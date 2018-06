Cuba por Hogares de Ancianos y no por instituciones hospitalarias



El objetivo es que las Casas de Abuelos y los Hogares de Ancianos se parezcan más a los entornos familiares.



El 20,1 % de la población cubana esta envejecida, o sea, tiene 60 años y más y los pronósticos indican que para el 2030 alcance valores del 30 %. Ante esta realidad, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el Acuerdo 47/13 “Medidas inmediatas para la atención de Casas de Abuelos y Hogares de Ancianos.”



El Jefe del Departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Doctor Alberto Fernández Seco, precisó que actualmente en el país existen 150 Hogares de Ancianos con 11 901 camas y 207 casas de abuelos, sólo no existe esta modalidad de atención, en cuatro municipios del país, en El Mariel, Caimito, Alquízar y Madruga.



El funcionario agregó que el Sistema de Salud en Cuba trabaja por habilitar Hogares de Ancianos que se parezcan a su entorno familiar, y no instituciones hospitalarias que invaliden a los adultos.





Comparecencia en Haciendo Radio del doctor Alberto Fernández Seco, Jefe del Departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y

Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.





Actualmente existen ocho Casas de Abuelos con modalidad de atención para la discapacidad, dos en La Habana y una en Pinar del Río, el resto en los territorios de Matanzas, Sancti Spíritus, Camagüey, Las Tunas e Isla de la Juventud.



Trascendió igualmente que también se flexibilizó el criterio de los ingresos en las Casas de Abuelos que permitan la atención de personas con algún grado de demencia, al igual que en las plazas de día, de los Hogares de Ancianos.





Comportamiento de los pagos por la familia y las autoridades



Hogares de Ancianos



En el 17,7% de los casos asumen el pago la familia y los ancianos.



En el 85,5 % de los casos interviene la asistencia social (74,1% parcial y 25,8 % pago total.







Muchos se preguntan cuáles son los trámites que deben realizar los interesados para ingresar en algunas de estas dos instituciones.



Ampara este trámite la Resolución No. 866 del MINSAP, publicada en Gaceta Oficial No. 54 Extraordinaria del 26 de Diciembre del 2014. Procedimiento para otorgar las capacidades de ingreso en las instituciones sociales (Casa de Abuelos y Hogares de Ancianos.)



• La solicitud puede ser por el Adulto Mayor, los familiares, médico y enfermera de la Familia



• Organizaciones políticas sociales o de masas



• En el policlínico con la Trabajadora Social (10 días hábiles para la confección del expediente)



• Establecen las prioridades



• Avalado por el Vicedirector de Asistencia Médica pasa al Dirección Municipal de Salud y Trabajo Social



• Para casas de abuelos lo otorga el Vicedirector de Asistencia Médica para lo cual tiene 7 días hábiles



• Para hogar de ancianos se en siete días del municipio lo presenta el jefe de la sección de Adulto Mayor de la Provincia (Disponibilidad y prioridad)





Resolución No. 45 MTSS publicada en Gaceta Oficial No. 54 Extraordinaria del 26 de Diciembre del 2014



• Suspender el cobro de la pensión a los incapacitados mentales residentes en Hogares de Ancianos y no tiene familiares o personas que lo representen, lo asume 100 % por la Seguridad Social (7 días hábiles)



Resolución No. 46 MTSS publicada en Gaceta Oficial No. 54 Extraordinaria del 26 de Diciembre del 2014



• Procedimiento para análisis y determinación de la solvencia económica de los familiares obligados para asumir el pago del servicio (10 días para la investigación)



• Siete días hábiles para presentarlo en el Consejo de dirección)



• Siete días hábiles para presentarlo establecer las cuantía







El Jefe del Departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Doctor Alberto Fernández Seco, puntualizó que para mejorar el confort en casas de abuelos y hogares de ancianos se aprobó 4 millones 491 mil 888 CUC , 2 millones 300 mil para equipos, un millón 100 mil para mobiliario, 250 mil para servicio textil y lencería, 260 mil en confecciones, 180 mil en calzado, 350 mil en aseo personal, 150 mil en utensilios y menajes de cocina y, mil 880 para juegos didácticos. Cifras millonarias asignada por el presupuesto del Estado.



