Cuba reporta tercer sismo perceptible en 2020

2020-04-16 10:45:17 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba reportó la ocurrencia hoy de un sismo con magnitud 6.0 en la escala de Richter, el cual constituye el tercero perceptible en el país en 2020.



A las 4:04 am del jueves 16 de abril de 2020, la Red de Estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un sismo reportado como perceptible, localizado en las coordenadas 17.45 grados de Latitud Norte y los -84.98 grados de Longitud Oeste, a una profundidad de 25 km.

El mismo tuvo una magnitud de 6.0 Richter, ubicado a 507 km al suroeste de Sandino en la provincia de Pinar del Río. Este es el sismo perceptible No. 3 del año 2020.



Se han recibido reportes de perceptibilidad en los municipios de Pinar del Río, Viñales, San Juan y Martínez de la provincia de Pinar del Río. Al cierre de la información no se reportan daños materiales ni humanos.



Hora de cierre 6:30 am del 16 de abril de 2020.



Estación Central.

Servicio Sismológico Nacional de Cuba.

CENAIS-CITMA.



(Agencia Cubana de Noticias)