CUBATAXI al servicio de la Salud en Ciego de Ávila 2020-06-22 08:29:32 / Haciendo Radio



Foto: Alejandro García



Los obreros de la Unidad Empresarial de Base Taxis Ciego de Ávila, de la empresa CUBATAXI, trabajan diariamente en la prestación de importantes servicios al sector de la Salud en el territorio avileño. Según precisó al periódico Invasor Edel Ismael Espinosa Toledo, director de la UEB, fueron de los primeros en la provincia en participar en las acciones contra la COVID-19, misión que posteriormente fue acometida por los trabajadores de la agencia de taxis Jardines del Rey. Espinosa Toledo señala que ellos trasladan en sus carros todos los enfermos que demandan de hemodiálisis, los de los municipios de la zona norte hacia el hospital de Morón y los de la sur hacia el de Ciego de Ávila. Choferes de esa unidad se encargan asimismo del traslado de las personas dadas de alta de los hospitales, tanto del de Ciego de Ávila como del de Morón, que son llevadas a sus viviendas, a un precio de 27 centavos por pasajero por cada kilómetro.



Se alista el Turismo en Matanzas para etapa pos-Covid



Acerca de los preparativos, las inversiones, y las acciones a acometer cuando se decrete en Matanzas la primera fase, reflexionaron este este fin de semana los asistentes al Pleno Provincial del Partido, presidido por su primer secretario, Liván Izquierdo Alonso. La delegada del ramo en el territorio, Ivis Fernández Peña, aseguró que se capacitó al personal atendiendo a los protocolos aprobados para la seguridad higiénico-sanitaria en cada etapa. Entre las medidas que entrarán en vigor en ese primer momento figura la apertura, de manera gradual, de las instalaciones hoteleras y del Campismo Popular, dirigida al mercado interno y cuya capacidad no excederá el 60 por ciento. En otro momento de la reunión, Mario Sabines Lorenzo, gobernador de la provincia, actualizó el comportamiento de los indicadores de la Covid-19 en el territorio, ocasión que aprovechó para reconocer al personal de la Salud y de otros sectores de apoyo.



Realizan en Holguín segunda etapa de estudio poblacional de la COVID-19



La segunda etapa del estudio poblacional de prevalencia y cero prevalencia de la COVID-19 se realiza a 113 familias de la provincia de Holguín, como parte de la estrategia para detectar enfermos asintomáticos en Cuba. Estas personas fueron seleccionadas de forma aleatoria y corresponden a 23 áreas de salud de los municipios de Gibara, Cueto, Sagua de Tánamo, Moa y la ciudad cabecera, y suman 309 pacientes, los mismos que participaron en la primera etapa en mayo pasado. En esta ocasión el diagnóstico se realizó utilizando el Sistema Ultra Micro Analítico, más conocido como (SUMA), una tecnología creada en nuestro país, lo cual contribuye a reducir los costos. Este estudio, contribuirá a la contención de la pandemia y a la protección de poblaciones de riesgo, entre ellas ancianos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, así como con antecedentes de afecciones respiratorias.



Reiteran en Cuba llamado a cumplir medidas contra Covid-19



El ministerio de Salud Pública de Cuba reiteró el llamado a cumplir las medidas contra la Covid-19 para lograr mantener los indicadores favorables conseguidos por el país en el enfrentamiento a la pandemia. El director de Epidemiología, Francisco Durán, informó que en la última jornada solo se detectaron tres casos positivos al coronavirus SARS-Cov-2, la cifra más baja desde marzo, y en todo el territorio nacional solo existen 151 casos activos, la menor cantidad de las últimas semanas. El especialista destacó que todo ello se ha logrado a pesar de ser esta una enfermedad muy compleja y difícil de controlar, destaca Prensa Latina. Para mantener la evolución favorable conseguida en Cuba, subrayó, es necesario mantener el cumplimiento responsable de las medidas de prevención de la Covid-19.



Destaca la Organización de Estados del Caribe Oriental labor de brigadas médicas cubanas



La Organización de Estados del Caribe Oriental destacó la labor solidaria realizada por las brigadas médicas de Cuba para enfrentar la pandemia global de Covid-19. Las autoridades de la OECO -por sus siglas- aprobaron además, durante un encuentro de alto nivel en Santa Lucía, una resolución que repudia las acciones de Estados Unidos para desprestigiar la reconocida cooperación médica cubana, publica hoy Prensa Latina. Los profesionales de la salud que integran la Brigada Médica Internacional Henry Reeve prestan actualmente sus servicios en ocho países miembros de la OECO, cuyos habitantes reconocen y respetan la capacidad de los cubanos. En total, 473 cooperantes cubanos trabajan enfocados en la lucha contra la Covid-19.



