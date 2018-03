Cuba rechaza negativa de EEUU de regresar diplomáticos a la Isla

El director general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, aseguró este 2 marzo en La Habana que la negativa del Departamento de Estado de regresar el personal diplomático a su legación en La Habana responde a motivaciones políticas.

El funcionario apuntó a través de la red social Twitter que el anuncio del gobierno de Donald Trump de prorrogar de forma unilateral –por un tiempo indefinido– la reducción de su personal en la Embajada en Cuba, no tiene relación alguna con la seguridad de sus funcionarios en La Habana.

La medida del Departamento de Estado afecta en particular los servicios consulares de los que dependen miles de ciudadanos cubanos que se ven obligados a incurrir en gastos suplementarios en la búsqueda de visas en terceros países, comentó Fernández de Cossío.

Aseguró que es falso que el personal de esa legación en la capital antillana esté o haya estado en riesgo.

Reiteró que igualmente es falso que se haya permitido en Cuba o que pueda haber ocurrido en la mayor de las Antillas alguna acción deliberada contra diplomáticos del país norteño.

El Departamento de Estado anunció que a partir del lunes próximo tendrá carácter permanente el recorte de cerca del 60 por ciento de su personal, a lo que se suma la limitación de que los funcionarios no podrán viajar a Cuba con sus familiares.

Desde septiembre del 2017 la legación trabaja con el personal mínimo para llevar a cabo funciones oficiales y consulares indispensables.



Hasta la fecha el gobierno de Trump continúa esgrimiendo la teoría de los supuestos ataques acústicos a su personal en Cuba como justificación a la salida de alrededor del 60 por ciento de sus funcionarios de La Habana y la expulsión de 15 diplomáticos cubanos de la legación en Washington.

Meses de investigaciones a ambos lados del Estrecho de la Florida no han arrojado evidencia alguna que demuestre la ocurrencia de los alegados incidentes y afectaciones a la salud.

Barbara Lee, congresista norteamericana –quien estuvo recientemente en Cuba– está entre los políticos que han reaccionado a la noticia, y aseveró en la red social Twitter que “se le debería permitir a nuestros diplomáticos hacer su trabajo y regresar a sus puestos en Cuba”.

This decision from the State Department undermines years of progress towards normalizing relations with #Cuba. Our diplomats should be allowed to do their jobs & return to their posts in Cuba. https://t.co/GYSaRb5liu