Cuba por mantener su liderazgo en Barranquilla 2018

2018-06-13





Cuba ratificó que para mantener su histórico primer lugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe deberá conseguir más de 120 títulos en la muy cercana cita de Barranquilla. «Debe ser muy parecido a lo sucedido hace cuatro años en Veracruz, incluso más repartido el medallero final», aseguró Juan Antonio Miranda, director de Alto Rendimiento del Inder. Entonces la mayor de las Antillas dominó con 123 coronas, por delante de México (115) y Colombia (70), un orden que los especialistas no descartan se repita ahora, aunque con cifras diferentes. «Mantenemos la opinión de que esos tres países lograrán más de 100 oros cada uno, algo que sucedería por primera vez con presencia de Cuba», agregó Miranda.



Felicita Mike Powell a Juan Miguel Echevarría por su salto en Estocolmo



El recordista mundial del salto de longitud, el estadounidense Mike Powel, conversó este martes en la ciudad checa de Ostravacon la sensación del momento: el cubano Juan Miguel Echevarría. «Me felicitó por mi salto de Estocolmo y me dijo que me seguirá en la competencia», declaró en exclusiva a JIT el jovencito campeón mundial bajo techo a principios año y convertido en el más seguido de la especialidad en los últimos días. Juan Miguel fue segundo en la Liga del Diamante de Roma con marca personal de 8,58 metros y hace apenas 48 horas ganó en Estocolmo con 8,83, aunque el ligero viento a favor de 2,1 metros por segundos excedía el límite permisible (2,00) para homologar la marca. «Fue emocionante saludarlo, conocerlo en persona y hablar con él», agregó el camagüeyano de 19 años, que con su habitual desenfado aseguró: «Ese tipo está loco… para hacer récord del mundo hay que estar loco».



Desarrollarán en la Ciudad Deportiva clasificatorios de Esgrima



El clasificatorio de Esgrima para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se desarrollará del 15 al 20 próximos en la Ciudad Deportiva capitalina. La convocatoria, con presencia de 329 esgrimistas de más de 30 naciones, será un examen de rigor para los comprometidos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Entre los tiradores que confirmaron presencia en la cita habanera están el monarca olímpico de espada, el venezolano Rubén Limardo, y los floretistas estadounidenses Race Imboden y Alexander Massialas, terceros por equipos en los Juegos Olímpicos de Río-2016. Liderada por la multilaureada espadachina Yamilka Rodríguez y su similar, el plateado de la Copa del Mundo de Vancouver 2017, Yunior Reytor, Cuba participará con cuatro tiradores por arma y sexo, excepto en el florete para hombres en que serán tres.



Portarán niños indios el balón oficial del Mundial de Fútbol



Desde la India, una nación donde el deporte del cricket es rey, los niños RishiTej, de 10 años, y Nathania John, de 11, estarán entre los chicos que portarán el balón oficial en el Mundial de Rusia-2018. La Copa del Mundo de Fútbol dará comienzo este jueves 14 de junio y en ella participan 32 países de todo el planeta en busca de la ansiada victoria en uno de los torneos más importante del orbe y los dos pequeños del gigante surasiático ganaron en un concurso el derecho de llevar a las canchas las pelotas Telstar 18 con que se jugará el Mundial. Rishi y Nathania ganaron su puesto junto a otros 62 niños, 36 de ellos rusos y otros 26 del resto del mundo, con edades entre 10 y 14 años, quienes serán los afortunados portadores del balón oficial de cada uno de los 64 partidos de la trascendental competencia. Uno de los infantes llevará la esférica que dará inicio al choque de la primera jornada del grupo G, donde saltarán al terreno de juego las selecciones de Bélgica y Panamá, mientras que el otro tendrá su oportunidad de entrar a la cancha antes del encuentro entre la escuadra de Brasil frente a Costa Rica, en la segunda fecha de la llave E.



Destituido Lopetegui como seleccionador español



El seleccionador español, Julen Lopetegui, ha sido destituido este miércoles de su puesto, tras el anuncio el martes de que será el próximo entrenador del Real Madrid, anunció en Krasnodar el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Comparezco para comunicar que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional', dijo Rubiales en rueda de prensa. El técnico no se sentará en el banquillo el viernes en el primer partido mundialista de España frente a Portugal en Sochi, dentro del Grupo B de la competición, tras el anuncio del Real Madrid el martes. El equipo blanco sorprendió al anunciar que Lopetegui 'será el entrenador del primer equipo durante las próximas tres temporadas', desatando una tormenta en el seno de la 'Roja'.



Eriberto Rosales director de Santiago de Cuba en Serie Nacional de Béisbol



El seleccionado de Santiago de Cuba a la 58 Serie Nacional de béisbol estrenará un nuevo manager por tercer año consecutivo, anunció este martes en rueda de prensa, la directora provincial de deportes en esa oriental provincia cubana, Alina Sánchez. De esta manera se hizo oficial lo que antes habia adelantado a la emisora Radio Rebelde, el comisionado nacional de béisbol, Yovani Aragón,” El manager de Santiago debe ser Eriberto Rosales, que fue el que asistio al Seminario de directores de equipos” , dijo en su momento , Aragón. La máxima dirigente del deporte en Santiago, Alina Sánchez, confirmó a Rosales, que estuvo al frente del seleccionado local en la categoría Sub 23 años, y lo condujo a dos coronas consecutivas en 2016 y 2017. Con la designación de Rosales, Santiago, cambia de director por cuarto año consecutivo, y en los tres últimos, incluyendo el actual con debutantes.



Presentan libro “Levantando la Copa: figuras de los mundiales de Fútbol”



El libro ''Levantando la Copa: Figuras de los mundiales de Fútbol'' del periodista cubano Lemay Padrón Oliveros fue presentado hoy aquí en el Café deportivo ''El rincón delVoli'' ubicado en esta ciudad. El volumen bajo el sello de la editorial José Martí realiza un recorrido por la historia del más universal de los deportes a través de hechos, pasajes y acontecimientos que marcaron cada una de las 19 ediciones desde Uruguay 1930 hasta Sudáfrica 2010. A solo dos días del inicio de la cita del orbe en Rusia, Padrón aprovecha la oportunidad para presentarnos un material que nos lleva hacia la faceta más humana de este deporte. El autor y periodista de la Agencia Informativa Prensa Latina selecciona figuras de la talla de Pelé, Maradona, Garrincha, Piola, Zidane, 19 en total, para escenificar desde la perspectiva de cada jugador lo sucedido en estas citas universales.



Concluye Copa Teófilo Stevenson en Las Tunas



Con la discusión del título en las diez divisiones y el anuncio del cambio de fecha de la próxima edición de la Copa Teófilo Stevenson cerró en Las Tunas el homenaje al mejor boxeador amateur de todos los tiempos. El presidente del Instituto Nacional de Educación Física y Recreación, Antonio Becalli Garrido dijo que las autoridades tuneras en consonancia con los directivos del deporte en Cuba decidieron trasladar la venidera copa para el mes de marzo de 2019. Desde que comenzó este torneo hace seis años siempre deseamos que sea el mejor torneo de Cuba, pero no hemos encontrado una fecha que realmente haga posible que lleguen hasta Las Tunas los mejores boxeadores. Para 2019 ya hemos hablado de cambiar la fecha de la copa.



