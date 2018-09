Cuba y Vietnam: unidos por la Historia (+Videos)





Desde la etapa inicial del triunfo de la Revolución Cubana se establecieron y se han fortalecido los lazos que unen los Partidos, Gobiernos y pueblos de Vietnam y Cuba.



Ya desde el dos de diciembre de 1960, al hablar en el acto efectuado con motivo del aniversario del desembarco de los expedicionarios del yate Granma, el máximo líder de la Revolución, el Comandante en Jefe Fidel Castro, hizo referencia a la voluntad popular existente en Cuba por establecer de forma oficial relaciones diplomáticas con Vietnam.







Desde 1961 comenzaron a llegar a Cuba jóvenes vietnamitas para cursar distintas carreras en universidades de nuestro país. En esa etapa Vietnam estaba dividido en dos países. En la región del norte existía la república Democrática de Vietnam, encabezada por el prestigioso luchador y dirigente político Ho Chi Minh, cariñosamente conocido como el tío Ho; y en el sur había un régimen títere.



Los que habitaban la zona sur de Vietnam, ya en los años de la década del sesenta libraban una tesonera lucha por expulsar de su territorio a los soldados estadounidenses allí asentados y lograr la reunificación del país. Cuba no fue ajena a esa lucha de los vietnamitas.



El 25 de septiembre de 1963 se funda el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam del Sur, presidido por la heroína del asalto al cuartel Moncada Melba Hernández.







Ese Comité, con el apoyo de organismos, instituciones y organizaciones de masas y sociales de nuestro país organizó y realizó actos públicos, simposios especializados y denunció los horrores que se cometían contra el pueblo vietnamita.



En 1964 se produjo un hecho de trascendencia cultural, que a su vez fue algo muy simbólico puesto que integrantes del Ballet Nacional de Cuba, encabezado por la primerísima bailarina Alicia Alonso, se presentaron en la República Democrática de Vietnam e incluso sostuvieron un encuentro con Ho Chi Minh, quién los recibió en el Palacio de Gobierno en Hanoi.



El 3 de junio de 1969 se celebró en la Plaza de la Revolución “José Martí" en La Habana, un acto de solidaridad con Vietnam, en ocasión de la visita que realizaba a Cuba un dirigente del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur.







Fidel señaló en esa oportunidad: “Este acto tiene una especial significación para todos nosotros. Tiene, desde luego, un sentido afectivo, un sentido emotivo, incuestionablemente, vinculado a todo el desarrollo de los sentimientos de amistad y de solidaridad con el pueblo de Vietnam y de su causa”.



Ya en esos instantes, en plena selva, en una zona del territorio liberado en Vietnam del Sur se hallaba un embajador cubano. Y al respecto Fidel manifestó: “Tiene incluso hasta un cierto motivo de orgullo al pensar que nuestro país no ha sido solo el primer país en enviar un Embajador ante el Frente Nacional de Liberación, sino también ser nuestro país el primer país que recibe con este carácter oficial a un distinguido y alto representante de ese Frente”.



Fidel comentó que los vietnamitas habían expuesto que ellos se sentían agradecidos a nuestro pueblo por su solidaridad y por la expresión de que por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre.







También Fidel precisó: "De manera que cuando nosotros decimos que por Vietnam estamos dispuestos a derramar nuestra sangre no decimos nada extraordinario, ¡porque el pueblo de Vietnam no ha ofrecido derramar su sangre por nosotros y por otros pueblos, sino que ha derramado su sangre por nosotros y por otros pueblos!"







Un momento de especial significación en la historia de las relaciones cubano vietnamita ocurrió hace 45 años cuando en septiembre de 1973, entre los días 12 y 17, Fidel realizó una visita a Vietnam, país que todavía no se hallaba reunificado.

#Cuba Viet Nam recuerda a Fidel: Vietnamitas y cubanos revivieron este viernes la histórica visita del líder d... http://t.co/BScc2h6P8G — Raul Mendez (@RaulMendez8112) 21 de septiembre de 2013

En la recepción que se le ofrece en Hanoi, la capital de la república democrática de Vietnam, Fidel destacó: “Vietnam es un nombre sumamente querido y sumamente cercano en el corazón de todos los cubanos. Vietnam ha sido para nosotros un ejemplo y un aliento en nuestra lucha. El pueblo cubano está sumamente consciente del extraordinario papel que ha desempeñado el pueblo de Vietnam en el seno del movimiento revolucionario mundial y en la lucha de liberación de los pueblos. Vietnam brinda a todos los pueblos explotados y oprimidos una lección inolvidable”.



