Cuba rumbo a Harlem: Juventud y experiencia detrás del plato (+Audio)

Cuba rumbo a Harlem: Juventud y experiencia detrás del plato





La Habana-. Siempre se habla de la importancia de contar con un buen receptor en el juego de béisbol. Es el único jugador a la defensa que está de frente a los restantes compañeros. La selección que representará a Cuba en el Torneo de Harlem cuenta con dos hombres para calzar los arreos. Son los casos del artemiseño Andy Cosme y el holguinero Franklin Aballe.



Muy pocas veces usted ve un conjunto cubano que cuenta con solo dos cátcher, pues siempre, o casi siempre para no ser absoluto, llevan tres receptores.



Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta sonora.







Los matanceros Juan Manrique y Ramón Benítez han estado trabajando con los enmascarados desde el inicio de la triangular. Este último señaló a Radio Rebelde que lo primero que hicieron fue detectar las deficiencias de la 57 Serie Nacional y después comenzaron a trabajar de manera diferenciada. “Evaluamos sus dificultades e iniciamos con un grupo de acciones encaminadas a la conducción del juego. El bloque de los lanzamientos detrás del home y lo relacionado con los robos de bases, en este sentido buscando mejor la reacción a la hora de soltar la bola.



Benítez manifestó que además trabajan de manera diferenciada con cada uno de ellos. “En el caso de Cosme, le señalamos que se mueve mucho detrás del plato y Aballe que le falta un poco de movilidad”.



Para Andy Cosme, quien integra por primera vez un equipo Cuba, este entrenamiento ha sido muy útil y lo ha aprovechado al máximo. “He aprendido bastante, soy un atleta joven y me ha servido para mejorar un grupo de detallitos. También hemos hecho hincapié en el bloqueo de los envíos y en la reacción a la hora de soltar la pelota”, dijo quien también ha jugado en Series Nacionales la segunda y tercera base.



Entre tanto, para Franklin Aballe esta constituye su segunda experiencia internacional. “Hemos tenido una preparación largo, creo que ha sido fructífera.

Trataremos de parar todos los lanzamientos para que los corredores no nos alcancen una base más. Estoy bien motivado y tengan confianza que Cosme y yo sabremos conducir el pitcheo y hacer el trabajo detrás del home.



El manager de la escuadra Víctor Figueroa hasta el momento no tiene definido cual de los dos receptores será el titular, pero no hay dudas que por la experiencia el que más opciones tiene para colocarse los arreos es Aballe.



Escuche las declaraciones de Ramón Benítez, Andy Cosme y Franklin Aballe, a propósito de la preparación de los receptores de la selección cubana rumbo al Torneo de Harlem en Holanda.









