros caribeños en el apartado, el 2018 ha favorecido a los de la mayor isla del Caribe con par de triunfos sin revés. Las victorias se consiguieron en el clasificatorio al torneo Challenger y la ya citada en el evento continental. La nómina boricua al mundial se dio a conocer y solo siete jugadores han estado en los 2 eventos, pero los cambios han sido en los atletas complementarios, ya que cinco de los que repiten han sido regulares. Si el nivel de juego de los cubanos es similar al mostrado en los encuentros anteriores, se impondrán a los boricuas quienes, de hecho, deben ser los últimos del grupo.



Ante Finlandia el historial no favorece a los del verde caimán. Hay que viajar hasta la Liga Mundial del 2016, donde Cuba competía en el segundo nivel junto con los europeos, para encontrar partidos ante ellos. Par de victorias tuvieron los fineses ante los criollos. La segunda marcada por uno de los sucesos más vergonzosos en la historia del deporte cubano. Aunque dos años han pasado y las cosas han cambiado para bien de Cuba, los rivales han elevado su nivel y son un elenco difícil.



El partido entre Finlandia y Cuba marcará la clasificación para los dos, porque deben ser víctimas ambos de los tres más fuertes del apartado y pre competencia son favoritos ante boricuas. Como clasifican cuatro por grupo, par de victorias son necesarias para avanzar, por su puesto, si todo marcha según lo previsto en cuanto al nivel de los países en la llave.



Finlandia consiguió su pase a Italia-Bulgaria tras dominar el grupo F del proceso clasificatorio en el viejo continente. En esa llave vencieron a rivales de poca fuerza como Chipre e Irlanda del Norte, pero lograron avanzar sobre República Checa. Este último culminó en el segundo puesto del Challenger cediendo solo en la final ante Portugal y donde Cuba resultó cuarto. Los checos jugaron ante los latinos y 3 sets fueron suficientes para superarlos. Este equipo puede ser un medidor con respecto a los fineses y también hay que apuntar que los últimos encuentros ante equipos de similar fuerza han dejado saldo negativo a los cubanos. Solo han derrotado a Kazajastán en los últimos meses, en cuanto a rivales de Europa, y cedieron, además de con los checos, con estonios y portugueses.



El objetivo del equipo cubano es avanzar a la siguiente ronda y allí, de ser posible, regalar alguna sorpresa para el mundo. Sobre la meta del elenco mencionó Ariel Saínz, Presidente de la Federación Cubana de Voleibol, en entrevista concedida a Radio Habana Cuba: “Nuestro objetivo es quedar entre los cuatro primeros del grupo, lo que nos garantizaría el pase a la segunda etapa.”



Esta cota es reflejo de la realidad del voleibol cubano, o al menos del equipo nacional, que posee mucho talento joven pero aún inexperto. De hecho, solo repite del torneo en Polonia del 2010 Liván Osoria, que por su experiencia es el capitán del conjunto. Este grupo no ha mostrado tener la capacidad para sobreponerse a situaciones adversas, como cuando le borraron cerca de diez puntos en el tercer set de la semifinal de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, o cuando por el golpe psicológico que representó discutir el bronce en dicha cita, cedieron en 5 parciales ante México, luego de dominar los dos primeros.



Hay atletas con marcada inestabilidad, como Miguel David Gutiérrez, capaz de anotar 19 puntos en un juego de cuatro sets y al siguiente día solo seis en uno de cinco. O como Osniel Melgarejo, a quien le falta estabilidad en su juego, siendo regular en algunos encuentros y cediendo el puesto al prometedor Marlon Yang en otros. Incluso el propio capitán ha terminado en el banco por bajo rendimiento y en su lugar ha jugado Javier Concepción.



Los cubanos debutarán ante Polonia el día 12 de septiembre a la 1:30 pm, se medirán ante Irán el 15 a las 10 am y ante los locales lo harán el 16 a la 1.40 pm. Pero las jornadas más importantes para los de la mayor isla del Caribe serán el día 14, cuando jueguen ante Finlandia a las 10 am y el 17, donde los rivales serán los puertorriqueños a igual hora. Sin duda alguna, estas fechas están marcadas como las más importantes para esta selección de Cuba, que podríamos describirla en tres palabras: juventud, talento e inexperiencia.



Cerca está el inicio del Campeonato del Mundo y la esperanza crece entre los amantes del deporte de la malla alta por apreciar lo mejor de esta disciplina. Pronto volará la tricolor y esperemos que esta no pique en suelo cubano en el último punto de los partidos.

