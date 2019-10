Cuba se informatiza, a pesar del bloqueo



Fotos de la autora.



En el periodo que aun transcurre, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros multó con mil 190 millones de dólares a una Compañía asiática fabricante de uno de los equipamientos más usados en el sistema de comunicación de Cuba.



Por otro lado, los operadores postales de Israel, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Ucrania, Reino Unido, Países Bajos, Egipto y Estados Unidos no han realizado las transacciones financieras a la mayor de las Antillas correspondientes al Servicio Postal Universal, y por este concepto se han dejado de ingresar al país casi 147 mil dólares.



Argumentos como éstos y otros, emplearon los miembros de la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para denunciar en audiencia pública efectuada este lunes la guerra económica desatada por el gobierno norteamericano contra el archipiélago, y que impacta en el sector de las comunicaciones.







En tal sentido, el titular de ese ramo, Jorge Luis Perdomo, centró su intervención en la política subversiva con la cual Estados Unidos busca dividir de manera irrespetuosa el sector estatal del privado, cuando es evidente que las medidas imperialistas afectan a ambos por igual.



“Los que dicen que los problemas son nuestros y que el bloqueo es un pretexto, ¿por qué no levantan el bloqueo? ¿Por qué lo tienen como una técnica enemiga de subversión contra Cuba? No lo hacen porque saben que nos vamos a desarrollar más rápido”.



Más del 95 por ciento del monto total de las afectaciones provocadas por el bloqueo a Cuba se concentra en la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA). Según datos ofrecidos en la audiencia pública de este lunes, suman cerca de 54 millones los perjuicios contabilizados en un año.







A las limitaciones que enfrentan los trabajadores de ETECSA al acceder a sitios tecnológicos con el fin de entrenarse y capacitarse para sostener las plataformas presentes hoy en Cuba, se refirió la presidenta ejecutiva de esta Corporación, Mayra Arevich Marín.



“También los Estados Unidos desarrolló la Fuerza de Tarea, que estuvo destinada a subvertir a nuestro pueblo y al sector, pero la realidad del Internet en Cuba lo hemos hecho los cubanos, lo hemos hecho los trabajadores de ETECSA, y la informatización de la sociedad la han hecho ETECSA y todo el sector de las Comunicaciones por lo importante que es para nuestro pueblo y para el desarrollo del país”.



La inaccesibilidad a las certificaciones internacionales que ofrecen grandes compañías como Amazon y Google, fue una demanda del joven trabajador cuentapropista del sector de las comunicaciones Carlos Miguel Pérez Reyes. El también vicepresidente de la Unión de Informáticos en La Habana alegó que con esta medida no pueden validar los conocimientos empíricos adquiridos desde el punto de vista competitivo.







“Recientemente hemos sido bloqueados probablemente por la gran mayoría de todos los servidores en el mundo, que nosotros usamos como herramientas de comunicación; nuestros softwares, como servicios implementados en Cuba no pueden usar pasarelas de pago. Todas estas cosas afectan muchísimo al sector no estatal”.



Aunque se recrudece el bloqueo y las restricciones para Cuba en el campo de las comunicaciones son cada vez mayores, el país se informatiza. Fue ese el sentimiento de los miembros de la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento cubano, quienes también expusieron las iniciativas aplicadas para no detener el desarrollo de la mayor de las Antillas.





Del Autor