Cuba y Rusia esperan gran espectáculo de Boxeo

Dos de los mejores equipos del mundo en boxeo, Rusia y Cuba, se enfrentarán hoy y mañana en la arena Volgograd Expo como preparación para futuros eventos mundiales.



La víspera directivos de los equipos hablaron de la disposición de los participantes para mostrar un hermoso boxeo y para llevar a cabo duelos atractivos.



El entrenador del equipo nacional ruso, Eduard Kravtsov, manifestó:



El equipo nacional de boxeo de Cuba ha sido uno de los líderes durante muchos años. Nuestro equipo ha cambiado en un 80 por ciento, por lo que esta experiencia con representantes de las mejores escuelas de boxeo es de gran importancia para nosotros. Este año ya tuvimos encuentros con los equipos de Uzbekistán y Kazajistán, que mostraron un buen boxeo y tuvieron un resultado positivo. Ahora es importante para nosotros hacer un corte sobre la base de la preparación y mantener un tope con uno de los mejores del mundo: el equipo nacional de Cuba.



Desde 2013, no ganamos una reunión cara a cara con los cubanos. El lugar para las batallas que elegimos no es accidental. Espero que aquí, como la Batalla de Stalingrado, que rompió el curso de la Gran Guerra Patria, también haya un punto de inflexión en nuestro enfrentamiento con los cubanos. No tengo dudas de que en cualquier caso habrá peleas buenas y calientes



Entendemos que el equipo nacional cubano se está preparando para actuar en la final de la Serie Mundial. Al mismo tiempo, nuestro equipo llegó de un campo de entrenamiento serio, que se celebró en Kislovodsk a una altitud de 1200 m, y tampoco realizamos una amplia preparación para este tope. Creo que, en relación con estas circunstancias, los equipos estarán en igualdad de condiciones.



El Presidente de la Federación de Boxeo de Cuba Alberto Puig expresó:



Gracias a la Federación Rusa de Boxeo y la Federación de Boxeo de la Región de Volgogrado por la oportunidad de asistir y participar en match. Estamos esperando una gran batalla entre las dos principales escuelas de boxeo: rusa y cubana. Para nosotros, esta reunión con los boxeadores rusos es muy importante. Estoy seguro de que será un gran espectáculo para la audiencia.



En cuanto a la composición, quiero enfatizar que todos los líderes del equipo nacional de Cuba vinieron a Volgogrado. Después de este partido, iremos a China para la final de la WSB.



Entrenador del equipo nacional Rolando Acebal: No solemos pelear con el equipo ruso, por lo que este es muy importante para nosotros. Nos esforzaremos para derrotar a ambos equipos en técnica y estrategia.



Sé que el equipo ruso está bien preparado, porque esto es de gran importancia para el año previo al inicio de la Copa del Mundo en Sochi. Para nosotros, también, estas batallas serán una etapa de preparación para la Copa del Mundo el próximo año. Esperamos que este sea un gran espectáculo, que los espectadores rusos se merecen.

