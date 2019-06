Cuba, víctima de una hostil política de Estados Unidos (+Audios)

Cuba, vctima de una hostil poltica de Estados Unidos (+Audios)



Momentos de la comparecencia en Haciendo Radio de la subdirectora de Estados Unidos del Minrex, Johana Tablada. Fotos: Del autor.



Hablar del bloqueo es hablar de la vida de la mayoría de los cubanos. En los últimos tiempos ha existido un retroceso en estas posturas de Estados Unidos en relación a Cuba.



Este martes en el programa Haciendo Radio Johana Tablada, subdirectora General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), compartió algunos criterios acerca de las relaciones entre los dos países, el bloqueo que por más de 60 años afecta a nuestro país y, en particular, de la Ley Helms-Burton.



Al decir de la diplomática el momento que vivimos hoy “está definido por la continuidad de una política que no ha dado un día de descanso a la Revolución cubana, un día de perdón diría yo desde el primero de enero de 1959, quizás incluso desde antes, cuando apoyaron la dictadura de Batista.



Escuche y descargue de nuestro canal de iVoox la entrevista a la diplomática cubana.











“A mí me gusta decir, que Estados Unidos nunca ha estado en la historia del lado del pueblo cubano, prácticamente sin excepciones. Por el irrespeto a lo que ha sido esa búsqueda de la nación cubana por siglos para tratar de alcanzar de defender su soberanía e independencia”.



Para Tablada en este aspecto confluye “esa política de defender la soberanía de la Revolución cubana tenemos la particularidad que le imprimen los personajes que están hoy en el gobierno de Estados Unidos”.



“Es decir, tenemos un equipo de bandidos al frente la política hacia Cuba, y no solo de la política, y no estamos solos en la situación de hostilidad y atentado a la paz, que es lo que significa la política exterior de los Estados Unidos”.





Para la diplomática la postura de Estados Unidos es una amenaza a la paz.



La subdirectora de Estados Unidos del Minrex señaló que “en cada momento expresan en diferentes escenarios y sobre cualquier tema su atropello al Derecho Internacional y al de los pueblos, y muchas veces como ocurre en la política hacia Cuba en contra del interés del propio pueblo norteamericano. Expresiones en las cuales se ve esa unilateralidad de su política”.



En otro momento del intercambio la funcionaria expresó que el pueblo de Estados Unidos y sus organizaciones e instituciones quieren una relación normal con nuestro país.



Además, reafirmó la posición de Cuba para tener una relación de acercamiento y de normalidad con su emigración.



Vale destacar, dijo, que mientras Estados Unidos cierra cada vez más, nuestro país se comporta a gran altura como corresponde a la historia de nuestra diplomacia internacional.

¿Por qué si Cuba, no bloquea, no obstruye, no ataca, no invade a qué se debe ese empecinamiento?



“Son varias razones, la primera tiene que ver con un tema territorial, y no creemos para nada en el determinismo geográfico, pero la cercanía de Cuba y la decisión de este pueblo de construir un proyecto que pone al frente la justicia social como meta, unido a la prosperidad al desarrollo pero que pone como fin a la inequidad e injusticia. Y se apropia del sentimiento solidario e internacionalista.



“En este sentido vale apuntar que las personas que dirigen la política exterior hacia Cuba tienen total desconocimiento e ignorancia total de haber puesto los pies en este país. No saben de lo que están hablando. No han sentido la emoción de aterrizar en tierra cubana”.





En relación al bloqueo y a la Ley Helms-Burton, un mecanismo más de presión y sometimiento de la Isla, la diplomática dijo:



“Para empezar la economía cubana sin tener el bloqueo y estas leyes que obstaculizan el desarrollo del país, hubiese recibido en el 2018 4 Mil millones de dólares, muchos más ingresos para nuestros planes y proyectos para el desarrollo de la nación. Es el principal obstáculo pero no el único, aquí en Cuba nosotros tenemos que ocuparnos de los que tenemos que ocuparnos, porque hay un llamado de nuestros líderes y hay un modelo de actualización que debe ser aplicado”.



Pero sin dudas los estadounidenses serían más felices también, porque podrían disfrutar y conocer la cultura de un país que no se parece a ninguno. Cuba no es mejor, pero es única en su patrimonio, en su historia, en su arquitectura, en su cultura”.



“Este pueblo merece toda la solidaridad mundial, y a diario vemos manifestaciones, protestas a favor de levantar estas y otras medidas”, concluyó la diplomática.

