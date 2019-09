Culmina en Venezuela la campaña No More Trump

Culmina en Venezuela la campaa No More Trump

2019-09-16 08:30:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

La campaña internacional “No More Trump” creada para rechazar las medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela concluyó. El Gobierno venezolano espera recoger más de 13 millones de firmas, las cuales serán presentadas al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, para demostrar ante el mundo que los venezolanos rechazan la injerencia de Washington en asuntos internos de su país. Por otro lado, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza fueron designados por el presidente, Nicolás Maduro, para entregar las firmas y representar a Venezuela en la sesión general de las Naciones Unidas para su 74 período de sesiones que comienza esta semana. Al respecto, la vicepresidenta señaló que la campaña "No More Trump" simboliza el antiimperialismo y la defensa de la soberanía, la independencia y libertad y el legado de los libertadores y del líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez. (RR)

Asesinan al candidato a la Alcaldía de Tibú, en Colombia



El candidato a la Alcaldía de Tibú en el Norte de Santander, Colombia por el Partido Conservador, Bernardo Betancourt Orozco, fue asesinado la víspera por desconocidos en horas del mediodía. Aunque no se conocen detalles del homicidio, testigos afirman que el hecho ocurrió cuando el candidato se movilizaba con su equipo de campaña en lancha por el río Catatumbo, por el corregimiento de La Gabarra, y fue atacado por varios sujetos que le dispararon. El Partido Conservador recibe con dolor la noticia de la muerte de uno de líderes más representativos en el departamento de Norte de Santander y le exige al Gobierno esclarecer a la mayor brevedad tan execrable crimen, que atenta de forma directa contra la participación democrática en el país, indicó en un comunicado la organización partidista.



Rechaza Irán vínculos en el ataque contra planta de petróleo saudita



Irán rechazó cualquier implicación en los ataques con drones, llevado a cabo por rebeldes yemeníes, que inutilizaron la planta de procesamiento de crudo más grande del mundo, que afectó en forma considerable la producción de petróleo saudita. El portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Abás Musaví, afirmó que se trata de acusaciones "sin sentido" que buscan destruir la imagen de Irán para allanar el camino para futuras acciones. Estados Unidos tiene una política de máxima presión contra Irán, debido a su fracaso político, y recurre a las mentiras, indicó el canciller iraní. Por otro lado, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, acusó en forma directa al Gobierno de Teherán del ataque contra la compañía petrolera saudí, pero sin mencionar ninguna prueba al respecto. (RR)



Viaja Boris Johnson a Luxemburgo para discutir el Brexit



El primer ministro británico, Boris Johnson, tiene previsto reunirse hoy en Luxemburgo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para abordar la inminente salida del Reino Unido del bloque europeo. El encuentro, primero entre ambos líderes desde la llegada de Johnson al poder en julio pasado, tendrá como telón de fondo las amenazas del jefe del Gobierno británico de concretar el Brexit el 31 de octubre, con o sin acuerdo. Además, Johnson agregó, la víspera otro elemento de presión a la reunión de este lunes, al compararse con el Increíble Hulk, y decir en una entrevista a un diario local, que al igual que el superhéroe de las historietas, el país se librará de los 'grilletes' de la Unión Europea. Hulk siempre se escapa, por muy fuertes que parezcan sus ataduras?, y ese es el caso de este país, saldremos el 31 de octubre, declaró a la edición dominical del Mail el primer ministro británico, Boris Johnson. (RR)



Reitera Noruega su disposición para continuar con la mediación en Venezuela



El Gobierno de Noruega, facilitador de las negociaciones entre el Ejecutivo de Venezuela y la oposición, reiteró este lunes en un Twitter del Jefe negociador noruego, Dag Nylander, su disponibilidad a seguir mediando tras el abandono del diálogo del Jefe del Parlamento, Juan Guaidó. En un comunicado de la administración de Guaidó se anunció ayer su retirada del proceso, con 'excusas falaces', dando por 'agotado' las negociaciones de Barbados, pues la oposición venezolana 'celebra, promueve y apoya' las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del Ejecutivo y empresas de la nación bolivariana. A diferencia de otros países del continente, Noruega, que no forma parte de la Unión Europea, no reconoce a Guaidó como presidente interino y ha ejercido como facilitador en una veintena de procesos de diálogo en las últimas décadas. (EFE)



Inicia el Primer ministro chino visita a Rusia para estrechar nexos



El primer ministro de China, Li Keqiang, inicia hoy una visita oficial a Rusia que se extenderá hasta el miércoles próximo, con el objetivo de impulsar los nexos bilaterales que poseen ambos países. Según la agenda de esta visita, Li también será recibido en el Kremlin, en Moscú, por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernante asiático copresidirá junto a su homólogo, Dmitry Medvedev, la vigesimocuarta reunión regular entre Jefes de Gobierno de China y Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático, Le Yucheng aseguró la semana pasada que este viaje se produce en un momento en el que las dos naciones celebran el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el inicio de una nueva era en sus vínculos. (PL)



Invita Kim Jong-un a Trump a reunirse en capital norcoreana



Telesur refleja una publicación de un diario surcoreano que informa la invitación del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sostener un encuentro en Pyongyang. La primera viceministra de Asuntos Exteriores de Corea del Norte comunicó el pasado 9 de septiembre que el Gobierno de Pyongyang se encontraba en disposición de reanudar a finales de este mes las pláticas con EE.UU. en busca de desnuclearizar la península de Corea. La última vez que ambos países mantuvieron conversaciones fue en febrero pasado, cuando el líder norcoreano se reunió con Trump, en la cumbre celebrada en Hanoi, Vietnam, la cual concluyó sin acuerdos. Kim y Trump tuvieron un breve encuentro en junio anterior en la Zona Desmilitarizada entre ambas Coreas, donde convinieron en reanudar las pláticas. (Telesur)

Candidata de partido colombiano FARC denuncia falta de garantías



Medios internacionales reflejan que Sofía Nariño, candidata al Concejo de Bogotá por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), denunció la falta de garantías para la participación política de esa colectividad. Desde esa formación política se dio a conocer la semana pasada que tuvieron lugar intimidaciones contra candidatos que aspiran al concejo de los municipios Socorro y Bucaramanga, en el departamento Santander, reportaron medios locales de prensa. A través de un video divulgado en su cuenta en Twitter, Sofía Narió expresó “exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones. El derecho a la vida, a la dignidad y a la participación política, tiene que ser un hecho, cuando restan menos de 45 días para las elecciones regionales y locales del 27 de octubre próximo. Nosotros reiteramos nuestro compromiso con la paz y aquí estamos firmes, aseveró en el mensaje, compartido también en Twitter por FARC. (RR)



