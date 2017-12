Cuestiona Trump nuevamente el Cambio Climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó nuevamente el cambio climático, al sugerir con ironía que a su país le iría bien "un poco" de calentamiento global para combatir las bajas temperaturas que se esperan para fin de año.



En un comentario por la red social Twitter, Trump deslizó también: "Quizás podríamos utilizar un poco de ese viejo calentamiento global que nuestro país, pero no otros, iba a pagar con billones de dólares para combatirlo".



Con su mensaje sobre la ola de frío que vive desde hace días la costa noreste y la región del medio oeste estadounidense, Trump alimenta su particular polémica sobre el calentamiento global, cuya existencia ha negado y ha dicho que es un invento de China.

The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing non-competitive.