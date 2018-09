Cuba, una estrella que brilla por momentos, dice adiós





La Habana, Cuba.– El equipo masculino de voleibol que representa a Cuba en el Campeonato Mundial que se efectúa en Italia y Bulgaria, cedió en sus presentaciones del sábado y domingo en la ciudad búlgara Varna. Primero ante Irán, en un juego que mostró la causa de la esperanza de muchos, luego frente a Bulgaria en set corridos con tanteadores bien distantes de lo que se esperaba.



El encuentro ante Irán inició con una gran sorpresa para todos. Los cubanos lograron el primer parcial 25 puntos por 17. Una muestra de lo que son capaces los jóvenes de la selección nacional que, aunque los asiáticos estuvieron mal en el inicio, hay que destacar lo de los criollos. Un desempeño que hizo a muchos esperanzarse con la posibilidad de avanzar a la segunda fase del torneo.



El resto de los sets culminó favorable a uno de los mejores elencos del mundo, 18-25, 22-25 y 19-25. Amén de la derrota, la impresión que dejó el conjunto antillano fue muy buena. Esto es lo que muchos demandan, que si no pueden ganar al menos compitan, como lo hicieron en el tercer set que llegaron a estar con 21 puntos, a uno de igualar. Hubo buen desempeño de Osniel Mergarejo y Miguel David Gutiérrez, el primero anotó 22 y el segundo 15 en 30 intentos de remate. Buena imagen mostraron los criollos ante un elenco de nivel, que incluso creó la siguiente interrogante en algunos ¿podrán ganarle a Bulgaria?







A pesar de este desempeño destacado, hubo un aspecto negativo en el conjunto. Un total de 32 puntos por errores concedieron los caribeños, por solo 12 sus rivales. La diferencia entre un grupo y otro es notable, 20 tantos cedió el elenco de Nicolás Vives, casi un set.







En su siguiente presentación, los cubanos cayeron ante los locales en sets corridos con marcadores de 22-25, 16-25 y 18-25. La ilusión creada en el encuentro anterior se desvaneció tras este resultado donde cedieron en par de oportunidades por más de cinco puntos. Nuevamente, los errores costaron más de 20 unidades para los antillanos, en esta ocasión 22 fue el total por solo 13 sus rivales. Gutiérrez consiguió 13 tantos y se reafirmó como líder de este elenco, que tuvo a Melgarejo como segundo con 12.



Este resultado dejó a los cubanos sin posibilidades de avanzar en el campeonato, pues Finlandia llegó a cinco puntos en el grupo tras vencer a Puerto Rico y son cuartos. Los cubanos tienen cero unidades y de ganar a los boricuas sin que estos venzan en dos parciales, llegarían como máximo a tres.



Ha sido un mundial donde la nómina de la mayor de las Antillas ha mostrado algunos destellos de brillantes, en el set que consiguieron ante Polonia, lo mismo ante Finlandia e igual ante Irán, pero ha sido por breves espacios de tiempo. El último juego de los cubanos en el Mundial de Voleibol será ante Puerto Rico este lunes donde buscan su primera victoria.



Resumen juego Cuba 0 – Bulgaria 3.







Los partidos más interesantes de estas fechas fueron:



Día cuatro:



Eslovenia 3-2 Bélgica, 22-25, 21-25, 25-19, 25-23 y 15-13. El más destacado por los ganadores fue Alen Šket que terminó con 21 puntos seguido por Tine Urnaut con 18. Vale destacar que Šket entró como cambio en el segundo set y no salió de la cancha en el resto del encuentro, a esto sumarle que consiguió 21 remates de 24 que intentó. Por los perdedores Bram Van Den Dries anotó 18 y Sam Deroo 17.

Holanda 3-1 Brasil, 21-25, 25-20, 25-20 y 25-21. Por los europeos el peso ofensivo recayó en Wouter Ter Maat con 16 unidades y Thijs Ter Horst con 15. Por los derrotados Douglas Souza consiguió 13 unidades al igual que Lucas Saatkamp. Este partido trasciende en la historia del voleibol de los países bajos, pues transcurrieron 52 años desde su última victoria ante el gigante suramericano en un Campeonato del Mundo.

Estados Unidos 3-1 Rusia, 25-23, 20-25, 25-23 y 25-20. Aaron Russel consiguió 17 puntos para los norteamericanos y Matthew Anderson aportó 16. Por los rusos, actuales campeones de la Liga de Naciones del 2018 (LN18), Dmitriy Muserkiy, Maxim Mikhaylov y Egor Kliuka anotaron 13 unidades y les siguió Dmitry Volkov con 12. Este encuentro revivió una de las semifinales de la LN18 donde dominaron los ahora derrotados.







Italia 3-1 Argentina, 22-25, 25-15, 25-23 y 28-26. Por los locales el mejor fue el cubano que juega por Italia, Osmany Juantorena, con 22 puntos, le siguió Ivan Zaytsev con 20. Por los gauchos Christian Poglajen anotó 18 y lo aompañó Bruno Lima con 10.

Día 5:



Finlandia 3-2 Puerto Rico, 25-19, 25-23, 27-29, 21-25 y 15-10. El mejor finés fue Elviss Krastins con 18 tantos, seguido por Urpo Sivula con 15. Por los boricuas la figura fue, y también del partido, Maurice Torres con 37 puntos y luego destacaron Jonathan Rodríguez con 11 y Eddie Rivera con 10.







Holanda 3-2 Francia, 23-25, 19-25, 25-21, 25-21 y 15-13. Por Holanda el hombre del momento fue Nimir Abdel-Aziz con 31 puntos, seguido por Maarten Van Garderen con 12. Por Francia Stephen Boyer consiguió 17 y Earvin Ngapeth logró 17.





