Cuba no pudo con Perú (+Video)



Perú derrotó 3-2 a Cuba en un reñido encuentro por el II Final Four Sub 20 (Foto: FPV)

Después de dos horas y diez minutos de acciones Cuba cedió ante el anfitrión Perú en cinco sets en el inicio de la Copa Final Four sub 20, evento que les sirve como preparación para el Campeonato Mundial femenino de voleibol que organizará Japón.



El diario peruano El Comercio relata cómo se desarrollaron los parciales. En el primer set, las altas y potentes jugadoras cubanas derrotaron a las 'matadorcitas' por 25-20.



Pero en el segundo parcial las dirigidas por Marco Queiroga remontaron con un contundente 25-19. Perú mantuvo el nivel en el tercer set y lo ganó 25-19. Cuba necesitaba reaccionar para no perder el duelo en cuatro sets. Así fue. Un set bien parejo el cuarto, pero Cuba se lo terminó quedando por tres puntos (25-22). En el quinto y último set, Perú remontó sobre el final un 13-10 y ganó 17-15.



Ivy Vila fue la máxima anotadora con 23 puntos Jessica Aguilera (15), Ailama Cese (12), Evilania Martínez (11), Yamisleydis Viltres (8), Thalia Moreno (7).

Perú vs Cuba 4To Set - Final Four Sub 20 - 2018: https://t.co/6iz3VACl0B a través de @YouTube — fullvoley (@fullvoley_VP) 7 de septiembre de 2018

Cuba solo puede jugar el torneo con seis atletas. El presidente del Comité de Control del Final Four U20, Licenciado Cristóbal Marte Hoffiz explicó que de las 12 deportistas presentadas solo cinco son elegibles por la edad: Evilania Martínez, Thalia Moreno Reyes, Ailama Cese Montalvo, Yamisleydis Viltres Pacheco e Ivy May Wittingham; permitiéndose, a fin de completar el sexteto que competirá oficialmente, que la jugadora libero Lianny Tamayo Canton participe en los partidos oficiales del evento.



La decisión fue comunicada a los entrenadores de los demás equipos participantes, quienes aceptaron la decisión del Comité de Control tomando en cuenta de que se trata de un evento invitacional en preparación del Campeonato Mundial de esta categoría.



Hoy Cuba enfrentará a República Dominicana, que en la primera jornada perdió con Argentina.

