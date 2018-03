Cuba en los premios Oscar, representaciones a lo largo del tiempo





Aunque los festivales internacionales de cine como Cannes, Venecia, Berlín o San Sebastián mantienen a la prensa del séptimo arte en movida durante el año entero, no es hasta la entrega del Premio Óscar que todos se revuelven, pues el premio, entregado por la Academia de las Artes y Ciencias del Cine, con sede en Los Ángeles, California, se ha convertido en la máxima distinción que un realizador o artista puede merecer.



Este premio, reconoce cada año por nueve décadas un conjunto de títulos sobresalientes, de los directores, actores, guionistas, compositores, y la mayor parte de los rubros técnicos que tienen que ver con la industria cinematográfica.



El filme cubano Fresa y Chocolate dirigido por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, recibió en 1994 una nominación en la categoría de Mejor filme de habla no inglesa.



Si pensamos en Cuba y su relación con el Óscar, rápidamente rememoramos Fresa y chocolate, una película transgresora en todos los sentidos y que recibió en 1994 una nominación en la categoría de Mejor filme de habla no inglesa. Pero, ¿sabías que la relación de nuestro cine con la Academia tiene otros momentos?



La primera vez que nuestra Isla fue contemplada en las candidaturas para obtener una estatuilla dorada se lo debemos al célebre músico Ernesto Lecuona. Su composición “Siempre en mi corazón” versionada al inglés por Kim Gannon, fue la canción principal en la banda sonora de la película Always in my heart (1942), dirigida por Jo Graham, y recibió una nominación como Mejor Canción durante la decimoquinta edición de los premios.



El gran compositor cubano Ernesto Lecuona compuso esta preciosa pieza que la Warner Bros utilizó en la película de 1942, dirigida por Jo Graham y con Kay Francis como protagonista, "Always in my Heart"



El catalán Néstor Almendros, hijo del escritor Herminio Almendros que, si bien nació en Barcelona, España, emigró con 17 años a Cuba huyendo del franquismo y aquí terminó sus estudios, comenzó su carrera cinematográfica, viajó a New York y regresó a la Isla, es una figura vinculada a los tiempos fundacionales del ICAIC como fotógrafo y documentalista que ocupa un lugar prominente en este breve recuento.



Tras marcharse de Cuba, pasó por Barcelona y fue a parar a Francia para continuar con una carrera al lado de cineastas de la talla de Eric Rohmer y François Truffaut, que lo ubicó como uno de los grandes directores de fotografía de la historia. De su labor cinematográfica en los Estados Unidos, resultaron cuatro nominaciones al Óscar (Kramer contra Kramer, La laguna azul, La decisión de Sophie y Días de cielo (Days of Heaven), y finalmente en 1979, su trabajo en esta última película dirigida por Terrence Mallick, le mereció la estatuilla como Mejor Fotografía.



Y hace tan solo unas semanas, la mencionada Academia invitó a tres cubanos a ser miembros activos de la misma. Entre los escogidos están el editor Ricardo Acosta (quien hace algunos años vive y trabaja en Canadá); el músico Edesio Alejandro y el director Juan Carlos Tabío, quienes ahora tendrán influencia en las decisiones que se tomen.

