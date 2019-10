Cuba pierde una joya (+Fotos)

Fotos y texto por Sergei Montalvo Aróstegui



Las honras fúnebres de la Primera Bailarina Cubana Alicia Alonso se llevaron a cabo este sábado en el Gran Teatro de la Habana, institución que lleva el nombre de la gloriosa artista.



Familiares y amigos, así como las máximas autoridades del país y personalidades de la cultura acudieron a rendir tributo a la afamada bailarina, coreógrafa y maestra; y prestaron guardia de honor junto al féretro custodiado por la bandera cubana y flores. Por allí pasaron miles de personas ofreciendo disímiles muestras de cariño, dolor y respeto.

En horas de la tarde, entre lágrimas y aplausos, partió en caravana desde el Gran Teatro el cortejo fúnebre hacia la necrópolis de Colón, donde se procedió a la inhumación de los restos en un panteón familiar, en acuerdo con la voluntad de los seres queridos de la eterna Giselle.

Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, despidió el duelo con el último adiós a la gran diva en un discurso en nombre del pueblo cubano y de todos aquellos que la admiraban.

Alicia Alonso nació en La Habana y fue la Directora General del Ballet Nacional de Cuba; gracias a su inmensa obra constituye una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza y la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano.

Inició sus estudios en 1931, en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Más tarde se trasladó a los Estados Unidos y continuó su formación con Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores eminentes de la School of American Ballet. Su actividad profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales Great Lady y Stars in your eyes.

En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba, compartiendo en ese entonces su labor entre el American Ballet Theatre, los Ballets Rusos de Montecarlo y su propio conjunto, que mantuvo con muy escaso o ningún respaldo oficial hasta 1959, año en el que el Gobierno Revolucionario le ofreció apoyo.

Sus versiones coreográficas de los grandes clásicos son célebres internacionalmente; han sido bailadas por otras importantes compañías como los Ballets de la Ópera de París (Giselle, Grand Pas de Quatre, La bella durmiente del bosque); la Ópera de Viena y el San Carlo de Nápoles (Giselle); la Ópera de Praga (La fille mal gardée); el Teatro alla Scala de Milán (La bella durmiente del bosque) y el Real Ballet Danés (Don Quijote).

