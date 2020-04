En Audio: Cuba sigue luchando para ganarle a la COVID-19



La Habana, Cuba.- Una reunión con expertos de la salud que intervienen en el combate a la COVID-19, un intercambio con científicos que evalúan el comportamiento de la enfermedad y su enfrentamiento; y el habitual encuentro con el Grupo temporal de trabajo de prevención y control del nuevo coronavirus, caracterizaron la intensa jornada que encabezó este jueves el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desde el Palacio de la Revolución y a través de videoconferencia.



Teniendo en cuenta las tendencias internacionales y las experiencias de otros países en el enfrentamiento a la COVID-19, profesionales de la salud intercambiaron con el mandatario cubano acerca de las intervenciones profilácticas y terapéuticas que se implementan ante la enfermedad; así como los cambios introducidos al Protocolo de manejo clínico tanto en pacientes adultos, como pediátricos.



Durante el diálogo sostenido con destacados epidemiólogos, intensivistas, inmunólogos, urólogos, dermatólogos, cardiólogos y pediatras, entre otros especialistas; el Jefe de Estado calificó este encuentro, el segundo de su tipo que se realiza, como de gran importancia para evaluar ideas que permitan seguir organizando con eficiencia el plan de medidas para enfrentar la etapa más compleja de la pandemia.

El mandatario cubano insistió en que es fundamental trabajar para que los enfermos no lleguen al estado crítico o grave durante el desarrollo de la enfermedad. En ese sentido, el Viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda subrayó que la gran batalla es diagnosticar a los pacientes con COVID-19 desde el inicio de la enfermedad.



Apuntó que un objetivo esencial en esta lucha contra el nuevo coronavirus es que lleguen menos pacientes a las terapias intensivas. Morales Ojeda también destacó como prioridades, incrementar la calidad de las pesquisas en las comunidades y que las personas tomen mucha más conciencia de que al primer síntoma deben acudir al médico.



Durante la reunión también se reconoció el gesto solidario de personas recuperadas de la enfermedad, que han acudido ante el llamado de ser donantes voluntarios de plasma hiperinmune de pacientes convalecientes -si cumple los requisitos- para que se use en el protocolo clínico que Cuba aplica hoy en el tratamiento a los enfermos de la COVID-19.



Científicos cubanos trabajan sin descanso para vencer la pandemia







Como ocurre cada semana, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez también se reunió con un grupo de destacados científicos de diferentes especialidades para evaluar las acciones que desde la ciencia y la innovación tecnológica también constituyen herramientas para enfrentar la COVID-19. Durante el encuentro se explicó que de acuerdo con el modelo predictivo, en los últimos días la curva de los casos activos se mantiene sobre el escenario favorable, lo que evidencia la efectividad de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la pandemia.



Sin embargo, esto no puede ser un motivo para confiarnos, pues según las estimaciones del tiempo de supervivencia medio de la enfermedad, el denominado “pico” debe alcanzarse a los 77 días de evolución de la COVID-19 en el país, lo que se estima que ocurra en la segunda quincena de mayo. En la reunión, los científicos también expusieron datos relacionados con los estudios que se encuentran en curso en los diferentes escenarios de las intervenciones profilácticas y terapéuticas ante la enfermedad. De manera especial, se evaluó el tratamiento que se aplica a los pacientes graves y críticos.



En el intercambio con miembros de la comunidad científica cubana se informó además, acerca de un proyecto ejecutado por la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, que hace un análisis de la movilidad de la población cubana, demostrando que ha disminuido con la aplicación de las medidas de distanciamiento social.



Los resultados de ese estudio evidencian una disminución de los movimientos de las personas, basándose en el uso que los ciudadanos hacen de los datos móviles de ETECSA.En ese sentido, especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba aseguraron que esta herramienta informática para el manejo de grandes volúmenes de datos, no utiliza para su estudio la identidad de las personas, sino que propicia realizar análisis masivos o colectivos de información.



Continúa chequeo permanente del Plan de prevención y control de la COVID-19







Como es habitual cada día, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, encabezaron la reunión del Grupo temporal de trabajo de prevención y control del nuevo coronavirus.Luego de que el Ministro de Salud Pública José Angel Portal Miranda ofreciera una información actualizada acerca del comportamiento de la enfermedad a nivel internacional, regional y en el país, donde ya se encuentran abiertos 35 eventos de transmisión local; el Primer Ministro insistió en la importancia de incrementar la calidad de las pesquisas activas en las comunidades, actividad que calificó como una herramienta esencial de combate frente a la COVID-19.



Durante la reunión, los Consejos de Defensa de las provincias La Habana y Villa Clara, y el municipio especial Isla de la Juventud, rindieron cuenta acerca de la implementación de las medidas en cada territorio para contrarrestar la situación epidemiológica. En el caso de la capital, se conoció que se reforzarán las acciones de aislamiento social en cinco Consejos Populares del municipio de Centro Habana, como medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia.



Por otra parte, la ministra de Educación Ena Elsa Velázquez y el titular de Educación Superior José Ramón Saborido, explicaron las propuestas de ambos organismos para garantizar la continuidad del curso escolar cuando la situación epidemiológica lo permita; así como el análisis de diferentes variantes para la organización del curso escolar 2020-2021.



Acerca de este tema de alta sensibilidad e interés para los estudiantes y sus familias, se brindará información oportuna la próxima semana en el espacio de transmisión televisiva y radial Mesa Redonda.

