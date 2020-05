Cuba en conversatorio parlamentario virtual sobre enfrentamiento a la pandemia

2020-05-28 17:42:44 / web@radiorebelde.icrt.cu



Texto: Aymara Massiel Matos Gil / Fotos: Tony Hernández Mena.



La diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), expuso este jueves la experiencia cubana en el enfrentamiento al nuevo coronavirus en un conversatorio virtual que reunió a líderes parlamentarios de América Latina y el Caribe.



En el encuentro, convocado por los presidentes de las Cámaras de Diputados de México y Argentina con el objetivo de compartir experiencias, medidas y propuestas vinculadas a la emergencia sanitaria y su impacto económico, Mari Machado dijo que ¨para Cuba el desafío ha sido descomunal¨.



La diputada explicó que antes de la pandemia la Isla ya afrontaba una brutal intensificación del bloqueo genocida de los Estados Unidos, y que aún en estos tiempos esa política unilateral continúa limitando el acceso a equipos, medicamentos, dispositivos médicos y tecnologías relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de la COVID-19.







No obstante, aseguró que se ha logrado combatir la enfermedad con la voluntad política de la dirección del país; y con unidad y diálogo permanente entre el pueblo, su sociedad civil, sus instituciones y su Gobierno.



¨Ha sido esencial contar con un Sistema de Salud público, universal, gratuito y resiliente, accesible al 100 % de la población, sustentado en nuestra principal riqueza: profesionales consagrados y de alta calificación, reconocidos mundialmente a pesar de las difamatorias campañas de descrédito que el gobierno estadounidense realiza contra la cooperación médica internacional cubana¨, añadió la también vicetitular del Consejo de Estado.



Al referirse a la labor de la Asamblea Nacional, comentó que el país cuenta con legislación actualizada en temas de salud y que las Comisiones Permanentes trabajan activamente en la evaluación y valoración de soluciones. Además, resaltó las acciones que desarrollan delegados y diputados en las comunidades.







De igual modo mencionó que en Cuba no solo se trabaja en el enfrentamiento a la pandemia y el paso a la nueva normalidad sino que, en el nuevo escenario, no se renuncia a los retos que imponen las proyecciones estratégicas de trabajo hasta el año 2030.



Mari Machado ratificó la voluntad del gobierno cubano de continuar colaborando con los países del mundo que lo necesiten, y exortó a ¨compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas para enfrentar este inmenso reto¨.



Se refirió también al papel de los parlamentarios en los esfuerzos regionales y globales para enfrentar esta pandemia y sus efectos: ¨No se trata solo de contar con respaldos legislativos, nuestros pueblos merecen un futuro mejor, donde el disfrute del derecho a la vida y a la salud no sea una quimera. Para ello voluntad política y políticas públicas deben ir de la mano¨, afirmó.



En la reunión de trabajo virtual participaron, además, líderes parlamentarios de Brasil, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú; y representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud.



(Tomado de www.parlamentocubano.gob.cu)



(Redaccin Digital Rebelde)

Artículos relacionados