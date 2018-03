Cuba-Vietnam: países que avanzan con rumbo propio (+Audio)

Cuba y Vietnam establecieron relaciones diplomáticas el 2 de diciembre de 1960. La frase del Comandante Fidel Castro: “Por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre”, pronunciada en medio de la batalla de ese pueblo contra la agresión imperialista, forma parte del patrimonio histórico que resume el carácter genuino de las relaciones entre los dos países.



Los vietnamitas no olvidan que fue el líder de la Revolución cubana el único Jefe de Estado que visitó las zonas recién liberadas del sur de Vietnam en medio de la guerra, en septiembre de 1973.





Cuba fue la primera nación en reconocer al Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, en diciembre de 1961; el primer país en crear un Comité de Solidaridad con Vietnam, en septiembre de 1963, presidido por la Heroína del Moncada Melba Hernández; y el primer y único Estado extranjero en abrir una embajada ante el Frente de la zona liberada, en julio de 1967.



Por ello, expertos consideran que la visita de estado que iniciará esta tarde a la Isla caribeña, el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, reafirmará la amistad entrañable que une a las dos naciones.





Durante su permanencia en La Habana, que se extenderá hasta el 30 de marzo, el dirigente partidista vietnamita sostendrá conversaciones oficiales con el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz.



Esta será la quinta ocasión en que Nguyen Phu Trong, visite Cuba. En abril del 2012 realizó una visita oficial, contexto en que le fue impuesta por el General de Ejército Raúl Castro, la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el Consejo de Estado cubano. En esa oportunidad, también el dirigente partidista vietnamita sostuvo un encuentro con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.





Los excelentes lazos de amistad que unen a los dos países muestran que Cuba y Vietnam, naciones separadas por miles de kilómetros y con escenarios históricos y culturales diferentes, son ejemplos de los logros que puede alcanzar el socialismo cuando es construido y preservado por la mayoría del pueblo.



En la actualidad, Cuba y Vietnam constatan avances en los temas económico-comerciales y de cooperación. Existen vínculos en sectores claves como la educación, agricultura, biotecnología, construcción y salud.





Ciertamente, Vietnam impresiona al visitante. El proceso de Renovación o “Doi Moi” que se implementa en ese país desde el año 1986 ha permitido reconstruir un territorio devastado por la guerra y convertirlo en una de las economías más sólidas del sudeste asiático, que exhibe además significativos logros en cuanto al desarrollo humano.



Pero no son sus altos edificios, ni los avances tecnológicos, ni el constante tráfico en la ciudad de Hanoi, lo que más deslumbra a quien viaje a esa parte del mundo procedente de esta pequeña Isla del Caribe. Lo que más impresiona es la amistad permanente de ese pueblo hacia Cuba, un sentimiento de hermandad que muy bien han sabido trasmitir a las más nuevas generaciones.

Vietnam tendió su mano amiga y colaboró con Cuba, en los momentos más difíciles para una pequeña isla que quedó bloqueada y prácticamente aislada en el mundo".

La amistad inculcada por Fidel no ha sido borrada de la conciencia popular como expresión de la genuina solidaridad que sigue guiando a las relaciones entre los dos pueblos. Y es que también Vietnam tendió su mano amiga y colaboró con Cuba, en los momentos más difíciles para una pequeña isla que quedó bloqueada y prácticamente aislada en el mundo.



En Vietnam, laboriosidad, tenacidad, eficacia administrativa, competitividad son conceptos claves para garantizar la eficiencia económica de un país donde ciertamente, la economía nacional progresa en la inmensa mayoría de los sectores, entre los que destacan la agricultura, la industria y los servicios.



El gobierno nacional y su Partido Comunista, entre otros vitales temas, han llamado a seguir implementando las políticas de garantía de bienestar social, la creación de empleos, la disminución sostenible de la pobreza, el desarrollo de la educación y el fomento de la protección medioambiental.



En esa nación asiática cohabitan las experiencias de administración estatal, los negocios privados, las cooperativas, y empresas que operan con capital mixto o están divididas en acciones, donde el Estado tiene alguna participación.



En Vietnam habitan más de 90 millones de personas; y de esa población, el setenta por ciento reside en el campo. Así que la producción agrícola se estimula, no hay tierras ociosas, cualquier espacio es aprovechable.





Y si bien es cierto que la producción de arroz y café son estratégicas para la exportación del país, se potencian otros renglones como la industria y el turismo, que crece considerablemente.



Muchos dudaron que un país pobre, azotado por las guerras y un bloqueo económico, se sobrepusiera con tanta velocidad a todos los obstáculos y construyera su destino con rumbo propio.



El socialismo se mantiene, y para los vietnamitas es necesario renovarlo constantemente, tal y como se ha formulado desde 1986, por sucesivos congresos del Partido Comunista, organización que fundó Ho Chi Minh.





Los vietnamitas no han perdido la esencia de su personalidad, son disciplinados, trabajadores, persistentes, amables y educados, con una generosidad que se desborda al sonreír al amigo y abrir las puertas al visitante.



Y aunque las legendarias imágenes de bicicletas y sombreros cónicos por la ciudad, ya no son muy usuales ante la avalancha descomunal de motocicletas por las calles de Hanoi; sus costumbres milenarias perduran y se transfieren a los más jóvenes, porque preservar la heroica historia de resistencia de la nación es prioridad para sus líderes y su pueblo.



Vietnam está consciente de sus desafíos, de los retos para seguir avanzando en la construcción de una sociedad cada vez más próspera y sostenible, donde la pobreza sea apenas un mal recuerdo del pasado.



En cuanto a los cubanos, los sentimientos son especiales. Vietnam, no olvida; Cuba, tampoco. Son dos naciones muy distantes geográficamente, pero unidas por sólidos lazos de hermandad mucho más representativos que los kilómetros que nos separan.





El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y Tran Dai Quang, presidente de Vietnam en 2016.Foto: Alex Castro



La lejanía no es un problema para que Vietnam y Cuba estén cerca. Como expresaba Ho Chi Minh: “Entre Cuba y Vietnam hay tanta distancia que cuando uno duerme el otro está despierto. (…) Es decir, que nuestros países geográficamente son antípodas, pero hay una identificación completa en lo moral".