Aportan movilizados a producción de alimentos en Isla de la Juventud



Fuerzas movilizadas protagonizan en Isla de la Juventud jornadas productivas en varios frentes ante el imperativo de lograr soberanía alimentaria. Julio Ondares, jefe del organopónico La Celia, dijo sentirse satisfecho con la labor que realizan los soldados del Ejército Juvenil del Trabajo y el aporte de los delegados de la Asamblea Municipal del Poder Popular en días alternos. La misión es devolverle la capacidad productiva a esta entidad, el más grande de su tipo en el municipio especial. Agregó que la importancia de recuperar este huerto radica en que es suficiente para abastecer de hortalizas, vegetales y condimentos frescos a los más de 50 mil habitantes de la ciudad de Nueva Gerona.



Acogen camagüeyanos opciones del turismo abiertas al mercado nacional



Favorable aceptación y demanda por los camagüeyanos tienen las ofertas de las instalaciones del turismo y los campismos abiertos al mercado nacional. En una de esas oficinas de la agencia Viajes Cubanacán, situada en la céntrica calle República, se expenden capacidades para el hotel Caracol, en el balneario de Santa Lucía -su apertura tendrá lugar el próximo día 26-, además de la posibilidad de visitar los hoteles Río de Lunas y Mares, y el Atlántico, en Holguín, y el Versalles, en Santiago de Cuba. Yanny Serra Tur, promotora de venta e información turística de la citada agencia, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que hasta el momento ha sido muy buena la afluencia de clientes, interesados en gran medida por las instalaciones de sol y playa de Santa Lucía y Holguín. Dijo, además, que los productos incluyen la transportación, con el cumplimiento de las medidas higiénicas y acciones de desinfección de los ómnibus, y una vez en los hoteles existirán los protocolos orientados.



Matanzas por reducir índice de infestación del mosquito Aedes aegypti



La provincia Matanzas prevé reducir el índice de infestación del mosquito Aedes aegypti, agente transmisor de enfermedades como zika y dengue. Según publica la Agencia Cubana de Noticias, el occidental territorio inició en este mes la etapa de fumigación con un índice de 0.79, pero aún se precisa reducirlo al mínimo permisible. Para ello se fumiga una muestra significativa de manzanas en los municipios Cárdenas, Colón, Jagüey Grande y la cabecera territorial, al tiempo que mantienen el tratamiento focal en el resto de la provincia. Especial interés se le presta a la comunidad de Canímar, en la periferia de esa urbe, por constituir una zona de alta focalidad en los últimos cuatro años.



Medidas aprobadas en Sancti Spíritus durante la primera fase de la etapa de recuperación pos-COVID-19



El Consejo de Defensa Provincial en Sancti Spíritus acordó medidas específicas para cada uno de los sectores que rigen la vida socioeconómica del territorio, y detalló la forma en que serán implementadas la primera fase de la etapa de recuperación pos-COVID-19. Según publica el periódico Escambray se mantendrá la totalidad de las medidas sanitarias establecidas para evitar el rebrote de la enfermedad, lo cual pasa, por el distanciamiento físico entre las personas y el uso obligatorio del nasobuco para todas las actividades, sin excepción. De igual forma, permanecerá, no solo en la primera, sino en todas las fases, la prohibición de entrada a los centros laborales por aquellos trabajadores que presenten síntomas respiratorios, y “se tiene que garantizar su remisión inmediata a los centros de Salud”. Se mantendrá la desinfección de las manos, las superficies y los pasos podálicos, al igual que las medidas estrictas de protección a los trabajadores expuestos a áreas de riesgo. Y otra de las medidas consiste en las capacidades de los ascensores que se reducen al 50 por ciento.



Agricultura urbana en Pinar del Río por acercar alimentos frescos al pueblo



El sistema de la Agricultura en Pinar del Río realiza un trabajo sostenido en todos los subprogramas correspondientes a la agricultura urbana, suburbana y familiar. El reto es acercar alimentos frescos hasta las comunidades; en tanto fomenta el incremento de la siembra en los patios y parcelas a sembrar en casas particulares. Destaca el periódico Guerrillero que la labor fundamental de los especialistas está en identificar terrenos potencialmente productivos, entre los que ya cuentan 25 mil 119 patios con posibilidades de sembrarse en áreas de toda la provincia. Destaca el texto que los propietarios de estas extensiones de tierra familiares pueden realizar la venta de todos sus cultivos en los portales de sus viviendas, amparados por la legalidad de esta actividad sin que sea necesario pagar tributos, contribuciones, ni tener certificos comerciales para esta actividad hasta el momento.