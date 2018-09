Cuba en el NORCECA SUB-21 hasta el momento (+Audios)





Desde el 27 de agosto se desarrolla en la Ciudad Deportiva el Campeonato NORCECA SUB-21 de voleibol, donde participan ocho elencos del área divididos en dos grupos. El equipo Cuba es uno de los favoritos para llevarse el título del evento, dado que cuenta en su palmarés con cinco trofeos y un subtítulo en las 10 ediciones precedentes.



El elenco antillano cuenta en sus filas con varios atletas que participaron en la edición pasada, efectuada en Canadá hace dos años, y conviven junto a jóvenes integrantes del elenco campeón del 2018 en la categoría inmediata inferior, el sub 19.



Nombres cómo José Carlos Romero, autor de 19 puntos en la final del 2016 donde los cubanos, menores de 21 años, cedieron ante Estados Unidos tres sets por uno; Víctor Ramón Andréu, José Miguel Gutiérrez y Christian Thondike son los repitentes en la escuadra cubana en torneos continentales.



Los tres últimos, piezas clave en el triunfo de la mayor de las Antillas en el torneo del área de voleibolistas hasta 19 años, clasificatorio para el Campeonato Mundial del año próximo.



Andreu y Gutiérrez se hicieron con los premios de mejores atacadores del certamen celebrado en San José, Costa Rica, mientras Thondike resultó el mejor al servicio, el más destacado en la posición y Jugador Más Valioso de la justa donde los criollos no cedieron ningún set en los seis días que duró la competencia.



Los dirigidos por Jesús Ángel Cruz han vencido en sus dos presentaciones iniciales ante Guatemala y Barbados con marcadores de 3-0 ambos desafíos.



Ante los catrachos se consiguieron parciales de 25-17, 25-18 y 25-13 donde la mayor cantidad de puntos la consiguió Gutiérrez que anotó ocho por ataque, dos en el saque y uno en el bloqueo.



Los barbadenses no representaron una complicación y cedieron 13-25, 17-25 y 11-25 donde el más destacado por los extranjeros fue Akeel Oxley con 9 tantos mientras Julio César Cárdenas anotó 11 unidades. Por Cuba hubo rotación total de sus jugadores y todos, menos el líbero, consiguieron al menos un punto.



El último rival de la fase de grupos para los locales será el elenco de República Dominicana, que llega con igual cantidad de victorias que los antillanos y de ese enfrentamiento saldrá el líder del grupo A, que clasifica directo a la semifinal. Por el B, Canadá y Estados Unidos, los otros elencos que han conseguido primeros lugares en lides de esta índole, discuten el pase directo a semis.



A propósito del desafío, Christian Thondike y José Miguel Gutiérrez comentaron para Radio Rebelde.



