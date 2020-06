🎧 Cuba suma esfuerzos para poner fin a la epidemia

Fotos: Estudios Revolución



Aunque Cuba amanecía este martes con una cifra de casos confirmados de la COVID-19 menor a la de los últimos días -todos reportados en la capital- La Habana sigue siendo el epicentro de la epidemia en el país.

Justamente al comportamiento de la enfermedad en esta provincia, al examen de las causas que lo generan y a la necesidad de seguir incrementando medidas para evitar la transmisión, dedicó su análisis el Grupo Temporal de trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus que diariamente encabezan el Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz.

Al informar acerca de la situación en La Habana, territorio con mayor tasa de incidencia de casos positivos por cada cien mil habitantes, en los últimos quince días, el gobernador Reinaldo García Zapata confirmó que se siguen investigando las causas y condiciones que originaron la transmisión del evento ocurrido en los Laboratorios AICA, donde se continúan analizando las muestras de los contactos de los casos confirmados.

En ese sentido, García Zapata reiteró la importancia de reforzar las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en la etapa actual. Precisó que se presentó un plan mucho más completo, que incluye acciones del orden interior y de salud. Agregó que próximamente deben cerrar los eventos de transmisión local del consejo popular Luyanó Moderno y del Cotorro, con lo cual quedaría el de Centro Habana, de una mayor magnitud y complejidad propias de esa zona.

A que sucesos como los ocurridos en los últimos días no se repitan, llamó el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda e insistió en la necesidad de incrementar medidas en la capital del país, que refuercen el enfrentamiento a la epidemia, incluyendo la capacidad de diagnóstico.