Tras su estancia en Hanoi y también después de visitar la sencilla casa donde habitara el líder Ho Chi Minh, Fidel quiso ir hasta la zona sur donde se seguían desarrollando los combates por parte del pueblo vietnamita.



Se convirtió así en el primer dirigente político y de gobierno extranjero que visitaba esa zona vietnamita.

Fidel Castro visitó Vietnam tres veces para confirmar a los vietnamitas que #Cuba seguía junto a ellos en las batallas que aún tenían por delante. https://t.co/gk4ZwVKoSS pic.twitter.com/lNl1fQHfEt — Trabajadores.cu (@trabajadorescu) 11 de septiembre de 2018

El 15 de septiembre Fidel habla en la Colina 241 en lo que fuera la periferia de la base yanqui Caroll y además pronuncia un discurso en la Colina 241.



En esa parte del territorio vietnamita Fidel manifestó: “Nuestra delegación se honra mucho de este encuentro con unos soldados tan valientes como ustedes y con un pueblo tan heroico como el pueblo de Vietnam del Sur. ¡Ningún pueblo en los tiempos modernos ha tenido que luchar tan duramente por su independencia!”







Un dramático acontecimiento de carácter internacional ocurrido unos días antes hizo que la estancia de Fidel en Vietnam fuese más breve de lo que se había previsto y él hubiese deseado.



En Chile, el 11 de septiembre se produjo el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende. Incluso los fascistas que se apoderaron del poder mediante la fuerza habían sitiado a la embajada cubana y también amenazaban con atacar a un barco mercante cubano.







El 16 de septiembre Fidel, al hablar en Dong Hoi, capital de la provincia de Quang Binh, en Vietnam, precisamente explicó: “Inicialmente nosotros habíamos pensado realizar una visita más prolongada a Vietnam. Calculábamos que dispondríamos de tiempo para poder visitar numerosos lugares de este país. Pero cuando ya nosotros nos aproximábamos a Hanoi, comenzaron a llegar noticias de los sucesos en Chile, la noticia del golpe fascista contra el Gobierno de la Unidad Popular, que provocó una indignación muy grande en todo el mundo y especialmente en el pueblo cubano. Por los deberes de solidaridad con el pueblo de Chile y por las dificultades que estaban surgiendo por los ataques a la Embajada Cubana y al barco mercante cubano, decidimos reducir nuestra estancia en Vietnam. De todas formas, era imposible visitar a este heroico norte de Vietnam sin visitar también el heroico sur. Era imposible, además, visitar Vietnam sin visitar esta provincia de Quang Binh”.







Fidel también habla nuevamente en la recepción de despedida ofrecida en el Palacio Presidencial de Hanoi. Detalló la impresión que le había causado el pueblo vietnamita en ese contacto directo mantenido durante la visita que realizara.



Enfatizó: “Profundamente nos ha impresionado el pueblo vietnamita, nos ha impresionado su unidad indestructible, su valor, su heroísmo, su patriotismo, su conciencia revolucionaria, su espíritu internacionalista, su entusiasmo, su capacidad de sacrificio, su ánimo de lucha y de trabajo. Ho Chi Minh dijo que la raíz hacía fuerte al árbol y que la victoria tenía sus raíces en el pueblo. Solo conociendo al pueblo vietnamita se puede comprender su victoria sobre el imperialismo. ¡Cómo un pueblo pequeño y pobre fue capaz de resistir primero y derrotar después la agresión imperialista con todo su poderío militar, técnico y económico! Solo un pueblo que defiende una causa muy justa: la causa de su libertad, de su independencia, de sus derechos más sagrados, pero además un pueblo poseído de un profundo patriotismo y de un extraordinario espíritu revolucionario, puede ser capaz de realizar esa proeza histórica”.

Además, Fidel patentizó al referirse a Ho Chi Minh: “Y solo nos llevamos un dolor, de no haber llegado a Vietnam antes del 3 de septiembre de 1969, y no haber tenido el privilegio de conocer en vida al presidente Ho Chi Minh, que tanto admiramos, pero nos compensa el hecho de haber visto y haber conocido de cerca al pueblo vietnamita y ver reflejada en él su obra, sus enseñanzas, su trabajo, su educación, su ejemplo, su heroísmo, su modestia".





